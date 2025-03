Pourquoi les nouveaux iRobot Roomba pourraient être les derniers

Et si votre aspirateur robot préféré disparaissait du jour au lendemain ? iRobot, le géant derrière Roomba, traverse une tempête qui pourrait bien menacer son existence.

Cette semaine, iRobot a dévoilé une très large gamme de nouveaux aspirateurs-robots. Huit nouveaux Roomba.

Pour aller plus loin

iRobot contre-attaque avec huit nouveaux Roomba : un retour en force face aux marques chinoises

iRobot, c’est l’entreprise qui a inventé l’aspirateur robot il y a plus de 20 ans, sous la houlette de Colin Angle, un visionnaire qui a dirigé l’entreprise pendant trois décennies. Mais récemment, ça a tangué sévère. En 2023, Amazon a voulu racheter iRobot pour 1,7 milliard de dollars, une opération qui promettait de booster la marque. Sauf que l’Union européenne a mis son veto début 2024, craignant un monopole sur le marché des gadgets connectés.

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Résultat : le deal tombe à l’eau, iRobot perd un gros soutien financier, et dans la foulée, Colin Angle claque la porte après 31 ans aux commandes. Ajoutez à ça des licenciements massifs (près d’un tiers des employés virés), et on obtient une entreprise au bord du gouffre. Pendant ce temps, Roborock s’est tranquillement installé sur le trône.

Comme vous pouvez l’imagine, côté coulisses, iRobot serre la vis. Depuis l’échec du rachat par Amazon, elle a réduit ses effectifs de moitié et coupé dans ses budgets marketing et recherche. L’objectif ? Se recentrer sur ce qu’elle sait faire de mieux : les aspirateurs robots. Exit les purificateurs d’air ou les tondeuses connectées, iRobot met tout sur le Roomba.

Ce n’est pas par hasard qu’iRobot a dévoilé hier pas moins de huit nouveaux aspirateurs, marquant le « plus gros lancement de produit » de ses 20 ans d’existence. Ces aspirateurs et leurs versions combinées aspirateur-serpillière affichent un look totalement repensé. Grande nouveauté pour Roomba – même si ses concurrents l’ont déjà adopté depuis longtemps – : ils intègrent un laser Lidar pour la navigation et la cartographie, et certains modèles embarquent même de l’intelligence artificielle.

Pour aller plus loin

iRobot contre-attaque avec huit nouveaux Roomba : un retour en force face aux marques chinoises

Les chiffres qui racontent la crise

Si on jette un œil aux finances d’iRobot, le tableau n’est pas rose. Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d’affaires a dégringolé à 172 millions de dollars, contre 307,5 millions un an plus tôt – une chute de 47 %. Sur l’année entière, les revenus sont passés de 890,6 millions en 2023 à 681,8 millions en 2024. La marge brute, qui mesure la rentabilité avant les frais fixes, a aussi pris un coup : elle est tombée à 9,5 % au T4 2024 (contre 18,9 % en 2023). Pourquoi ? Une charge exceptionnelle de 8,2 millions liée à des stocks invendus et des contrats mal négociés a plombé les comptes. Résultat : une perte d’exploitation de 61 millions au dernier trimestre, et de 103 millions sur l’année. Ça fait mal, surtout après les 264 millions de pertes en 2023.

Malgré tout, iRobot a réduit ses dépenses d’exploitation (de 460,5 millions en 2023 à 245,3 millions en 2024) et optimisé sa trésorerie, qui atteint 134,3 millions fin 2024. Les stocks, eux, ont été divisés par deux (76 millions contre 152,5 millions), et l’entreprise mise sur ses nouveaux produits pour inverser la tendance. Le CEO, Gary Cohen, parle même d’une croissance possible en 2025 si tout se passe bien. Mais avec un « doute substantiel » sur sa survie, iRobot joue gros, et son conseil d’administration explore toutes les options, y compris une vente ou un refinancement.

Résultat, les actions d’iRobot ont perdu plus de 40 % hier.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2025 ? Notre comparatif