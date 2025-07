Dreame X50 Master : ce nouvel aspirateur robot premium est déjà 400 € moins cher lors du Prime Day

Avec sa puissance de 20 000 Pa, son IA pour éviter les obstacles, sa base 8-en-1 ultra-compacte, le Dreame X50 Master redéfinit l’aspirateur robot. Et aujourd’hui, à l’occasion du Prime Day, il s’affiche à prix canon de 1 699 euros à 1 299 euros sur Amazon.

Les aspirateurs robots, c’est pratique, mais souvent limités par des capteurs un peu idiots ou une puissance en berne. Avec le X50 Master, Dreame envoie valser ces clichés, cet aspirateur est un bulldozer intelligent qui détecte chaque recoin, esquive vos chaussettes comme un ninja et aspire comme un cyclone. Sa base compacte (24,9 cm) embarque un système 8-en-1 : vidange automatique, recharge, nettoyage des serpillières… un vrai centre de contrôle miniature. Et en prime, pour ce Prime Day, il devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché avec 400 euros de réduction sur Amazon.

Les points forts du Dreame X50 Master

Une puissance d’aspiration de20 000 Pa

Une IA de nouvelle génération pour un évitement d’obstacles précis et rapide

Une base multifonction 8-en-1 ultra-compacte : nettoyage et entretien automatisés

Au lieu de 1 699 euros, le Dreame X50 Master est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 299 euros sur Amazon.

Pour Ă©conomiser encore un peu, il y a aussi l’ancien modèle, le Dreame X40 Master, en promotion Ă 999 euros.

Puissance et précision : le duo qui change tout

Avec ses 20 000 Pa de puissance, le Dreame X50 Master joue dans la cour des grands : miettes, poils, poussières incrustées… rien ne lui résiste. Cette force est associée à un système de brosse principale auto-démêlante, qui évite l’enroulement des cheveux et permet d’enchaîner les sessions sans devoir nettoyer la machine à la main.

Son système d’IA basé sur une caméra et des capteurs laser cartographie votre intérieur avec une précision bluffante. Il identifie instantanément les obstacles grâce à la technologie ProLeap, adapte sa trajectoire en temps réel et peut même anticiper les mouvements : un vrai coup de pouce pour éviter qu’il ne s’emmêle dans un câble ou fonce dans un pied de chaise.

Dreame a intégré un franchissement d’obstacles amélioré : le X50 Master peut grimper des seuils jusqu’à 2 cm sans caler. Idéal pour les appartements aux pièces variées ou les maisons avec des tapis épais. Plus besoin de préparer le terrain avant chaque nettoyage, le robot s’occupe de tout.

Base 8-en-1 : le QG de votre X50

L’un des points forts de ce modèle, c’est sa base ultra-compacte (24,9 cm de large) qui regroupe pas moins de huit fonctions : vidange automatique, séchage et lavage des serpillières, remplissage du réservoir, recharge, stockage, etc. Cette centralisation permet au X50 Master d’être presque entièrement autonome, limitant les interventions manuelles au strict minimum.

L’ergonomie de la base a été pensée pour s’intégrer facilement dans un coin du salon ou de la cuisine. Pas besoin d’un vaste espace pour bénéficier de toutes ses fonctionnalités, Dreame a réussi à concentrer un maximum de technologies dans un format réduit. Un vrai plus pour les intérieurs déjà encombrés.

Côté entretien, la base assure un nettoyage régulier des serpillières grâce à un système de rinçage et de séchage à air chaud. Elles restent propres et sans mauvaises odeurs, même après plusieurs utilisations. Un détail qui fait toute la différence sur la durée et évite la corvée de lavage manuel. Et si le X50 vous semble un peu trop musclé pour vos besoins, sachez que le Dreame X40, son petit frère quasiment aussi redoutable, est, lui aussi, en promo pour l’occasion.

Afin de comparer le Dreame X50 Master avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs robots aspirateurs du moment.

