L’Acer Swift Edge 14 AI résout le plus grand défaut des écrans OLED

Vous aussi, vous en avez marre de voir votre reflet sur l’écran OLED de votre portable dès qu’il y a une source lumineuse ? Acer vient de résoudre ce problème avec son Swift Edge 14 AI et sa technologie d’écran OLED mat que j’ai pu voir au Computex.

Acer Swift Edge 14 AI // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Entre les cartes graphiques monstrueuses et les écrans gaming à 610 Hz, c’est un petit ultrabook blanc qui a attiré mon attention sur le stand Acer. L’Acer Swift Edge 14 AI pourrait bien résoudre l’un des problèmes les plus agaçants des écrans OLED : les reflets qui transforment votre écran en miroir dès qu’un rayon de soleil pointe le bout de son nez.

Depuis des années, et surtout depuis que l’OLED est arrivé sur les PC portables, ces écrans nous font vivre une relation amour-haine. D’un côté, ces dalles offrent des contrastes parfaits, des couleurs éclatantes, de bons angles de vision et des noirs profonds impossibles à égaler sur LCD. De l’autre, leur finition brillante les rend pratiquement inutilisables dès qu’une source lumineuse traîne dans les parages.

Quand je testais un ZenBook OLED d’Asus, j’ai perdu le compte du nombre de fois où j’ai dû fermer mon portable en terrasse parce que l’écran devenait un miroir parfait, me renvoyant l’image de mon visage frustré. Et ne parlons pas des open spaces éclairés au néon, véritables cauchemars pour les possesseurs d’écrans OLED brillants.

Corning Gorilla Matte Pro : la solution miracle ?

La solution d’Acer s’appelle Corning Gorilla Matte Pro, un traitement antireflet développé par le spécialiste du verre que l’on connaît surtout pour ses écrans de smartphone. Et je dois avouer que la démonstration sur le stand était impressionnante.

Acer Swift Edge 14 AI // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

J’ai littéralement placé le flash de mon smartphone directement face à l’écran éteint du Swift Edge 14 AI : aucun reflet visible. Même avec les néons du salon directement au-dessus, impossible de distinguer mon reflet sur la dalle. En comparaison, l’écran OLED brillant du Swift Go 16 AI posé juste à côté se transformait immédiatement en miroir.

Acer Swift Edge 14 AI // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Acer nous a expliqué qu’ils avaient réussi à réduire les reflets de 95 % par rapport aux autres traitements antireflet. Et sur le terrain, cette différence se ressent immédiatement. Enfin un écran OLED que l’on peut utiliser partout, avec une luminosité très correcte.

Acer Swift Edge 14 AI // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le traitement ne semble pas altérer la qualité de l’image OLED. Les couleurs restent vives, les contrastes impressionnants, et la netteté est au rendez-vous avec cette dalle 14 pouces en 2880 x 1800 pixels. C’est tout simplement le meilleur des deux mondes.

Un ultrabook qui ne fait aucun compromis

Au-delà de son écran révolutionnaire, le Swift Edge 14 AI m’a séduit par son approche sans compromis. Pesant moins d’un kilogramme (990 g exactement), il rivalise avec les ultrabooks les plus légers du marché tout en conservant une connectique complète qui fait honte à certains de ses concurrents.

Acer Swift Edge 14 AI // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Deux ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un HDMI 2.1 et une prise casque : de quoi brancher tous vos périphériques sans adaptateur.

Acer Swift Edge 14 AI // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le clavier « soft-touch » avec son revêtement velouté traité UV m’a également surpris. Certes, je n’ai pu le tester que quelques minutes, mais la sensation est agréable et c’est une bonne chose qu’il ait été conçu pour résister aux taches sur ce châssis blanc immaculé. Reste à voir si cette finition tiendra dans le temps.

Acer Swift Edge 14 AI // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Côté performances, Acer mise sur les processeurs Intel Core Ultra de seconde génération (Lunar Lake), allant du Core Ultra 5 226V au Core Ultra 9 288V. Avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage, la configuration devrait satisfaire la plupart des usages professionnels nomades.

Une révolution à 1599€ : ça vaut le coup ?

Acer annonce une disponibilité en juin à partir de 1599 € pour la France, ce qui positionne le Swift Edge 14 AI dans le haut du panier des ultrabooks. C’est certes un investissement, mais qui me semble justifié par cette innovation d’écran, jusqu’à 21 heures d’autonomie, un poids léger et une bonne conception.

Pour avoir souffert des limites des écrans OLED brillants pendant des années, je suis convaincu que cette technologie va faire des émules.

Une seule ombre au tableau : ce voyant « IA » sur le pavé tactile qui s’allume dès que le NPU ou Copilot est utilisé. Franchement, qui a pensé que c’était une bonne idée ? Heureusement, ce détail agaçant ne gâche pas l’ensemble du laptop.