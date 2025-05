Le nouvel aspirateur robot laveur entrée de gamme d’iRobot est bradé à -33 % lors des French Days

Les French Days en plein ménage de printemps, c’est l’occasion de faire place nette avec l’iRobot Roomba 105 Combo disponible à 179 euros sur Amazon.

iRobot Roomba 105 Combo // Source : Frandroid

iRobot est la marque instigatrice des aspirateurs robots. Ils ont vraiment démocratisé le genre et si, depuis, ils ont été rattrapés par une concurrence sévère, comme Roborock, Dreame ou même Xiaomi. Mais iRobot continue d’inonder le marché avec ses Roomba. Et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, même les plus serrés, avec l’iRobot Roomba 105 Combo présenté ici. Un robot laveur deux-en-un avec quatre niveaux d’aspiration qui bénéficie de 120 euros de réduction pendant les French Days, uniquement sur Amazon.

Les points forts de l’iRobot Roomba 105 Combo

Une puissance d’aspiration de 7 000 Pa

Le nettoyage ciblé avec l’application et le capteur LiDAR

Le lavage des sols, en plus de la fonction aspiration

Sur le site d’iRobot, ou même sur Amazon quand il n’y a pas les French Days, le Roomba 105 Combo coûte 299 euros. Mais la vague des French Days fait qu’il est actuellement affiché à 179 euros.

Restez assis, il fait le ménage pour vous

Pour nettoyer vos sols dans les moindres recoins, vous pouvez compter sur l’iRobot Roomba 105 Combo. Pour la marque, c’est un modèle qui se classe plutôt dans les entrées de gamme, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas bon dans ce qu’il fait. Oui, il n’a pas de base intelligente avec vidage automatique des eaux usées et sac à poussière. Mais il propose quand même d’aspirer vos sols puis de les nettoyer avec des serpillères, pour les laisser flambant neuf après son passage.

L’aspirateur va se promener tout seul chez vous en détectant automatiquement les obstacles avec son capteur LiDAR. On le reconnait facilement, c’est cette petite tourelle qui dépasse et qui lui permet de cartographier les lieux. Mais qui l’empêche aussi de passer sous les meubles un peu trop bas. C’est le même problème sur les autres aspirateurs robots avec capteur LiDAR, donc on ne peut pas trop lui en vouloir.

Un ménage chirurgical avec l’app sur mobile

L’aspirateur ne se contente pas de partir faire le ménage aléatoirement chez vous. Vous pouvez choisir quand il va passer, et surtout où. Via l’app à télécharger sur le smartphone, vous pouvez lui demander d’intervenir dans certaines zones ou, au contraire, d’en éviter d’autres. Comme ça, vous avez vraiment un ménage personnalisé.

Cette fonction deux-en-un aspiration et lavage est bien pratique, mais l’absence de base polyvalente nécessite de devoir vider le bac à poussière après quasiment chaque passage, tout comme il faut remplir l’eau du bac. Ce qui est aussi très pratique, c’est que l’aspirateur détecte quand il passe sur la moquette ou un tapis et évite de le mouiller et de l’abîmer.

Vous pouvez consulter notre guide sur les meilleurs aspirateurs robots pour découvrir des modèles approuvés par Frandroid et avoir des points de comparaison.

