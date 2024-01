L’échec du rapprochement avec Amazon plonge iRobot dans une situation très délicate

Au final, l'accord ne se concrétisera pas. Amazon n'achètera pas iRobot. Pour iRobot, malheureusement, cet échec entraîne d'importantes répercussions en interne.

Il y a deux ans, on pensait que c’était plié. Pour rappel, Amazon comptait acquérir iRobot, leader et pionnier dans le domaine des aspirateurs robots, pour 1,7 milliard de dollars.

Toutefois, ce projet a rencontré un obstacle majeur : la réglementation européenne en matière de concurrence. L’Union européenne, après avoir lancé une enquête en juillet 2023, a exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels de cette acquisition sur la compétitivité du marché.

La crainte principale était qu’Amazon, en tant que distributeur dominant, évince les concurrents d’iRobot, surtout dans des marchés clés comme la France ou l’Allemagne.

En réponse à ces difficultés réglementaires, Amazon a même réduit son offre de 15 %, presque un an après l’annonce initiale. Mais malgré cette concession, la Commission européenne est restée vigilante. Finalement, l’acquisition ne se fera pas.

David Zapolsky, vice-président directeur et avocat général d’Amazon, a exprimé sa déception face aux « obstacles réglementaires inappropriés et disproportionnés » qui, selon lui, nuisent aux entrepreneurs et à la concurrence…

C’est iRobot qui trinque

L’UE n’a pas formellement rejeté l’offre d’Amazon pour iRobot, mais tout indiquait que l’accord ne se ferait pas sans d’importantes négociations.

iRobot reste donc indépendant, mais cet échec d’un accord d’un milliard de dollars a des conséquences internes importantes.

iRobot doit gérer les retombées de ce mariage annulé. Colin Angle, le fondateur et PDG, a claqué la porte. C’est un départ majeur, il a joué un rôle essentiel dans le développement de iRobot et il est reconnu comme un des pionniers du secteur.

C’est Glen Weinstein, le chef des avocats, qui prend les commandes en attendant mieux. Et comme si ça ne suffisait pas, iRobot annonce que 350 de ses employés vont devoir plier bagage d’ici fin mars. Pas étonnant que les actions de la boîte aient fait une chute libre de 20 % sur le marché.

Avec cet accord qui tombe à l’eau et une concurrence chinoise qui ne lâche rien, iRobot est dans une zone de turbulences.