Framework Laptop 12 entre mes mains, voici le premier convertible réparable au tournevis

Il y a des entreprises qui innovent par les performances, d’autres par le design. Framework, elle, innove par la philosophie : créer des ordinateurs qu’on répare au lieu de les jeter. Leur nouveau Laptop 12 convertible que j’ai essayé au Computex poursuit cette mission.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Au milieu du Computex de Taipei, j’ai fait un arrêt obligatoire sur le stand Framework. Cette jeune entreprise américaine, fondée en 2021, a déjà bouleversé les codes avec ses Laptop 13 et Laptop 16 entièrement modulaires et réparables. Aujourd’hui, ils franchissent une nouvelle étape avec leur premier convertible : le Framework Laptop 12. Et après l’avoir eu en main, je dois dire que la promesse est alléchante.

Pour ceux qui découvrent Framework, leur philosophie est simple mais révolutionnaire : créer des ordinateurs portables qu’on ne jette pas au bout de deux ans, mais qu’on fait évoluer et qu’on répare soi-même. Un tournevis suffit pour changer RAM, stockage, ou même réparer une pièce défaillante. Avec le Laptop 12, ils veulent démocratiser cette approche et la rendre accessible aux étudiants, enseignants et familles.

Un format compact qui ne fait aucun compromis sur la solidité

Le premier contact avec le Framework Laptop 12 est plutôt positif. Avec son écran de 12,2 pouces en 1920 par 1200 pixels et sa charnière à 360 degrés, il se transforme facilement de laptop en tablette. Le format est vraiment compact, proche des anciens netbooks de 11-12 pouces qu’on adorait dans les années 2010, vous savez les EeePC, mais en beaucoup plus abouti.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ce qui m’a immédiatement frappé, c’est la solidité du châssis. Contrairement aux netbooks cheap d’époque, celui-ci inspire confiance. Le mélange de plastique renforcé, de TPU absorbant les chocs et de structure métallique interne donne un ensemble robuste.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

J’ai pu le manipuler sous tous les angles et les charnières tiennent parfaitement, même en position tablette. On peut le voir à plein de détails, comme la résistance de la charnière, le fait qu’elle ne tremble pas et ainsi de suite.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Framework propose cinq coloris qui changet – lavande, sauge, gris, noir et un « bubble gum » rose bonbon franchement réussi qu’on le marie aux cartes d’extension bleues (ci-dessous). Enfin des couleurs qui changent de l’éternel gris métallisé. C’est un détail, mais ça compte pour se démarquer et plaire à un nouveau puclic.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Comme d’habitude, un seul tournevis fourni dans la boîte, et on peut tout démonter. C’est effectivement dans l’ADN de la marque, et c’est rassurant de voir qu’ils maintiennent cette exigence sur un format si compact. On retrouve la compatibilité avec toutes les cartes d’extension de Framework.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un écran tactile décevant qui ternit l’ensemble

Malheureusement, c’est sur l’écran que mes premières réserves apparaissent. Framework annonce 400 nits de luminosité et une dalle tactile compatible stylet, ce qui est prometteur sur le papier. Mais en pratique, cette dalle ressemble furieusement à une ancienne technologie TN entrée de gamme.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les couleurs sont ternes, les angles de vision limités, et on sent que l’écran est physiquement éloigné de la surface tactile, donnant une sensation de « flou » désagréable. C’est clairement un compromis fait sur le prix, mais qui nuit à l’expérience utilisateur. Pour un convertible où l’écran est central, c’est dommage.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le tactile fonctionne correctement et réagit bien, mais cette qualité d’affichage moyenne va forcément décevoir ceux qui sont habitués aux écrans premium des Surface ou des iPad. Framework vise l’accessibilité tarifaire, mais il fallait sans doute faire des choix…

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Des performances et une autonomie à surveiller de près

Côté performances, Framework mise sur des processeurs Intel de 13e génération (Core i3 et i5) basse consommation, ce qui peut surprendre en 2025. Ces puces datent de 2022, et même si elles ne sont pas ridicules, elles commencent à montrer leur âge face aux dernières générations Intel ou AMD.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Pour un usage bureautique, web et multimédia léger, ça devrait passer. Mais ne comptez pas dessus pour de la retouche vidéo ou des jeux. Framework ne fait d’ailleurs aucune promesse sur les performances, ce qui est honnête de leur part.

Mon inquiétude principale concerne l’autonomie. C’est un point noir récurrent chez Framework sur tous leurs modèles, avec des durées souvent décevantes par rapport à la concurrence. Est-ce un problème d’optimisation BIOS ? De drivers ? Difficile à dire, mais c’est un pattern qui se répète. Impossible de le vérifier lors d’une simple prise en main, mais c’est un point à surveiller absolument lors des tests complets.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un pari qui mérite qu’on s’y intéresse

Malgré ces réserves, le Framework Laptop 12 reste prometteur. L’idée d’un convertible entièrement réparable et modulaire a du sens, surtout pour l’éducation. Imaginez des écoles qui peuvent facilement remplacer des pièces défaillantes au lieu de racheter des machines complètes.

Framework Laptop 12 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le rapport qualité-prix sera évidemment essentiel. Framework a tendance à être plus cher que la concurrence, justifiant ce surcoût par la modularité et la réparabilité. Avec un public étudiant visé, ils devront trouver le bon équilibre.

Les précommandes ouvrent en avril pour des livraisons mi-2025. J’ai hâte de pouvoir tester ce Framework Laptop 12 dans de vraies conditions d’usage, notamment pour vérifier l’autonomie, les performances en charge et la gestion thermique.

Framework continue de porter une vision rafraîchissante dans un marché saturé de produits jetables. Le Laptop 12 ne sera peut-être pas parfait, mais son approche mérite qu’on s’y intéresse. Vraiment.