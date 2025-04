iRobot : ce nouvel aspirateur robot 2-en-1 bourré de fonctionnalités est déjà en promotion chez Boulanger

Compacteur de poussière, LiDAR, serpillière, aspiration puissante… iRobot, qui a récemment subi une période de turbulences, n’a pas fait les choses à moitié pour son nouvel aspirateur robot Roomba 205. Un modèle que l’on trouve d’ailleurs d’ores et déjà en promotion à 399 euros au lieu de 449 euros.

Alors qu’iRobot faisait autrefois figure de référence sur le marché des aspirateurs robots, le fabricant américain s’est récemment fait dépasser par Roborock, Ecovacs ou encore Xiaomi, qui ont lancé ces dernières années des robots bourrés de technologies, mais surtout moins chers. Après une petite descente aux enfers, iRobot a pu renaître de ses cendres le mois dernier avec l’annonce de huit nouveaux aspirateurs robots. Parmi eux, on compte le Roomba 205, un robot aspirateur-laver assez innovant qui intègre (enfin !) le LiDAR ainsi qu’un compacteur de poussière bien pratique. Un robot que l’on trouve d’ailleurs à moins de 400 euros en ce moment.

D’abord proposé à 449 euros, l’aspirateur robot iRobot Roomba 205 est aujourd’hui affiché à 399 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac.

Enfin du LiDAR pour naviguer sereinement

L’aspirateur robot Roomba 205 s’inscrit dans l’ère du renouveau d’iRobot. Il bénéficie tout d’abord d’un design repensé, plus moderne que celui des anciennes références. Surtout, il intègre enfin le LiDAR, qui agit comme un laser capable de scanner le domicile pour ensuite créer des cartes très détaillées. Mais ce n’est pas tout : grâce à cette technologie, il va pouvoir naviguer vite et avec précision, contourner les meubles et détecter les obstacles.

Le Roomba 205 se pilote par ailleurs depuis une toute nouvelle application, sur laquelle on peut retrouver les cartes (jusqu’à trois étages peuvent être pris en charge), programmer des nettoyages, recevoir des alertes de maintenance ou encore lancer des aspirations pièce par pièce. C’est aussi via cette application que l’on va pouvoir contrôler vocalement le robot.

Un compacteur de poussière ingénieux

Côté équipement, le Roomba 205 renferme une brosse en caoutchouc multisurface, une brosse latérale pour aspirer les plinthes et les coins ainsi qu’une lingette de lavage réutilisable en microfibre, capable de frotter efficacement les sols pour venir à bout des tâches tenaces. Et si vous possédez des tapis ou de la moquette, pas de panique : le robot est apte à les détecter et à les éviter lors du nettoyage humide. Autrement, le Roomba 205 propose quatre niveaux d’aspiration et trois niveaux d’eau.

Côté puissance, on a droit à une aspiration de 7 000 Pa ; c’est respectable, mais d’autres concurrents font bien mieux. La marque promet tout de même une aspiration 70 fois supérieure à celle des Roomba 600. Côté autonomie, celle-ci s’établit à 3 heures. Finissons par l’un des gros atouts de cet appareil : son compacteur de poussière intégré, qui permet de se passer de base d’autovidage puisqu’il se charge de ramasser et de compacter la poussière en continu pendant 60 jours.

