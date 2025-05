Apple Watch Series 10 : la version 46 mm de cette montre premium chute à un prix inédit sur Amazon 

L’Apple Watch Series 10 est assurément une très bonne montre connectée, et si vous souhaitez l’associer à votre iPhone, c’est le bon moment : le modèle en 46 mm est en promotion à 405 euros au lieu de 479 euros à sa sortie.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’Apple Watch Series 10 n’est pas une grande révolution, mais elle apporte quelques changements notables, comme, son design plus fin, son écran plus grand et ses nouvelles applications de sport et santé. Et, si vous attendiez une baisse de prix sur le plus grand modèle, ça tombe bien, il profite actuellement 15 % de remise.

L’Apple Watch Series 10 en bref

Un écran grand et lumineux avec une interface soignée

Un suivi très précis de la fréquence cardiaque

Une meilleure autonomie et charge plus rapide

Vendu à 479 euros dans sa version 46 mm, l’Apple Watch Series 10 est aujourd’hui proposé en promotion à 405 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 10. Le tableau s’actualise automatiquement.

Pas de changement drastique niveau design

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Avec la Series 10, Apple n’innove pas son design par rapport aux précédentes générations. On va ainsi retrouver le bouton de mise en veille et la couronne rotative sur le côté, ainsi que le système d’accroche du bracelet en haut et en bas du boîtier. Le design a été légèrement revu : le modèle passe de 45 mm à 46 mm, une montre un peu plus large, mais aussi plus fine : elle passe de 10,7 mm à 9,7 mm. Elle tient donc mieux au poignet et moins encombrante et permet aux capteurs de mieux se coller à la peau pour des mesures plus précises.

L’écran est, lui aussi, plus grand. C’est une dalle de 1,99 pouce que propose le modèle 46 mm, ce qui représente un gain de 6,74 % par rapport à l’Apple Watch Series 9. La technologie Oled est de la partie avec une luminosité maximale de 2000 cd/m2, offrant une excellente luminosité, même en extérieur. Le taux de rafraîchissement adaptatif peut descendre jusqu’à 1 Hz, très pratique si vous êtes adepte du mode always-on.

Toujours plus à l’écoute de votre santé

Elle assure un bon suivi santé et sport grâce à ses nombreux capteurs : capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température cutanée, GPS, électrocardiogramme, oxymètre de pouls, accéléromètre, gyroscope, altimètre et boussole. Le suivi GPS et cardiaque sont précis, mais on apprécie la fonction pour détecter l’apnée du sommeil, mais aussi la nouvelle application Signes Vitaux, pour le suivi de santé au quotidien ou encore la charge d’entrainement pour suivre vos progrès.

Côté sport, la Series 10 sait reconnaitre automatiquement un grand nombre d’activités, sinon vous pouvez les sélectionner manuellement lorsque vous vous exercez. Enfin, côté autonomie, lors de notre test, en activant l’affichage always-on et le suivi du sommeil la nuit, elle a pu tenir pendant 44 heures avant qu’elle ne se vide complètement de sa batterie. Comptez moins d’une heure pour la recharger entièrement, ce qui est aussi un beau progrès.

N’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch Series 10 pour en savoir plus.

Si l’Apple Watch Series 10 ne convient pas à vos besoins, il existe d’autres références tout aussi intéressantes, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.