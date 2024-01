Pourquoi l’Europe veut bloquer l’acquisition de iRobot par Amazon

Amazon ne semble pas apporter de réponses satisfaisantes à la Commission européenne. Dans un communiqué de presse, l'institution européenne a ainsi expliqué s'opposer à l'acquisition de iRobot.

Amazon envisage de racheter iRobot, un des leaders dans le domaine des aspirateurs robots, et surtout le pionnier du secteur, pour un montant de 1,7 milliard de dollars. Toutefois, cette opération nécessite le feu vert des autorités de régulation de la concurrence, notamment en Europe et aux États-Unis.

L’Union européenne a lancé son enquête en juillet 2023, tandis que la FTC américaine s’y est intéressée dès septembre 2022. Le processus est long, et Amazon a même réduit son offre d’achat d’environ 15 %, presque un an après l’annonce initiale. Et, ça ne se passe pas comme prévu.

L’Union européenne pourrait tout faire capoter

La Commission européenne a soulevé des inquiétudes quant à l’impact de cette acquisition sur la compétitivité du marché des robots aspirateurs. Avec sa position de distributeur dominant pour les robots aspirateurs, surtout en France et dans d’autres pays européens importants, Amazon se trouve au cœur de cette question. L’Union européenne craint qu’Amazon pousse les concurrents d’iRobot vers la sortie.

D’après le Wall Street Journal, des représentants d’Amazon ont rencontré des officiels de la Commission européenne récemment. Cette rencontre intervient après qu’Amazon n’ait pas respecté le délai accordé pour réagir aux réserves exprimées par la Commission.

Cette résistance européenne pourrait donc mettre fin à l’opération d’acquisition d’Amazon. En attendant, les actions du fabricant d’aspirateurs robots iRobot ont chuté de près de 40 % à 14,20 dollars (NASDAQ: IRBT) après la fermeture des marchés.