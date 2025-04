Puissant et 2-en-1, le nouvel aspirateur robot d’Ecovacs avec rouleau lavant coûte déjà 200 € de moins

Le Deebot T80 Omni vient tout juste de rejoindre le catalogue de robots aspirateurs-laveurs d’Ecovacs. Pourtant, on trouve déjà ce modèle performant et intelligent en promotion, plus précisément à 899 euros au lieu de 1 099 euros chez Boulanger et Amazon.

Ecovacs vient d’annoncer l’arrivée de son nouvel aspirateur robot, le Deebot T80 Omni. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque a mis le paquet niveau fonctionnalités et équipement : rouleau lavant, brosse latérale étendue pour atteindre les coins, navigation intelligente, lavage automatique de la serpillière… Bref, il ne lui manque quasi rien, pas même un prix réduit. En effet, ce robot bénéficie d’ores et déjà d’une réduction de 200 euros.

Les points forts du Deebot T80 Omni

Un rouleau lavant pour un nettoyage humide plus précis

Une puissance d’aspiration de 18 000 Pa

Une station qui lave et sèche la brosse

Initialement affiché à 1 099 euros, l’aspirateur robot Ecovacs Deebot T80 Omni est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros chez Boulanger et sur Amazon.

Un équipement original

Le Deebot T80 Omni d’Ecovacs est un nouveau robot aspirateur rond plutôt élégant avec son look noir mat. Mais ses véritables atouts se nichent sous sa carapace, à commencer par son rouleau lavant, qui remplace la traditionnelle serpillière vibrante que l’on a l’habitude de voir sur ce type de produit 2-en-1. Concrètement, ce rouleau frotte le sol à haute pression et très rapidement, jusqu’à 200 tours par minute, ce qui lui permet de mieux éliminer les tâches très incrustées. La marque a même misé sur un système d’extension automatique de ce rouleau, afin qu’il puisse nettoyer au plus près des murs ou des objets sur le sol.

Le robot renferme également deux brosses, une centrale et une latérale. Cette dernière est particulièrement intéressante puisqu’elle est étendue sur une structure solide pour qu’elle puisse atteindre les coins plus difficiles d’accès sans difficulté. Autre point fort de cette brosse : la technologie anti-enchevêtrement qu’elle intègre. Ainsi, les nœuds de cheveux et de poils d’animaux n’auront pas leur place ici.

Une station vraiment intelligente

Avant que le robot aspirateur commence sa mission, il se chargera évidemment de cartographier votre intérieur. Des cartes bien détaillées que l’on peut retrouver, en 2D ou en 3D, sur l’application de la marque. Durant sa progression, le robot peut même détecter les objets en temps réel grâce à sa technologie AIVI 3D 3.0 ; et s’il le faut, il ajustera son parcours pour les contourner. Il peut par ailleurs adapter son itinéraire lorsqu’une porte s’ouvre ou se ferme.

En fonctionnement, le Deebot T80 Omni peut compter sur une puissance d’aspiration de 18 000 Pa, ce qui promet un nettoyage impeccable. Et pour les tapis, pas de panique : non seulement le robot peut relever automatiquement la serpillère de 10 mm pour éviter de les mouiller, mais une fonction « Priorité aux tapis » est aussi disponible pour que l’appareil aspire d’abord tous les tapis à l’aide d’un patin sec. Le robot est également apte à activer un protocole de nettoyage en profondeur pour les tâches les plus tenaces, en repassant dessus à plusieurs reprises.

Enfin, le Deebot T80 Omni s’accompagne d’une station de base capable de laver le rouleau à une température située entre 40 à 75 °C, selon le niveau de saleté. Mais ce n’est pas tout : un séchage à l’air chaud à 45 °C est aussi effectué afin d’éviter le développement de mauvaises odeurs et de moisissures. La station peut de plus recharger totalement le robot en 4 h 30, pour lui redonner ses 3 h d’autonomie.

