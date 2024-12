Ces voitures électriques chinoises surpassent leurs concurrents européennes au crash test

L’organisme indépendant de crash-test EuroNCAP a fait passer quatre voitures électriques chinoises sur le grill. Et toutes sans exception ont obtenu la note maximale de cinq étoiles. De quoi tordre une nouvelle fois le cou aux idées reçues.

Crédit : EuroNCAP

Les voitures électriques chinoises sont de plus en plus nombreuses en Europe, c’est un fait indéniable. Et cela ne plaît d’ailleurs pas du tout à Bruxelles, qui a mis en place des mesures telles qu’une hausse des droits de douane. Elle veut également accorder plusieurs milliards d’euros pour développer l’industrie sur son territoire.

Des voitures chinoises qui n’ont pas à rougir

Les autos venues de Chine sont encore concernées par de nombreuses idées reçues, qui n’ont pourtant plus lieu d’être à l’heure actuelle. Parmi elles, la question de la sécurité revient très souvent. Car beaucoup pensent que les voitures chinoises sont moins bien conçues que les modèles européens. Or, c’est totalement faux. Et ça, c’est l’organisme indépendant EuroNCAP, en charge de réaliser les crash-test qui l’a déjà prouvé à de nombreuses reprises par le passé. Et celui-ci récidive une nouvelle fois.

Il vient en effet de publier l’une de ses dernières fournées de tests avant la fin de l’année via un communiqué. Cette dernière comprend notamment la Renault 5 et l’Alpine A290, qui n’ont pas franchement brillé. Et surtout, elle fait la part belle aux voitures produites en Chine. Ces dernières se sont particulièrement illustrées, puisqu’elles sont quatre à avoir obtenu la note maximale de cinq étoiles. Il s’agit du Deepal S07, du pick-up Maxus eTerron 9, de la Leapmotor C10 ainsi que du Volvo EX30.

Crédit : EuroNCAP

Pour mémoire, ce dernier est produit en Chine, mais cela devrait changer pour une fabrication en Belgique afin d’échapper aux droits de douane. Le SUV, qui appartient au groupe chinois Geely confirme le savoir-faire de la marque en termes de sécurité. Ainsi, il a obtenu la note de 88 % pour la protection des occupants adultes et 85 % pour les enfants. Reprenant la plateforme de la Zeekr 001 et de la Smart #3, il a aussi atteint 79 % pour la protection des usagers vulnérables, tels que les cyclistes et les piétons.

Crédit : EuroNCAP

Enfin, il a également brillé du côté des assistances d’aide à la conduite, puisqu’il affiche une note très satisfaisante de 80 %. Ce qui est bon mais qui est tout de même moins élevé que pour le Maxus eTerron 9, qui a atteint les 83 % sur ce point en particulier. En fait, il faut savoir que le pick-up chinois, encore assez peu connu dans nos contrées, a affiché les meilleurs scores de toute cette fournée de la fin 2024 qui intégrait aussi des voitures fabriquées en Europe.

Des notes rassurantes

En fait, il a tout simplement obtenu les meilleures notes parmi tous ses rivaux made in Chine. Et c’est notamment le cas en ce qui concerne la protection des adultes, où il arrive à atteindre la note très élevée de 91 %. Pour ce qui est des enfants, le score baisse légèrement à 85 %, ce qui est cependant très rassurant également. Enfin, du côté de la protection des usagers vulnérables sur la route, l’utilitaire électrique chinois totalise 84 %.

Un autre modèle a également fait très fort. Il s’agit du Deepal S07, un SUV électrique fruit de la collaboration entre Changan, CATL et Huawei. Alors qu’il est en train d’arriver tout doucement sur le marché européen, ce dernier devrait rassurer les plus sceptiques et peut être grapiller quelques part de marché. En effet, il cartonne sur la protection des adultes, avec un score très élevé de 95 %, tandis qu’il atteint les 87 % pour la protection des plus jeunes occupants.

Crédit : EuroNCAP

Pour les usagers vulnérables, la note descend à 74 % mais elle remonte à 77 % en ce qui concerne les aides à la conduite. Enfin, le Leapmotor C10, que nous avions déjà pu essayer s’en sort aussi très bien. Le SUV électrique chinois est également très bon sur la sécurité, avec des notes respectives de 89 et 85 % pour la protection des adultes et des enfants. Pour la production des piétons et des cyclistes, le score descend un peu à 77 %, tandis qu’il est de 76 % pour les assistances à la conduite.