La sécurité des R5 électrique et Alpine A290 remise en question avec ce crash-test : faut-il s’inquiéter ?

La dernière cuvée d’Euro NCAP vient de tomber, et l’organisme qui se charge de tester la sécurité de nos voitures a livré son verdict sur les deux nouveautés électriques françaises de l’année : la Renault 5 E-Tech et l’Alpine A290.

En matière de sécurité, les clients ne lésinent pas forcément sur les moyens. C’est l’un des critères principaux d’achat d’une voiture aujourd’hui, et la note obtenue lors des tests Euro NCAP fait régulièrement office de juge de paix.

Globalement, rares sont devenues les voitures à ne pas avoir la note maximale de 5 étoiles, notamment avec l’instauration de la norme GSR2 et la nouvelle grille de notation Euro NCAP que nous vous avions expliqué à travers un article dédié.

Les petites voitures désavantagées ?

Si une voiture obtient une note inférieure à 5 étoiles, c’est en général parce qu’elle perd des points au niveau des aides à la conduite, et il s’agit souvent de petites voitures peu chères, a contrario des grosses berlines et des grands SUV, plus onéreux et bardés d’équipement.

Cela se vérifie encore avec la note qui vient de tomber concernant la Renault 5 E-Tech. La citadine française n’obtient pas la note maximale de 5 étoiles, et décroche 4 étoiles, tout comme sa variante sportive de chez Alpine, l’A290.

D’une manière générale, il devient difficile pour une citadine d’obtenir 5 étoiles, la faute à l’évolution constante des critères de notation. Preuve en est, même un modèle du segment du dessus, à savoir le Renault Captur, n’a obtenu que 4 étoiles récemment.

Preuve que la note maximale profite aux voitures du segment du dessus, plusieurs autres voitures ont fait partie de cette cuvée, comme le Porsche Macan, dont le prix débute à environ 80 000 euros, le Volvo EX30 (à partir de 39 000 euros), le Cupra Tavascan (à partir de 47 000 euros) ou encore le SUV Leapmotor C10 (à partir de 36 000 euros).

Où les R5 E-Tech et Alpine A290 gagnent des points… et en perdent ?

Malgré ses 4 étoiles sur 5, les Renault 5 E-Tech et Alpine A290 ont des qualités, à commencer par la sécurité des enfants, avec un très bon score au niveau des chocs frontaux et latéraux, mais la voiture perd des points par l’absence de fixations sur une partie des sièges, ce qui donne un score de 80 % à ce niveau.

Pour la protection des adultes, la R5 reçoit une note de 80 %, une note correcte dans l’ensemble, mais l’auto perd des points en cas de choc frontal. La protection du torse du conducteur est jugée moyenne, car la tête peut aussi venir heurter la porte opposée en cas d’impact de son côté.

Pour ce qui est des usagers vulnérables de la route, c’est-à-dire les cyclistes et les piétons, le score global est de 76 %, un score plutôt moyen qui résulte d’un freinage d’urgence qui possède quelques lacunes face à un piéton de nuit. La tête des piétons peut aussi plus facilement taper sur le pare-brise en raison d’’un capot court.

Au final, les deux autos obtiennent les mêmes notes et sont similaires à tous les niveaux. 4 étoiles sur 5, c’est plutôt une bonne note pour des voitures de ce segment, et rappelons que ce n’est pas forcément le cas de toutes, car un Jeep Avenger par exemple, pourtant du segment du dessus, n’a obtenu que 3 étoiles.