Jusqu’à 450 € de réduction sur les meilleurs robots aspirateurs ECOVACS : les promos de printemps à ne pas rater

Vous en avez assez de passer vos week-ends à enchaîner les tâches ménagères ? Pendant les promotions printanières d’ECOVACS, vous pouvez vraiment vous simplifier le quotidien avec de bons robots ménager.

Le Deebot X8 OMNI // Source : ECOVACS

ECOVACS fête l’arrivée du printemps avec des grosses réductions sur plusieurs de ses produits. Quand on a ni le temps ni l’envie de s’occuper de toutes les tâches ménagères, un robot est aujourd’hui la solution la plus fiable.

C’est d’autant plus vrai pour ECOVACS, marque spécialisée dans la création de robots ménagers, qui durant ses 27 ans d’existence a déposé plus de 1000 brevets.

Notre sélection de promotions ECOVACS des Spring Day d’Amazon :

Le robot aspirateur laveur Deebot X8 PRO OMNI Black est à 1 169 € au lieu de 1 299 € sur Amazon

Le robot aspirateur laveur Deebot X5 OMNI Black&White est à 649 € au lieu de 1099 € sur Amazon

Le robot lave vitres Winbot W2 OMNI est à 479 € au lieu de 599 € sur Amazon

Attention : les réductions suivantes sont uniquement disponibles du 25 au 31 mars 2025 !

Bonne surprise, ces promotions de printemps sont aussi disponibles chez Boulanger.

Deebot X8 PRO OMNI : performant dans toutes les situations

Fleuron de la gamme de robots aspirateur laveur d’ECOVACS, le X8 PRO OMNI a bien des arguments pour justifier son tarif conséquent. Ses 18 000 Pa de puissance d’aspiration traquent les saletés sur tous types de sols, tandis que la structure de sa brosse, en forme de V, empêche les enchevêtrements de cheveux et prévient tout blocage intempestif.

Lorsqu’il arrive sur un tapis, le robot relève automatiquement sa serpillère pour éviter d’humidifier le textile et augmente sa puissance d’aspiration afin de ramasser les poussières les plus incrustées.

Côté lavage, le X8 PRO OMNI conjugue une certaine pression vers le sol à une rotation rapide de sa serpillère pour s’occuper des salissures les plus incrustées en un seul passage. L’appareil injecte en permanence de l’eau propre sur son rouleau pour garantir un maximum d’efficacité jusque dans les coins.

La technologie AIVI 3D 3.0 assure quant à elle la couverture de l’ensemble de la surface définie : la machine détecte les bords, les câbles et les pieds de chaise pour passer au plus près des éléments qui composent votre intérieur.

Le Deebot X8 Omni // Source : ECOVACS

Enfin, la base de recharge de l’appareil s’occupe de tout une fois le ménage terminé : remplissage automatique du réservoir (il faut évidemment la brancher à un robinet), stockage de l’eau sale, nettoyage de la serpillère à trois niveaux de température, séchage à l’air chaud et même recharge du robot en heures creuses.

ECOVACS à, qui plus est, truffé son appareil de petites options sympathiques, comme un assistant IA qui vous permet de donner vos ordres à l’appareil sur différents canaux (texte, voix, assistant connecté). On aime aussi l’accès à la caméra de l’appareil pour surveiller ses animaux de compagnie.

Performant et riche en fonctionnalités, le Deebot X8 PRO OMNI Black est à 1 169 € au lieu de 1 299 € sur Amazon

Deebot X5 OMNI : un robot tout terrain pour un intérieur impeccable

Issu de la précédente génération de robots ECOVACS, le X5 OMNI se faufile partout avec son petit gabarit, jusque sous les meubles et les lits, tandis que ses 12 800 Pa suffisent largement pour éliminer les poussières du quotidien.

Lui aussi empêche les nœuds de cheveux qui peuvent bloquer son mécanisme, et lui aussi scanne l’environnement pour détecter les obstacles, tapis et bordures. L’aspiration et le lavage sont ainsi assurés sur l’ensemble de la zone que vous déterminez sur l’application mobile : pas besoin de repasser à la main dans les coins pour terminer le travail.

Le Deebot X5 Omni // Source : ECOVACS

Une fois son labeur accompli, le robot retourne à sa station d’accueil qui lave et sèche ses serpillères à l’eau chaude, vide et rempli ses bacs d’eau sale et propre tout en s’occupant de sa recharge. Parfaitement autonome, le X5 OMNI nécessite un minimum d’action de la part de son utilisateur une fois configuré. Un allié du quotidien à qui l’on peut confier sans hésitation un peu de sa charge mentale.

Agile, performant et simple d’utilisation, le Deebot X5 OMNI Black&White est à 649 € au lieu de 1099 € sur Amazon

Winbot W2 OMNI : faire les vitres n’a jamais été aussi facile

Déjà assez sportif pour une maison de plain-pied, le nettoyage des vitres peut rapidement se transformer en casse-tête quand on habite au sixième étage d’un immeuble. Confier cette corvée potentiellement dangereuse à un robot est donc loin d’être une mauvaise idée : ECOVACS répond à ce besoin avec son W2 OMNI, aussi à l’aise pour éliminer les traces de doigt que pour se débarrasser des fientes incrustées. Ses trois buses pulvérisent allègrement les tâches avant que la serpillère intégrée ne les élimine définitivement, sans laisser de coulure d’eau disgracieuse.

Le gros plus de ce robot laveur de vitres est son dock multifonction. Pratique à transporter avec sa poignée rabattable, il est doté lui-même d’une batterie pour recharger le robot laveur lorsque aucune prise n’est à portée, pour près de deux heures d’autonomie au total. Son câble solide rassure en cas d’usage extérieur, même si le système d’attache à la paroi et la mécanique de déplacement du robot inspirent confiance.

Le Winbot W2 OMNI // Source : ECOVACS

Cinq modes de nettoyage sont disponibles pour personnaliser la tâche à accomplir, en fonction de la taille et de la saleté de la fenêtre. À l’aide de l’application dédiée ou simplement en utilisant les boutons disponibles sur la station, on peut lancer le robot à la tâche en une poignée de secondes, quitte à prendre la main pour des besoins très spécifiques.

Agile, efficace et polyvalent, le Winbot W2 OMNI est à 479 € au lieu de 599 € sur Amazon