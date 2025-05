Lors des French Days, l’iPhone 13 dans sa version 512 Go est le meilleur moyen pour passer chez Apple sans se ruiner

Acheter le dernier iPhone n’est pas toujours la meilleure idée. Si pour vous, avoir le dernier smartphone à la mode n’est pas un objectif en soi, pourquoi ne pas opter pour un modèle plus ancien, toujours très performant, mais surtout moins cher ? Comme cet iPhone 13 (512 Go) qui passe de 749 euros à 599 euros chez Darty, durant les French Days.

En 2021, Apple a lancé l’iPhone 13 en reprenant les bases introduites l’année précédente avec l’iPhone 12, à savoir une version standard peaufinée et des versions Pro et Pro Max abritant les nouveautés de demain. Une nouvelle philosophie qui n’a pas empêché l’iPhone 13 de décrocher la note de 9/10 lors de notre test. Et bien qu’il ne bénéficie pas de toutes les dernières nouveautés d’Apple, ce smartphone a encore de quoi garder la tête haute. Surtout lorsque son prix est réduit de 150 euros chez Darty, durant les French Days.

Pourquoi craquer pour l’iPhone 13 ?

L’autonomie en hausse par rapport au modèle précédent

Les belles performances de la puce Apple A15 Bionic, même pour 2025

L’un des meilleurs appareils photo du marché

Au lieu de 749 euros, l’iPhone 13 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 13. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un classique toujours d’actualité

L’iPhone 13 continue de s’imposer comme une valeur sûre dans l’univers Apple. Son design épuré aux finitions impeccables a été pensé pour mettre à l’honneur l’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces aux contrastes saisissants de l’appareil. Que ce soit pour regarder une série, retoucher une photo ou naviguer sur les réseaux sociaux, l’expérience est fluide – malgré l’absence d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, devenu la norme aujourd’hui -, lumineuse et agréable.

Sous le capot, la puce A15 Bionic assure encore aujourd’hui de belles performances, même en 2025. Elle permet de faire tourner sans effort les dernières applications, jeux exigeants ou fonctions de réalité augmentée. Le tout avec une excellente optimisation énergétique, qui garantit une autonomie confortable du matin au soir.

Une partie photo toujours efficace

L’iPhone 13 brille également du côté photo grâce à son double capteur de 12 Mpx. Plus gros que ceux de son prédécesseur, ils emmagasinent plus de lumière, ce qui offre des clichés plus riches en détail. Vous avez aussi droit à un autofocus laser pour la gestion des sujets.

Enfin, l’écosystème Apple reste un argument de poids : sécurité renforcée avec Face ID, mises à jour logicielles régulières, compatibilité avec les AirPods, l’Apple Watch ou iCloud. L’iPhone 13 reste ainsi un excellent choix pour celles et ceux qui veulent entrer ou rester dans l’univers Apple sans basculer vers les modèles les plus coûteux.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 13.

