« Trop chers » : iRobot met fin à la flambée des prix avec ses aspirateurs-robots à 179 €

Pour s’offrir un aspirateur-robot fiable et performant, il fallait normalement prévoir un budget important. Mais c’était avant qu’iRobot dévoile sa toute nouvelle gamme d’appareils à partir de 179 euros.

Connaissez-vous iRobot ? Ce pionnier du secteur a véritablement démocratisé les aspirateurs-robot dans les années 2000. 22 ans après avoir lancé son premier modèle, la marque revient en force et dévoile une nouvelle gamme design, performante et surtout très abordable.

Pour célébrer le lancement de ses derniers-nés, iRobot les affiche avec de belles remises :

le Roomba 105 Combo est disponible à partir de 179 euros ;

le Roomba 205 DustCompactor Combo est disponible à 299 euros ;

le Roomba Plus 405 Combo est disponible à 449 euros ;

le Roomba Plus 505 Combo est disponible à 599 euros ;

le Roomba Max 705 Vac, idéal pour venir à bout des poils de chien ou de chat, est disponible à 599 euros.

Roomba 205 DustCompactor Combo : 2 mois d’aspiration, sans station d’autovidage

Le Roomba 205 profite d’une technologie unique sur le marché : le DustCompactor.

Le Roomba 205 Combo // Source : iRobot

Grâce à cette innovation, le robot aspire à haute puissance la poussière puis la compresse automatiquement avant de la stocker. Le Roomba 205 peut alors cumuler à lui seul 60 jours de saleté, et vous évite ainsi de devoir vider le bac après chaque passage. Pour accéder à une telle autonomie, il faut habituellement opter pour un modèle avec station d’accueil, et donc prévoir un emplacement spécifique où l’installer, ainsi qu’un budget plus conséquent.

Aussi novateur soit-il, le Roomba 205 DustCompactor Combo est disponible au prix plancher de 299 euros avec une promotion.

Roomba Plus 405 Combo : un sol immaculé en un seul passage

En marge de ses séries entrées de gamme, iRobot dévoile son Roomba Plus 405 Combo. Sa promesse : une efficacité décuplée et un sol propre en un seul passage.

Le Roomba 405 Combo // Source : iRobot

Pour parvenir à une telle prouesse, ce modèle embarque ce qui se fait de mieux sur le marché des aspirateurs-robot, à savoir :

deux lingettes de lavage DualClean rotatives compatibles avec le mode SmartScrub à haute pression ;

une brosse en caoutchouc à haute adhérence, adaptée à tout type de surface ;

une brosse latérale pour déloger les poussières le long des murs et des meubles.

Le Roomba 405 Combo est par ailleurs livré avec une station d’accueil premium : l’AutoWash. Après chaque routine, la base se charge de vider le bac de saleté, de nettoyer les deux serpillères, puis de les sécher à l’air chaud pour éviter le développement de bactéries et de mauvaises odeurs. Sa base comprend de larges bacs de débris et d’eau propre, afin de vous offrir quatre semaines de tranquillité sans intervention.

Si une telle autonomie est habituellement réservée aux modèles les plus avancés et les plus chers du marché, iRobot propose cet aspirateur-robot à tout juste 449 euros grâce à une promotion.

Roomba Plus 505 Combo : aucune saleté ne lui résiste

Le nouveau Roomba Plus 505 Combo va encore plus loin que ses homologues et ne laisse passer aucune poussière et aucune tache.

En plus de la brossette latérale présente sur les autres modèles, le Roomba Plus 505 Combo peut étendre sa serpillère afin de nettoyer au plus près des meubles et des plinthes.

Le Roomba Plus 505 Combo // Source : iRobot

Cet aspirateur-robot gagne également en précision et peut détecter les saletés et les objets de toutes tailles, y compris les plus fins. S’il reste encore une miette après son passage, le Roomba Plus 505 Combo revient sur la zone jusqu’à ce que le sol soit impeccable. Pour ce faire, iRobot a doté son flagship d’un capteur LiDAR ClearView Pro de haute volée, et l’a associé à l’intelligence artificielle pour en décupler la précision et l’efficacité.

Grâce à un tel équipement, le Roomba Plus 505 Combo est capable d’analyser au fil des passages les zones méritant plus d’attention et d’adapter sur ces bases la puissance de nettoyage.

Cet aspirateur-robot haut de gamme est proposé avec sa station d’accueil AutoWash en promotion à 599 euros.

Roomba Max 705 Vac + Base AutoEmpty : l’allié des foyers avec animaux

Dévoilé fin avril 2025, ce dernier modèle Roomba se démarque du reste de la gamme en se concentrant sur un cas bien particulier : les maisons avec animaux.

Dépourvue de lingettes de lavage rotatives, le Robot Roomba Max 705 Vac + Base AutoEmpty privilégie deux brosses en caoutchouc (contre une pour les autres modèles) et une brosse latérale pour venir à bout des poils d’animaux et des saletés incrustées.

L’aspirateur-robot iRobot Robot Roomba Max 705 Vac // Source : iRobot

Sa puissance d’aspiration record est épaulée par un mode Carpet Boost pour aspirer les poils d’animaux et poussières sur les tapis les plus épais.

Pour compléter le tout, le système de navigation ClearView Pro LiDAR permet au robot d’éviter les gamelles ou les jouets laissés au sol, même dans l’obscurité. Le Roomba Max 705 Vac + Base AutoEmpty se distingue enfin par sa station AutoEmpty, capable de stocker jusqu’à 75 jours de débris, pour un vrai nettoyage mains libres.

Le Roomba Max 705 Vac et sa base AutoEmpty

Si vous cherchez la meilleure performance d’aspiration sans fonction lavage, c’est clairement le modèle à surveiller. Profitez alors d’un prix de lancement de 599 euros avec le code promo INTRO705, disponible exclusivement sur le site iRobot.