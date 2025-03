iRobot contre-attaque avec huit nouveaux Roomba : un retour en force face aux marques chinoises

Amazon l’a lâché, Colin Angle est parti : iRobot revient avec 8 Roomba boostés au Lidar.

Il fut un temps où iRobot était le roi incontesté des aspirateurs robots. Leur Roomba était LA référence. Mais ces dernières années, les marques chinoises comme Roborock, Dreame, Tineco, Ecovacs ou Xiaomi ont débarqué avec des aspirateurs robots bourrés de technologies, et surtout moins chers, reléguant iRobot au second plan.

iRobot, c’est la boîte qui a inventé l’aspirateur robot il y a plus de 20 ans, sous la houlette de Colin Angle, un visionnaire qui a dirigé l’entreprise pendant trois décennies. Mais récemment, ça a tangué sévère. En 2023, Amazon a voulu racheter iRobot pour 1,7 milliard de dollars, une opération qui promettait de booster la marque. Sauf que l’Union européenne a mis son veto début 2024, craignant un monopole sur le marché des gadgets connectés.

Résultat : le deal tombe à l’eau, iRobot perd un gros soutien financier, et dans la foulée, Colin Angle claque la porte après 31 ans aux commandes. Ajoutez à ça des licenciements massifs (près d’un tiers des employés virés), et on obtient une entreprise au bord du gouffre. Pendant ce temps, Roborock s’est tranquillement installé sur le trône.

Pour aller plus loin

Comment Roborock a détrôné iRobot : les confidences de Quan Gang, co-fondateur de l’entreprise

Aujourd’hui, en mars 2025, la marque américaine revient avec une annonce fracassante : huit nouveaux Roomba, un design repensé et – enfin – le lidar.

Une nouvelle gamme qui mise sur le Lidar et le style

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Mais iRobot n’a pas dit son dernier mot. Cette semaine, ils ont lâché une bombe : huit nouveaux Roomba, de 299 dollars à 999 dollars (nous n’avons pas encore les prix en euros), avec un look repensé et une arme secrète : le Lidar (que les chinois utilisent depuis longtemps).

Si vous ne savez pas ce que c’est, imaginez un petit laser qui scanne votre maison pour en faire une carte ultra-détaillée. Avant, iRobot utilisait des caméras (le système vSLAM), mais le Lidar, c’est le top du top pour naviguer vite et avec précision. Les nouveaux modèles abandonnent le design rondouillard des vieux Roomba pour une grille géométrique moderne, en noir ou blanc. Bref, ils ont sorti le grand jeu pour reconquérir nos sols.

Côté gamme, il y a du choix. Les Roomba 105 et 205 jouent les accessibles, avec des stations de vidage automatique ou un compacteur de poussière intégré (plus besoin de vider tous les jours).

Les 405 et 505, eux, visent le haut de gamme : ils aspirent, lavent avec des serpillières rotatives, et le 505 a même une station qui lave et sèche les lingettes toute seule. Niveau puissance, iRobot annonce 7 000 Pa d’aspiration – respectable, mais en deçà des 22 000 Pa du Roborock Saros 10. Après des années à regarder la concurrence de loin, iRobot semble décidé à rattraper son retard technologique, et ça passe par ce lancement XXL.

Si tu ne peux pas les battre, copie-les (un peu)

On ne va pas se mentir : cette annonce sent la contre-attaque face aux chinois. Le rachat raté par Amazon a laissé iRobot dans une position fragile, et le départ de Colin Angle, qui croyait dur comme fer à ses idées uniques (comme les brosses en caoutchouc ou la navigation par caméra), a marqué un tournant.

Sous la direction du nouveau CEO, Gary Cohen, la marque change de cap. Le Lidar ? Roborock et Dreame en mettent partout depuis des lustres. Les serpillières rotatives ? Pareil. Même le design des nouveaux Roomba fait penser à leurs rivaux.

Cela dit, iRobot ne fait pas que copier. Ils ajoutent des petites touches personnels : une application toute neuve pour voir le ménage en direct, un capteur à ultrasons qui évite les tapis quand le robot lave, et des stations d’accueil ultra-pratiques. Notez tout de même que tout ceci n’a rien de nouveau.

Le Roomba 505, par exemple, peut étendre sa serpillère pour longer les murs et la relever pour épargner vos tapis. Reste à savoir si la qualité et la fiabilité, qui ont fait la réputation des Roomba, sont toujours là. La marque joue sa survie là.

Ce lancement, c’est une opération de la dernière chance. Les prix sont bien positionnés, et le nom Roomba est connu. Mais face à des concurrents chinois qui alignent puissance et innovation à des tarifs similaires, la bataille s’annonce rude.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2025 ? Notre comparatif