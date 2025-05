Cette lampe extérieure connectée Philips Hue à -34 % va changer l’atmosphère de votre jardin

L’éclairage extérieur connecté coloré Philips Hue Resonate est un excellent moyen de rendre votre jardin ou votre balcon bien plus chaleureux. Actuellement, Mano Mano le propose à 79 euros au lieu de 119,99 euros.

Philips

Si vous souhaitez agrémenter votre installation domotique Philips Hue d’un autre éclairage intelligent à l’approche de la saison estivale, la lampe extérieure Resonate, qui diffuse une lumière colorée vers le bas, est une bonne solution à envisager. Et la bonne nouvelle, c’est que son prix ne dépasse pas les 80 euros.

Les points essentiels de la Philips Hue Resonate

Un éclairage certifié IP44

Une lumière colorée diffusée vers le bas

16 millions de couleurs disponibles sur l’application

Habituellement proposée à 119,99, la lampe d’extérieur Philips Hue Resonate White & Color est aujourd’hui disponible en promotion à 79 euros chez Mano Mano.

Un éclairage résistant et design

La Philips Hue Resonate est une lampe destinée à être installée en extérieur. La marque a donc pris soin de la rendre résistante aux intempéries : elle est bel et bien certifiée IP44, et donc protégée contre l’humidité, les projections d’eau ou encore la poussière. Sa façade en aluminium, très élégante d’ailleurs, lui permet aussi de bien durer dans le temps.

Installée dans un patio, dans un jardin, sur un balcon ou sur un porche, la Philips Hue Resonate peut diffuser un triangle de lumière colorée ou blanche vers le bas. Attention, contrairement à l’autre applique murale Resonate de la marque, elle ne peut pas éclairer vers le haut. Un clip est par ailleurs inclus pour resserrer ou élargir le faisceau en fonction de votre espace.

Des scénarios lumineux pour toutes les situations

Comme le reste des éclairages intelligents de la marque, la Philips Hue Resonate peut être pilotée grâce au Bluetooth depuis l’application du fabricant. Sur celle-ci, une palette de 16 millions de couleurs est mise à disposition : vous pourrez par exemple sélectionner une lumière blanche chaude pour les soirées estivales, une lumière blanche froide pour y voir plus clair, ou encore une couleur unique pour profiter d’une atmosphère plus festive. Des scénarios lumineux sont même proposés, si vous manquez d’imagination sur le moment.

Il n’est pas fourni, mais sachez qu’un pont Hue Bridge est indispensable pour que la Resonate dévoile réellement tout son potentiel. Ce pont, cœur du système Hue, peut être relié aux éclairages connectés et débloquer une foule de fonctionnalités, comme la création de routines pour automatiser l’écosystème et la simulation d’une présence au domicile en allumant la lampe à distance quand on n’est pas chez soi. Le pont fonctionne en plus avec le protocole ZigBee, moins énergivore que le Wi-Fi et qui permet de bénéficier d’une plus longue portée qu’avec le Bluetooth. Enfin, notez que cette lampe extérieure est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, ainsi qu’avec HomeKit d’Apple.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les modèles intelligents de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs appareils connectés Philips Hue.

