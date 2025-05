Amazon fait une offre généreuse sur ce vidéoprojecteur Full HD livré avec son support multi-angle

Le XGIMI MoGo 2 Pro, c’est déjà l’un des vidéoprojecteurs portables les plus sérieux dans sa gamme. Mais cette version a un petit plus qui change la donne : un support multi-angle inclus dans le pack. De quoi installer le projecteur n’importe où, sans galère d’accessoires à acheter en plus. Nomade, précis, et prêt à streamer dès le démarrage. Une promotion est active sur Amazon avec un prix de 369 euros contre 499 euros, mais selon les stocks, il faudra être rapide, la date limite est le 1ᵉʳ juin.

Dans la jungle des vidĂ©oprojecteurs portables, rares sont ceux qui cochent toutes les cases sans faire grimper la facture avec des accessoires vendus sĂ©parĂ©ment. Le MoGo 2 Pro de XGIMI est dĂ©jĂ un des modèles les plus complets du marchĂ© dans sa gamme, mais cette version a un avantage net : le support multi-angle est inclus dans la boĂ®te. Un dĂ©tail qui change tout, surtout pour ceux qui veulent une installation rapide, stable, et mobile. Cerise sur le projo, une belle promotion de -26 % jusqu’Ă dimanche prochain.

Le projecteur XGIMI MoGo 2 Pro en quelques points

Un projecteur de 400 lumens ISO

Un autofocus et une correction automatique

Android TV 11 avec accès Ă tout le catalogue d’appli

Au lieu de 499 euros, le XGIMI MoGo 2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 369 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le XGIMI MoGo 2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’alliĂ© nomade qui fait (presque) tout, tout seul

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

Le MoGo 2 Pro affiche une résolution Full HD 1080p avec un rendu lumineux de 400 lumens ISO. Ce n’est pas fait pour transformer votre salon en salle IMAX, mais pour un usage domestique ou nomade, dans une pièce peu lumineuse, c’est propre, fluide, et lisible. La compatibilité 4K permet aussi de lire du contenu en haute définition sans perte de fluidité.

Avec Google TV (Android TV 11.0) embarqué, l’appareil se comporte comme une télé connectée : Netflix, Prime Video, Disney+ ou YouTube sont directement accessibles, sans bidouille ni clé HDMI supplémentaire. Le Chromecast est intégré, donc un simple clic depuis le smartphone suffit pour projeter un contenu.

Le vrai plus reste la partie logicielle maison de XGIMI : l’évitement d’objets et la correction automatique de l’écran sont redoutables. On pose le projecteur, on l’allume, et il calibre l’image seul : plus besoin de jongler avec des menus ou de redresser l’image à la main.

Un support souvent vendu Ă part… sauf ici

Habituellement, ce type de support se paie en option, et n’est pas donnĂ© : entre 30 et 50 euros selon les marques. Ici, il est directement inclus, bien pensĂ© avec son orientation multi-angle, idĂ©al pour viser un mur ou le plafond depuis un lit. Une stabilitĂ© renforcĂ©e, et une souplesse d’usage qui Ă©vite l’empilement alĂ©atoire de bouquins ou de boĂ®tes en carton.

Côté audio, pas besoin de s’équiper en plus. Les haut-parleurs stéréo intégrés sont certifiés Dolby Audio et assurent un rendu correct pour des sessions Netflix ou YouTube dans une chambre, un van ou même en plein air. Et si besoin, le Bluetooth permet de connecter une enceinte externe en quelques secondes.

Enfin, le format compact et le poids plume (1,1 kg) font toute la différence. Il tient dans un sac, se range facilement, et ne nécessite qu’un câble USB-C pour l’alimentation. Avec une batterie externe costaud ou une prise à portée, vous pouvez improviser une projection partout : terrasse, Airbnb, chambre d’hôtel, ou cabane au fond du jardin.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le XGIMI MoGo 2 Pro.

Afin de comparer le XGIMI MoGo 2 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment.