Ce plafonnier intelligent à éclairage personnalisable de Philips Hue est à -25 %

La panoplie de lampes connectées Philips Hue comprend dans ses rangs le plafonnier Tento, un disque de 42,1 cm de diamètre totalement personnalisable à retrouver à 112,49 euros sur le site de la marque.

Philips Hue Tento WCA LED // Source : Philips

Si vous avez une installation connectĂ©e Ă la maison, pourquoi ne pas l’agrĂ©menter avec le Tento WCA LED de Philips Hue ? Il s’agit d’un plafonnier personnalisable, Ă contrĂ´ler avec le smartphone ou un assistant vocal, pour avoir un Ă©clairage Ă votre goĂ»t, en fonction de vos goĂ»ts, du moment de la journĂ©e ou encore votre humeur. Philips Ă©tant l’un des pionniers en la matière et ayant pas mal dĂ©mocratisĂ© les luminaires connectĂ©s, vous avez lĂ l’assurance de la qualitĂ© avec 25 % de remise directement sur le site de la marque.

Les points forts du Philips Hue Tento

Une luminositĂ© qui va jusqu’Ă 3 100 lumens

Il fait 42,1 cm de diamètre, suffisamment large pour éclairer toute une pièce

La personnalisation poussée de la lumière et des routines

Le plafonnier Tento WCA LED avec Ă©clairage couleur par Philips Hue est affichĂ© Ă 149,99 euros sur le site. Une fois dans le panier, ajoutez le code promo HUE-FLASHSALE25 et vous l’aurez pour seulement 112,49 euros.

Une lumière pour toute la pièce et installer une ambiance

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

On connait surtout les Philips Hue au niveau des ampoules et des lampes Ă poser sur un meuble. Mais, la marque fait aussi des installations plus classiques, comme des plafonniers dont fait partie le modèle Tento prĂ©sentĂ© ici. Il s’agit d’un disque de 42,1 cm de diamètre Ă fixer sur votre plafond. Il est donc directement alimentĂ© par votre installation domestique.

Vous n’avez qu’Ă le relier Ă votre WiFi via l’application Philips Hue pour le rendre immĂ©diatement opĂ©rationnel. Avec son diamètre et sa luminositĂ© max de 3100 lumens (si vous le rĂ©glez en blanc), vous pouvez vous permettre de le mettre dans une pièce assez grande : il peut l’Ă©clairer. Après, si vous souhaitez avoir une couleur particulière, vous pouvez rĂ©gler le plafonnier pour l’avoir.

Une lampe LED certifiée IP20 personnalisable

L’app indispensable pour utiliser le Tento c’est Philips Hue, disponible aussi bien sur Androis qu’iOS. Au-delĂ de la configuration initiale, elle permet aussi de crĂ©er des routines pour allumer/Ă©teindre la lumière Ă certaines heures avec la couleur de votre choix. Si vous possĂ©dez un pont de connexion Philips Hue, vous pouvez mĂŞme synchroniser le plafonnier avec d’autres appareils Philips.

D’ailleurs, il est disponible avec d’autres appareils Philips. Si vous avez un interrupteur connectĂ© ou un variateur d’intensitĂ©, vous pouvez les utiliser sur le Tento. Comme ça, vous avez vraiment l’ambiance de votre choix, au moment que vous voulez, avec la couleur qui vous fait envie. C’est très simple d’utilisation, facile Ă mettre en place, et le rendu est très chouette.

Voici le guide des meilleures ampoules connectées du moment, si vous souhaitez débuter ou agrémenter votre installation domestique connectée.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.