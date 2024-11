Le ruban LED connecté et coloré de Xiaomi est à -40 % pour le Black Friday

Les rubans LED sont des éléments décoratifs de plus en plus prisés, car il est possible de les utiliser de plusieurs dizaines de façons. Xiaomi l’a bien compris en concevant le Smart Lightstrip Pro, un ruban LED intelligent aux possibilités de personnalisation très poussées. En ce moment, cet accessoire est proposé à seulement 59,99 euros au lieu de 99,99 euros sur le site du constructeur chinois.

Déjà bien ancré dans le marché de la maison connectée, les tentacules de Xiaomi ne s’étaient jusqu’à récemment pas déployés sur le segment des éclairages connectés. Le constructeur chinois a corrigé cela en sortant l’année dernière le Xiaomi Smart Lightstrip Pro, un ruban LED intelligent adapté à tous les usages et qui offre des dizaines de possibilités de personnalisation. En boutique officielle, le Xiaomi Smart Lightstrip Pro voit son prix chuter de 40 % pour le Black Friday.

Le Xiaomi Smart Lightstrip Pro, qu’est-ce ?

Une bande lumineuse avec variation de couleurs tous les 10 cm

Lumière réactive au son grâce à un micro intégré

Plus de 100 configurations personnalisées possibles

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le Xiaomi Smart Lightstrip Pro est maintenant disponible en promotion à 59,99 euros en boutique officielle. Si vous avez besoin d’une extension, sachez que le ruban LED supplémentaire est également en promotion à 19,99 euros au lieu de 49,99 euros.Â

Une bande lumineuse parée à toutes les ambiances

Avant tout, il faut savoir que le Xiaomi Smart Lightstrip Pro mesure deux mètres et que des extensions d’un mètre sont disponibles pour un prix deux fois moins élevé. De plus, un bandeau ne peut excéder une longueur de cinq mètres, ce qui devrait être largement suffisant pour une multitude d’usages. Le Xiaomi Smart Lightstrip Pro se dote de 60 LEDS à chaque mètre, capables de diffuser une gamme de 16 millions de couleurs et de faire varier ces couleurs tous les 10 cm.

La particularité du Xiaomi Smart Lightstrip Pro est qu’il embarque un micro et que celui-ci est capable de faire suivre à l’éclairage le rythme d’une musique afin de créer une atmosphère unique. On peut également utiliser ce ruban LED avec certains TV Xiaomi afin de synchroniser l’éclairage avec les couleurs et les sons d’un film ou d’une série, à l’instar de l’Ambilight de certains TV Philips. Ce ruban LED peut se synchroniser de la même manière avec un jeu PC grâce à sa compatibilité avec les logiciels Razer Chroma RGB et Asus Aura Sync.

Des dizaines de combinaisons personnalisables

Comme la dénomination Smart dans son nom l’indique, ce ruban LED est intelligent et pilotable depuis un smartphone via l’application Xiaomi Home. Celle-ci permet de paramétrer les couleurs, les niveaux de sensibilité et les effets dynamiques, ces commandes peuvent aussi s’effectuer directement sur le boîtier fourni avec le ruban. Le Xiaomi Smart Lightstrip Pro est également compatible avec l’écosystème Google Home, il est donc possible de l’associer avec une enceinte connectée afin de lui envoyer des commandes vocales.

L’application Xiaomi Home propose également huit scénarios prédéfinis tels que « Cosy Fireplace » qui diffuse une lumière orange tamisée pour une ambiance détendue, voire romantique, dans une chambre à coucher. Au-delà de ces huit modes prédéfinis, les réglages permettent d’imaginer plus d’une centaine de combinaisons possibles et il est possible d’en enregistrer jusqu’à 20 dans l’application. Autant dire que l’imagination est la seule limite à ce qu’il est possible de faire avec le Xiaomi Smart Lightstrip Pro.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.