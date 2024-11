Xiaomi propose l’un de ces robots aspirateurs à moins de 85 € pour l’avant-première du Black Friday

Envie d’un robot aspirateur pas cher ? Le Xiaomi Robot Vacuum E12 ne coĂ»te que 84,99 euros au lieu de 199,99 euros en ce moment pour le Black Friday, directement sur le site officiel.

On a dĂ©jĂ vu des robots aspirateurs multifonctionnels avec station d’entretien pour un prix avoisinant les 1 000 euros, mais il existe Ă©galement des modèles d’entrĂ©e de gamme, moins performants certes, mais beaucoup plus abordables. On en trouve notamment chez Xiaomi tel que ce Robot Vacuum E12 dotĂ© d’une bonne puissance d’aspiration et mĂŞme d’une fonction lavage. Sur le site officiel, on le trouve actuellement avec 115 euros de rĂ©duction.

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 en quelques mots

Une puissance d’aspiration de 4 000 Pa

Fonction lavage avec son rĂ©servoir d’eau de 400 ml

Compatible avec les assistants Google et Alexa

Autonomie de 110 minutes

Au lieu de 199,99 euros habituellement, le Xiaomi Robot Vacuum E12 est maintenant disponible en promotion Ă seulement 84,99 euros en boutique officielle.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Robot Vacuum E12. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un robot-aspirateur idéal pour se faire la main

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est loin d’ĂŞtre le robot aspirateur le plus performant du marchĂ©, mais il est complet et facile Ă prendre en main, ce qui le rend tout indiquĂ© pour les personnes qui n’en ont jamais eu auparavant. Il reprend le design d’autres modèles du constructeur chinois, tout en sobriĂ©tĂ© et compacitĂ© afin de se dĂ©placer sous la plupart des meubles. Surtout, Xiaomi met en avant une autonomie de 110 minutes, ce qui est largement suffisant pour nettoyer en une fois d’assez grandes surfaces.

Avec l’application Xiaomi Home, il est possible de paramĂ©trer entièrement le Robot Vacuum E12, du planning de nettoyage Ă la surveillance en temps rĂ©el de celui-ci en passant par la possibilitĂ© de basculer entre les modes de nettoyage pour telle ou telle pièce (aspiration, lavage ou aspiration + lavage). Il est Ă©galement possible de contrĂ´ler le Xiaomi Robot Vacuum E12 Ă distance avec cette application, ainsi qu’avec les assistants vocaux Alexa et Google. CĂ´tĂ© navigation, il s’en sort bien grâce Ă ses capteurs qui dĂ©tectent les obstacles et les risques de chute.

Des fonctions complètes et efficaces

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est dotĂ© d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa rĂ©glable sur quatre niveaux, c’est moins Ă©levĂ© que la concurrence, mais cela reste bon. De plus, avec sa planification intelligente des trajets de nettoyage, ce robot aspirateur n’oublie quasiment aucune zone. MĂŞme la saletĂ© dans les coins n’est pas Ă©pargnĂ©e grâce Ă ses deux brosses rotatives. Sous le robot, la brosse principale en caoutchouc permet d’aspirer efficacement les poils d’animaux et les cheveux, mĂŞme sur les tapis.

Une fonction lavage avec une serpillère et un rĂ©servoir d’eau de 400 ml est Ă©galement de la partie, elle est rĂ©glable sur trois niveaux et s’adapte aux types de surfaces pour ne pas abĂ®mer certains sols. Ă€ la fin de chaque sĂ©ance de nettoyage, le Xiaomi Robot Vacuum E12 revient de lui-mĂŞme Ă sa base de recharge, mais contrairement Ă certains modèles haut de gamme, il a besoin de plus d’attention concernant l’entretien. Les bacs d’eau et de poussière doivent ainsi ĂŞtre rĂ©gulièrement vidĂ©s et nettoyĂ©s, de mĂŞme pour la serpillère qui doit ĂŞtre changĂ©e de temps en temps afin de garantir l’efficacitĂ© du lavage et Ă©viter les mauvaises odeurs.

Afin de comparer le Xiaomi Robot Vacuum E12 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs robots aspirateurs du moment.

