Philips Hue Lily : un jardin tout en couleur et connecté avec 75 € de remise au panier

Si l’idée, c’est de poser une touche de lumière stylée sur un jardin, une terrasse ou un balcon, les spots Philips Hue Lily tombent à pic, un peu d’Ambilight dans les extérieurs, ça ne se refuse pas. Et puisqu’une bonne ambiance mérite un bon plan, sachez que ce kit est justement en promotion en ce moment chez Amazon: 274,99 au lieu de 349,99 euros.

La lumière ne sert pas qu’à éclairer, elle peut aussi raconter une histoire, la vĂ´tre. Avec le kit Lily de Philips Hue, on sort du salon pour sublimer les extĂ©rieurs. Trois spots LED connectĂ©s, des millions de couleurs, une compatibilitĂ© avec tous les assistants vocaux, il ne manque qu’un peu de jazz et une brise d’étĂ© pour que la magie opère. Et pour apprĂ©cier le tout, Amazon propose un coupon qui fait descendre le prix de 75 euros, mais il faudra ĂŞtre vif, la promotion opère jusqu’au 6 juin et en fonction des stocks disponibles.

Les Philips Hue Lily en quelques points

Une installation plug & play, tout est prĂ©vu dans le kit, des rallonges au bloc d’alimentation

Un jeu de lumière de 16 millions de couleurs

Compatible avec tous les assistants

Au lieu de 349 euros, le kit Philips Hue Lily est aujourd’hui disponible en promotion Ă 274,99 euros sur Amazon.

L’Ă©clairage extĂ©rieur domotique

Ce kit Philips Hue Lily s’adresse aux amateurs d’ambiances travaillées, même au-delà des murs de la maison. La finition anthracite des spots s’intègre discrètement dans n’importe quel jardin, terrasse ou allée. La lumière, elle, fait tout le boulot : vous éclairez une plante, un mur, une sculpture, et tout prend un tout autre relief à la nuit tombée.

La station électrique Apex 300 à moitié prix ! Voici la nouvelle station électrique portable de Bluetti : l’Apex 300. Pour le camping, les coupures électriques ou la vie hors réseau : elle peut alimenter tous les appareils !

Chaque spot développe 640 lumens pour une conso de 8W. On est sur une diffusion puissante, mais douce, sans effet “plein phares”. À la différence d’un éclairage classique, ici tout est personnalisable. Vous pouvez programmer une montée progressive à la tombée du jour, une couleur pour chaque coin du jardin, ou même faire clignoter à Halloween pour les plus joueurs.

Une fois branché au pont Hue (vendu séparément), le kit entre pleinement dans votre réseau domotique. À vous les automatisations : extinction à l’aube, intensité réduite après 22h, ambiance “apéros d’été” qui s’active d’un mot. Et pour ceux qui veulent éviter le casse-tête des écosystèmes fermés, la compatibilité Matter, c’est la bonne surprise. Plus besoin de se demander si ça causera avec Alexa, Google ou Siri : tout le monde parle le même langage.

Une scénographie lumineuse sans les galères

L’installation a été pensée pour les gens qui n’ont pas envie de sortir la truelle ou d’appeler un électricien. Les câbles sont simples à enficher, l’alimentation est standard, et les fixations permettent aussi bien de piquer les spots dans la terre que de les visser sur un mur. C’est propre, c’est rapide, et ça marche sans bug, et chez Philips Hue, c’est du solide.

La vraie force du système, c’est l’app Hue, disponible sur Android et iOS. L’interface permet de tout gérer : couleurs, intensité, groupes, automatisations, horaires. Et si vous avez déjà des ampoules ou luminaires Hue à l’intérieur, vous pouvez créer une vraie continuité lumineuse dedans/dehors. La terrasse qui s’aligne avec la cuisine, la salle à manger qui répond à l’allée du jardin. Chic.

Enfin, le rendu des couleurs est fidèle, même sur les tons pastel ou les blancs chauds. Et comme les spots sont IP65, ils ne craignent ni la pluie, ni la poussière, ni les soirées qui s’éternisent. Un kit pensé pour durer, pour s’adapter, et surtout pour faire oublier qu’on est dans de la tech.

Afin de comparer le kit Philips Hue Lily avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les ampoules connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.