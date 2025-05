Amazon baisse déjà de 30 % le prix de sa nouvelle caméra Ring pour l’extérieur qui filme en 2K

Amazon continue d’agrandir sa gamme de caméras de surveillance connectées avec cette nouvelle référence : la Ring Outdoor Camera Plus. Un modèle qui filme en 2K et qui se trouve déjà en promotion à 69 euros contre 99 euros de base.

Ring Outdoor Camera Plus // Source : amazon.fr

Les caméras de surveillance connectées sont de petits objets très rassurants au quotidien, et encore plus lorsqu’on part en vacances. C’est justement à l’approche de cette période que le géant américain, Amazon, décide de sortir une nouvelle référence : la Ring Outdoor Camera Plus. Elle apporte plusieurs évolutions majeures par rapport aux précédents modèles, et voit déjà son prix baisser suite à 30 % de remise.

Pourquoi choisir la Ring Outdoor Camera Plus ?

Une caméra robuste simple à installer

Un rendu d’image nette et détaillé avec le capteur 2K

Un large champ de vision et détecte les mouvements

La Ring Outdoor Camera Plus est une nouvelle caméra vendue à 99,99 euros, mais en ce moment, elle est remisée à 69,99 euros sur Amazon. L’offre concerne également le coloris noir.

Pour celles et ceux qui sont abonnés à Amazon Prime, vous pourrez profiter d’un pack comprenant deux Ring Outdoor Camera Plus à 119,99 euros au lieu de 200,97 euros.

Une caméra discrète et polyvalente

Pour une nouvelle référence, la Ring Outdoor Camera Plus affiche un design très similaire au modèle précédent, la Stick Up Cam. On trouve tout de même quelques différences subtiles : un verre antireflet a été rajouté sur l’objectif pour réduire les reflets dans les environnements lumineux et améliorer la qualité d’image. La face avant est très similaire, mais sans le module radar visible, ce qui la rend plus discrète et minimaliste.

Elle garde un format cylindrique compact, qui s’intègre facilement en intérieur ou en extérieur. Elle est d’ailleurs conçue pour résister aux conditions extérieures. La caméra est certifiée IP68 et peut donc fonctionner sous la pluie, la neige ou la chaleur. Étant sans fil, elle peut fonctionner entièrement sur batterie rechargeable, sans nécessiter de branchement permanent à une prise électrique. Il existe plusieurs options d’alimentation : vous pouvez la raccorder à un panneau solaire Ring pour une recharge automatique ou la brancher sur secteur à l’aide d’un adaptateur.

Efficace pour surveiller chaque recoin

La réelle nouveauté sur la Ring Outdoor Camera Plus c’est qu’elle propose une définition 2K (2 560 x 1 440 pixels), offrant une image bien plus nette et détaillée que les modèles précédents en 1080p. Cela permet une meilleure identification des visages ou des plaques d’immatriculation. Et grâce à son champ de vision de 160° en diagonale (140° horizontalement, 80° verticalement), elle assure une couverture étendue.

Une fois la nuit tombée, un capteur infrarouge est intégré pour voir clairement dans l’obscurité. Il est possible d’avoir un rendu en couleur, mais pour cela, il faut une source de lumière ambiante (lampadaire, lumière de rue, etc.). Elle plaît surtout pour sa capacité à détecter les mouvements. Vous pouvez définir des zones de détection, ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, car les caméras filment aussi une partie de la rue passante. C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible.

Mais si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités avancées comme la détection intelligente des personnes, véhicules et colis, ainsi que des alertes enrichies et un historique vidéo accessible jusqu’à 180 jours, il faudra passer par un abonnement Ring Home. Enfin, depuis l’app, il est bien sûr possible d’accéder à la vidéo en direct, d’activer le son ou votre micro.

