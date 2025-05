Pas besoin de se ruiner pour avoir un aspirateur robot laveur, celui de Dreame est à -45 % lors des French Days

Pour ne plus avoir Ă s’embĂŞter avec le nettoyage des sols, ainsi que leur lavage, vous avez le Dreame L10s Plus en promo Ă 274 € sur Cdiscount pour la fin des French Days, au lieu de 499 euros Ă son lancement.

Dreame L10s Plus // Source : Frandroid

Le Dreame L10S Plus est une version avancĂ©e de la gamme L10s qui propose une base polyvalente pour aspirer la poussière du bac dans son sac, mais aussi vider les eaux usĂ©es lorsque le mĂ©nage est fini. Une bonne façon de se dĂ©barrasser des tâches mĂ©nagères, puisque tout ce qu’il vous reste Ă faire, c’est l’entretien de l’aspirateur en lui-mĂŞme. Un aspirateur robot qui perd 43 % de sa valeur sur Cdiscount grâce Ă un code promo valable uniquement pour la fin des French Days.

Les points forts du Dreame L10s Plus

L’autonomie de 155 minutes pour nettoyer plusieurs Ă©tages

Le levage automatique des serpillères de 7 mm pour éviter les tapis et moquettes

La puissance d’aspiration de 7 000 Pa est efficace en toute circonstance

Le Dreame L10s Plus est un aspirateur robot qui coûte normalement 499 euros. Au lieu de ça, il est à 299 euros sur Cdiscount et si vous utilisez le code promo 25DES249, il passe à 274 euros.

Il fait le ménage pendant que vous faites autre chose

Le Dreame L10s Plus est un aspirateur robot laveur au design simple, classique et Ă©purĂ© qui sait se faire discret malgrĂ© sa base un peu imposante. Pour l’utiliser et le configurer, vous devez avoir l’application Dreame Home sur votre smartphone ou tablette. L’aspirateur cartographie automatiquement votre logement en quelques minutes, mĂŞme sur de grandes surfaces, et vous permet de personnaliser les pièces ou d’indiquer des zones Ă Ă©viter.

Les capteurs embarquĂ©s gèrent parfaitement les obstacles, mais aussi les types de sols rencontrĂ©s, que ce soit du carrelage, du parquet ou de la moquette. Il adapte automatiquement sa puissance ou sa trajectoire pour maximiser l’efficacitĂ©. Sa batterie de 5 200 mAh lui offre jusqu’à 150 minutes d’autonomie en mode standard, ce qui couvre facilement 145 m² en une seule session sans recharger. Et malgrĂ© cette puissance, le bruit reste contenu, ce qui permet de le lancer mĂŞme en journĂ©e sans gĂŞner. C’est plus compliquĂ© pour la nuit.

Le Dreame L10s Plus est adapté à toutes

Avec une puissance d’aspiration de 7 000 Pa, le Dreame L10s Plus peut s’attaquer aux saletés les plus incrustées. Poussières fines, poils d’animaux, miettes coincées dans les fibres d’un tapis : tout est capté sans broncher. Il capture 99,97 % des particules jusqu’à 0,3 micron, ce qui le rend très utile dans les logements avec des allergies ou des enfants en bas âge. Quand le bac interne est plein, il se vide automatiquement dans un sac de 4 L installé dans la base. Ce sac peut contenir plusieurs semaines de poussière avant de nécessiter une intervention.

Le robot ne se limite pas Ă l’aspiration : il lave aussi. Grâce au système DuoScrub, deux serpillères rotatives frottent le sol Ă haute vitesse pour dĂ©tacher la saletĂ©. Le Dreame L10s Plus dĂ©tecte les tapis et moquettes et relève automatiquement les serpillères pour Ă©viter de les mouiller. Un mode spĂ©cial “nettoyage intensif des tapis” est disponible dans l’application, permettant d’activer un traitement plus en profondeur. La seule chose qu’il vous reste Ă faire, c’est de laver vous-mĂŞme les serpillères Ă la main et les faire sĂ©cher, pour Ă©viter les mauvaises odeurs et les moisissures.

Dans notre guide d’achat sur les meilleurs aspirateurs robots, il y a des modèles avec diffĂ©rentes technologies embarquĂ©es Ă dĂ©couvrir juste ici.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première Ă©dition. Celle-ci se dĂ©roule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

