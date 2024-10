Bonne nouvelle, les prix du Volvo EX30 ne devraient pas augmenter grâce à cette astucieuse décision

Volvo, du fait de sa filiation avec le chinois Geely, fabrique son petit SUV électrique, l’EX30, en Chine. De ce fait, les voitures destinées au marché européen devraient être taxées d’ici les prochaines semaines, mais Volvo a décidé de relocaliser la production. Une bonne nouvelle pour son tarif final, et par extension pour les consommateurs.

Volvo EX30 // Source : Volvo

Comme vous n’êtes sûrement pas sans le savoir, l’Europe a décidé de mettre un gros coup de frein aux voitures électriques fabriquées en Chine.

Si la plupart d’entre elles proviennent de la cible numéro un de l’Europe, à savoir les constructeurs chinois, il y a aussi quelques dommages collatéraux comme BMW, Mini et Cupra, ou encore Tesla et sa Model 3 et Volvo et son EX30.

Un best-seller bientôt produit en Europe

Mais le constructeur suédois a « trouvé » la parade, puisque la production de son petit SUV électrique EX30 va être délocalisée en Europe, et plus précisément au sein de l’usine de Gand, en Belgique, comme le précise le communiqué de presse.

Les investissements dans l’usine de Gand se poursuivent, en l’améliorant pour commencer à produire l’EX30 à partir de début 2025.

Une bonne nouvelle donc, surtout que le Volvo EX30, malgré quelques bugs à son lancement, rencontre un succès pour le moins spectaculaire, avec pas moins de 100 000 modèles produits en l’espace de dix mois.

Volvo EX30 // Source : Volvo

En moins d’un an, l’EX30 est devenu le quatrième modèle le plus vendu de la gamme Volvo, tous types de motorisations confondus. En Europe, il se positionne même comme le second choix des « électromobilistes », juste derrière l’incontournable Tesla Model Y.

La hausse des droits de douane, une menace plus que palpable

Fini le temps où les constructeurs chinois pouvaient inonder l’Europe de voitures électriques à des prix défiant toute concurrence. Les nouveaux droits de douane varient de 17,4 % à 37,6 % selon les constructeurs et s’ajoutent aux 10 % déjà existants.

BYD, le leader chinois de l’électrique, écope d’une taxe de 17,4 %. Geely, propriétaire de Volvo, Polestar, Lynk & Co ainsi que de Lotus et Zeekr, devra s’acquitter de 19,9 % de droits supplémentaires. Quant à SAIC, maison-mère de MG et Maxus, c’est la douche froide avec 37,6 % de taxes. Ils écopent de la pire sanction car ils n’ont pas collaboré à l’enquête de la Commission européenne.

Volvo EX30 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Il est aussi question des start-ups chinoises qui vendent des véhicules électriques, comme Nio, Leapmotor, Aiways, Seres ou encore Xpeng. Ainsi que Tesla, les modèles qui sortent de l’usine de Shanghai. D’autres groupes comme Great Wall Motor (Ora), Chery ou encore Dongfeng (Dongfeng et Voyah), JAC (JAC et DR) sont mentionnés dans le document.

Ces marques et entreprises, étant donné qu’elles ont coopéré dans le cadre de l’enquête, seront soumises à 20,8 % de taxes. C’est Tesla qui s’en sort le mieux, puisque le constructeur a finalement bénéficié de peu de subvention par rapport aux marques locales pour son implantation à Shanghai. Pour Tesla, la taxe est de « seulement » 9 %.

C’est globalement une bonne nouvelle pour l’industrie européenne que l’arrivée de la production de l’EX30 sur le Vieux Continent, d’autant plus que l’industrie auto belge a récemment pris un coup avec les faibles ventes de l’Audi Q8 e-tron qui pourraient engendrer la fermeture de l’usine du constructeur située à Bruxelles.