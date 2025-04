Philips Hue Infuse : ce plafonnier coloré et connecté à -30 % va changer l’ambiance de votre salon

Le plafonnier Philips Hue White & Color, taillé pour les grandes pièces, permet de diffuser très largement une lumière colorée personnalisée hyper agréable. Habituellement assez onéreux, cet appareil est actuellement en promotion sur Amazon : 217 euros au lieu de 299,99 euros.

Si les ampoules connectĂ©es sont les best-sellers et les Ă©clairages intelligents colorĂ©s les plus connus de la gamme conçue par Philips Hue, son catalogue regorge d’autres rĂ©fĂ©rences destinĂ©es Ă installer une ambiance bien plus chaleureuse dans vos intĂ©rieurs. On compte notamment des rubans LED, des lampes portables, des lampadaires, des spots, mais aussi une variĂ©tĂ© de plafonniers. C’est justement l’un d’entre eux qui nous intĂ©resse aujourd’hui : non seulement pour sa grande taille qui permet d’illuminer une grande pièce comme un salon et pour ses 16 millions de couleurs disponibles, mais aussi et surtout pour son prix, qui bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de 30 %.

Les points forts de ce plafonnier Philips Hue

Une grande lampe pour le plafond d’un salon

16 millions de couleurs disponibles

Fonctionne avec les assistants vocaux

Initialement proposĂ© Ă 299,99 euros, le plafonnier Philips Hue Infuse White & Color (en taille Large, idĂ©ale pour le salon) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 217 euros sur Amazon.

Un grand plafonnier pour une grande pièce

Le plafonnier Philips Hue White & Color dont on parle ici est un grand modèle : avec sa hauteur de 8,6 cm, sa longueur de 42,5 cm et sa largeur de 42,5 cm, il peut prendre place dans une grande pièce, comme un salon ou une chambre, et diffuser sa lumière colorĂ©e très largement. Son design rond est en plus assez sobre et Ă©lĂ©gant, autant dire qu’il ne fera pas tache au milieu de votre dĂ©coration d’intĂ©rieur.

Concernant son installation, il n’y a rien de plus simple : il suffit de le fixer au plafond, puis de le lier Ă l’application Philips Hue afin de l’intĂ©grer Ă l’Ă©cosystème de la marque. Attention toutefois Ă ne pas l’installer dans une salle de bain, puisqu’il n’est pas Ă©tanche, contrairement au modèle Xamento, conçu pour les pièces humides.

Une lumière colorée et quelques fonctionnalités bien sympathiques

Une fois bien installĂ© dans la pièce de votre choix, le plafonnier peut donc diffuser une lumière colorĂ©e personnalisĂ©e. C’est sur l’application Philips Hue que vous pourrez choisir votre composition parmi plus de 16 millions de couleurs et moduler l’intensitĂ© de votre Ă©clairage. Et pour vous faciliter la tâche, la marque a pensĂ© Ă la compatibilitĂ© avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri ; pratique pour activer, dĂ©sactiver et contrĂ´ler votre Ă©clairage très simplement, avec votre voix uniquement.

Enfin, si le plafonnier Philips Hue est compatible Bluetooth, ce qui vous permet de le contrĂ´ler et de rĂ©gler sa couleur depuis votre smartphone si vous ĂŞtes prĂ©sent chez vous, l’expĂ©rience sera bien plus complète et agrĂ©able si vous possĂ©dez dĂ©jĂ un pont de connexion Hue Bridge, ou si vous vous en procurez un. En effet, cette petite pièce est indispensable pour bĂ©nĂ©ficier d’une plus longue portĂ©e qu’avec le Bluetooth grâce au protocole Zigbee, technologie que le pont utilise pour se connecter Ă votre Wi-Fi. Ce pont donne ainsi accès Ă bien plus de fonctionnalitĂ©s, comme la possibilitĂ© de contrĂ´ler votre Ă©clairage mĂŞme lorsque vous n’êtes pas chez vous, de dĂ©finir des routines et des minuteries ou encore de simuler une prĂ©sence chez vous en votre absence pour dissuader d’Ă©ventuels visiteurs malveillants. C’est Ă©galement grâce Ă ce Bridge que vous pourrez lier le plafonnier Ă un dĂ©tecteur de mouvements de la marque, ou mĂŞme Ă un interrupteur.

Pour en savoir encore davantage sur la gamme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien démarrer avec les ampoules connectées Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.