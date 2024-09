Test du Dreame Z30 : l’aspirateur balai haut de gamme qui fait front à Dyson

Dreame, acteur majeur sur le marché des robots aspirateurs, élargit sa gamme avec le Dreame Z30, un aspirateur-balai haut de gamme. Ce nouveau modèle, conçu pour rivaliser avec les leaders du marché comme Dyson, allie puissance et innovation. Mais est-il vraiment à la hauteur de ses ambitions ? Voici notre verdict dans ce test complet.

Numéro deux en France sur le marché des robots aspirateurs, Dreame compte maintenir son positionnement en tant que leader de l’électroménager intelligent. La marque diversifie ainsi sa présence, notamment dans le domaine du jardin avec la tondeuse Dreame A1.

Cependant, elle n’en oublie pas son cœur de métier, à savoir l’aspiration. Le fabricant de l’empire du milieu vient d’étoffer sa gamme avec un nouvel aspirateur-balai premium, le Dreame Z30. Celui-ci est l’un des plus performants du marché, prêt à rivaliser avec les modèles les plus avancés de Dyson.

Prometteur sur le papier, voyons ce que vaut le Dreame Z30 au quotidien et s’il est prêt à rivaliser avec les aspirateurs les plus puissants du marché.

Design premium et de nombreux accessoires

Le Dreame Z30 se veut haut de gamme. Il arbore ainsi un design élégant, avec sa construction robuste et ses plastiques de qualité. L’aspirateur lui-même, c’est-à-dire la partie composée par le moteur et le réservoir de 0,6 L, est assez encombrant et lourd, pesant plus de 2 kg.

La batterie, située sur la partie inférieure, est amovible, permettant de la remplacer lorsqu’elle est vide. Le Z30 dispose également d’un petit écran couleur, permettant d’afficher l’état de la batterie, mais aussi la quantité de particules aspirées, en fonction de leur taille.

La boîte comprend sept accessoires fournis de série. On retrouve notamment deux têtes de nettoyage pour sols : une brosse multi-surface et une brosse à rouleau souple. Les deux sont équipées de LED bleues pour illuminer la saleté et la poussière. La brosse multi-surface est également dotée d’une technologie anti-enchevêtrement, grâce à un peigne qui minimise les enchevêtrements de cheveux, à l’image de ce que propose Ecovacs sur le T30 Omni.

De plus, l’ensemble comprend une mini-brosse motorisée, ainsi que différents accessoires et brosses de dépoussiérage. On retrouve également une brosse de toilettage pour animaux, fournie avec un câble extensible. Par ailleurs, le Z30 comprend un accessoire permettant de l’utiliser à 90º, pratique pour nettoyer sous les meubles.

Le Dreame Z30 fait appel à plusieurs niveaux de filtration, dont un filtre en mousse et un filtre HEPA, réduisant notamment les allergènes.

La station d’accueil est autoportante, vous permettant de la placer où vous la souhaitez. Cependant, elle ne dispose que de trois emplacements pour les accessoires, ce qui implique de stocker les autres séparément. De plus, la station ne se branche pas électriquement et l’aspirateur ne se recharge pas automatiquement lorsqu’il est remis dans la station d’accueil.

En effet, pour recharger l’aspirateur, il faut utiliser l’adaptateur secteur et le brancher directement sur le manche du Z30. Cela implique également de retirer et de ranger le câble lorsqu’il n’est pas utilisé. À ce prix, un niveau de chargement aussi mal pensé est très surprenant.

Une aspiration puissante, pricipalement sur sols durs

Le Dreame Z30 offre une puissante d’aspiration très élevée, atteignant 310 AW. Trois modes de nettoyage sont proposés, à savoir : auto, éco, et max. Le premier ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la saleté détectée. Il préfère maximiser l’autonomie en n’augmentant la puissance qu’en cas de besoin, c’est-à-dire lorsqu’il détecte une quantité de poussière importante.

En pratique, cette approche est assez efficace, mais le Z30 a tendance à tarder pour augmenter la puissance d’aspiration, ce qui impose de repasser sur la zone sale. Cette approche est relativement peu contraignante sur sols durs, notamment si vous aspirez en effectuant des va-et-viens.

Toutefois, l’aspirateur ne dispose pas d’un mode intermédiaire, qui aurait pourtant permis d’éviter d’utiliser le mode max, tout en bénéficiant d’une puissance d’aspiration plus élevée.

Durant le nettoyage, l’écran affiche les particules collectées, le pourcentage de batterie restant, et le mode de nettoyage utilisé. Une LED de couleur change quant à elle de couleur en fonction du niveau de saleté, passant du vert au rouge.

De manière générale, le Z30 s’en sort très bien sur les sols durs et les tapis, aspirant la plupart des saletés et débris. Les deux têtes de nettoyage pour sols sont équipées de lumières LED bleues intégrées pour illuminer la poussière et les zones manquées. Cela permet de mettre efficacement en évidence la saleté et la poussière, notamment dans les zones oubliées, garantissant un nettoyage complet.

Cependant, le Dreame Z30 est moins efficace comme aspirateur à main. En effet, le nettoyage des plinthes, meubles, escaliers n’est pas son fort, notamment à cause de sa gestion de la puissance d’aspiration. Il utilise systématiquement un niveau d’aspiration bas, n’augmentant que lorsqu’il détecte une quantité importante de saleté. Cela implique souvent un réglage manuel sur la puissance maximale pour nettoyer efficacement les plinthes et meubles, réduisant l’autonomie et augmentant la pollution sonore.

Le Z30 est également fourni avec une brosse de toilettage pour animaux. Celle-ci est bien conçue, mais peu pratique au quotidien. En effet, le tuyau ne reste pas étendu, ce qui rend le brossage assez difficile, car il se rétracte et tire systématiquement l’aspirateur vers vous.

Le Dreame Z30 est facile à manœuvrer et peut se coucher à plat pour aspirer sous les meubles. Il comprend également un accessoire flexible pour l’utiliser à un angle de 90º, préservant votre dos tout en nettoyant sous les lits et canapés. En revanche, son poids et sa taille se font ressentir dans les avant-bras lors de l’utilisation à la main, la rendant peu pratique.

Pour ce qui est de l’autonomie, il faut compter environ 70 minutes d’utilisation sur une charge. Cependant, le mode max dure à peine 15 minutes, ce qui limite son utilisation au quotidien.

Un entretien relativement simple

Après chaque utilisation, une gâchette permet d’ouvrir le clapet du réservoir pour libérer le contenu dans une poubelle. Dans l’idéal, il est préférable de retirer les accessoires ou le manche pour éviter qu’ils ne gênent l’accès.

L’entretien des rouleaux brosses et des têtes de nettoyage est également facile, car les différentes pièces sont faciles à démonter et à remonter. De plus, la technologie anti-enchevêtrement empêche les cheveux de se coincer dans les poils ou les brosses, vous évitant ainsi de devoir les retirer manuellement. Les filtres et le bac à poussière ne nécessitent pas un entretien fréquent, mais ils sont faciles à retirer et à laver en cas de besoin.

Prix et disponibilité

Le Dreame Z30 est disponible sur Amazon, Boulanger et Fnac Darty pour 599 euros, mais bénéficie actuellement d’un prix promotionnel de 519 euros.

