La nouvelle caméra Ring surveille l’extérieur en 2K pour un prix bradé à -40 % pour le Prime Day

La Ring Outdoor Camera Plus est une caméra de surveillance extérieure qui filme en 2K les alentours de votre domicile pour que vous dormiez sur vos deux oreilles. La sécurité a un prix heureusement en baisse pour le Prime Day puisqu’elle passe à 59,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Avec le début des vacances et les éventuels départs qui vont venir rougir, voire noircir les autoroutes françaises, il ne faut pas oublier ce qu’on laisse derrière : sa maison. On emmène les indispensables et quelques extras, mais la majorité de nos affaires restent à la maison. Si cette idée vous empêche de vous détendre en vacances, une petite caméra comme la Ring Outdoor Camera Plus peut vous aider. Elle se fixe facilement, fonctionne sur batterie, filme en 2K et ne coûte que 59,99 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Les points forts de la Ring Outdoor Camera Plus

La caméra s’installe en quelques instants

La résolution 2K permet d’avoir une belle image

La prise en charge naturelle dans l’écosystème Alexa

Une caméra Ring Outdoor Camera Plus coûte normalement 99,99 euros, mais avec le Prime Day Amazon, elle passe à 59,99 euros pendant quelques jours.

Une caméra discrète avec un air de déjà-vu

La Ring Outdoor Camera Plus a beau être une nouvelle référence dans le catalogue de la marque, elle ressemble beaucoup à un autre modèle, la Stick Up Cam. Il y a quelques nuances cependant, à commencer par la disparition du module radar à l’avant et l’ajout d’un verre antireflet sur l’objectif pour améliorer l’image. Ajoutez à ça qu’elle filme en 2K et vous avez là une caméra qui ne va manquer aucun détail quand un élément suspect passera devant son œil.

Son installation est très simple et rapide, elle ne demande que peu ou pas de bricolage. En plus il s’agit ici du modèle fonctionnant sur batterie, donc pas besoin d’avoir une prise à proximité ou de faire des raccords dans le mur. Il faut juste avoir du WiFi à portée pour qu’elle se connecte au réseau et vous permette d’accéder au flux vidéo à distance. Comme elle est certifiée IP68 elle fonctionne par tout temps, donc vous n’avez même pas besoin de la poser à l’abri.

Difficile d’échapper à son capteur 2K

Le fait d’avoir un objectif 2K est un vrai plus. La Full HD reste très bien, mais ça n’a rien à voir. Les visages sont plus nets, les plaques d’immatriculation plus lisibles et le champ de vision de 140° horizontalement et 80° verticalement couvre une large zone à filmer. Elle fonctionne aussi la nuit avec son capteur infrarouge qui permet d’avoir une image en noir et blanc. Il ne faut pas oublier aussi le son : la Ring Outdoor Camera Plus est équipée d’un système bidirectionnel qui permet d’écouter et d’entendre, très pratique pour donner des instructions à un livreur par exemple.

Si quelqu’un passe devant l’objectif, vous recevez une alerte sur votre smartphone pour vous connecter immédiatement à la vidéo. Pour ne pas être importuné par la moindre feuille morte qui virevolte, vous pouvez définir des zones de détection. Une option de détection intelligente est aussi disponible, avec d’autres options comme des alertes enrichies et un historique des vidéos. Mais pour ça il faut souscrire un abonnement Ring Home payant, mais non obligatoire.

Il y a aussi notre guide sur les meilleures caméras de sécurité extérieures qui peut vous aider à faire votre choix si vous souhaitez vous occuper avec du bon matériel.

