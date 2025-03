Vente flash : grand ménage de printemps sur les aspirateurs Dreame chez Amazon

Le printemps est synonyme de renouveau. Et si vous profitiez des promotions exceptionnelles de Dreame pour lâcher votre aspirateur vieillissant et vous équiper d’un modèle balai ou robot aussi performant qu’abordable ?

Jusqu’au 31 mars, le spécialiste des appareils ménagers intelligents Dreame fait chuter le prix de ses meilleures références de 2024 et 2025. Aspirateurs-balai ou robot, tondeuses et même sèche-cheveux Dreame s’affichent avec de belles remises, pouvant atteindre jusqu’à 300 euros.

Le catalogue de la marque étant particulièrement fourni, nous avons sélectionné pour vous les offres à ne surtout pas manquer d’ici à la fin du mois :

Dreame X50 Ultra Complete : un nettoyage de printemps sans les mains et sans effort

Dévoilé en janvier dernier, le Dreame X50 Ultra Complete est l’un des aspirateurs-robot les plus innovants jamais lancé par la marque. S’il aspire à une remarquable puissance de 20 000 Pa, il se distingue surtout par son excellente motricité. Dreame l’a en effet doté de pieds articulés, lui permettant de franchir une large palette d’obstacles comme les petites marches, les butées ou encore les câbles.

Ses pieds extensibles lui permettent de franchir des obstacles mesurant jusqu’à 6 cm de haut // Source : Dreame

Rien ne le freine, pas même les meubles bas sous lesquels il se faufile avec une aisance sans précédent grâce à sa conception ultra fine (89 mm de haut) et son capteur LiDAR rétractable. Doté en prime d’une brosse et d’une serpillère latérales extensibles, le Dreame X50 Ultra Complete déloge la saleté dans tous les recoins et laisse derrière lui un sol impeccable.

Une fois ses routines achevées, le robot retourne de lui-même à sa base et profite d’un nettoyage à haute pression à 80 °C, ainsi que d’un séchage à l’air chaud. Une procédure répétée autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que les serpillères soient comme neuves. Totalement autonome, l’appareil s’autoalimente en eau et en solution de nettoyage, et peut accumuler grâce à sa station d’accueil jusqu’à 100 jours de saletés avant d’avoir besoin d’un vidage manuel. Voilà un aspirateur-robot qui tient ses promesses et se passe pendant des semaines de votre intervention.

Jusqu’au 31 mars, cet aspirateur-robot à haute performance est disponible avec sa base à 1299 euros au lieu de 1499 euros.

Dreame H15 Pro : un modèle balai qui facilite vraiment le ménage

Si vous préférez le format balai, Dreame propose l’un de ses derniers-nés, le H15 Pro, avec une belle remise de 150 euros. Bien qu’accessible au prix plancher de 549 euros, cet aspirateur-balai laveur est parmi les plus novateurs de sa catégorie. La marque a mis le paquet pour vous faciliter la corvée du ménage et pour offrir un sol propre et sec sans effort, mais aussi en un temps record.

Le H15 Pro // Source : Dreame

Entre l’assistance aux mouvements, l’abaissement automatique du rouleau pour capturer les débris avec une remarquable précision, à l’avant comme sur les côtés de la brosse (technologie GapFree), et l’inclinaison du manche jusqu’à 180 degrés, Le Dreame H15 Pro se glisse partout, y compris dans toutes les zones habituellement inaccessibles aux aspirateurs-balai et laisse derrière lui un sol net et sec. Le tout sans requérir le moindre effort de votre part. Une telle prouesse s’explique par :

une assistance intelligente aux mouvements ;

un abaissement automatique et ultra-rapide du bras robotisé après chaque déplacement ;

un bras robotisé à haute précision permettant de capturer efficacement tous les débris, y compris ceux situés sur l’avant et les parties latérales de la brosse, des zones habituellement difficiles d’accès (technologie GapFree).

Et ce n’est pas côté performance que le bât blesse, l’appareil aspirant à une puissance de 21 000 Pa, profitant d’un large rouleau et étant pourvu d’un système anti-enchevêtrement. Poils d’animaux, cheveux, croquettes ou encore taches tenaces, rien ne lui résiste.

Une fois reposé sur sa base, le Dreame H15 Pro s’offre en prime un nettoyage en profondeur à 100 °C puis un séchage express ou approfondi du rouleau. Exit donc les résidus de graisse, les taches incrustées et les mauvaises odeurs qui se cumulent au fil des utilisations.

Dreame Z30 : un aspirateur-balai haut de gamme qui purifie l’air

À l’arrivée des beaux jours, il est tentant d’ouvrir davantage ses fenêtres afin de laisser entrer la chaleur et le soleil. Mais voilà, si vous souffrez d’allergie aux pollens, le plaisir n’est souvent que de courte durée. Sauf si vous optez pour l’aspirateur-balai Dreame Z30.

Dreame Z30 // Source : Dreame

En plus d’offrir une puissance d’aspiration élevée (310 W), ajustable intelligemment en fonction du niveau et du type de saletés détectées par l’appareil, le Dreame Z30 purifie l’air ambiant. Doté d’un filtre HEPA, l’appareil élimine à 99,9 % les particules les plus fines, ainsi que les allergènes. Mieux, ses LED frontales mettent en lumière toutes les poussières jonchées sur le sol et son écran vous indique si le sol est propre. Aucun risque donc de manquer la moindre saleté.

Autre atout et pas des moindres, le Dreame Z30 est livré avec toute une série d’accessoires et se transforme en un clin d’œil en aspirateur à main. Parfait pour aspirer en une session le sol, les fauteuils, les rideaux, mais aussi le sommet de vos meubles. D’autant que ce modèle est plutôt endurant, puisqu’il peut aspirer jusqu’à 90 minutes avec une charge pleine.

À l’occasion des promos printanières de Dreame, cet excellent aspirateur-balai est accessible à tout juste 379 euros au lieu de 499 euros.