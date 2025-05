La fin des mots de passe : Microsoft adopte les clés d’accès par défaut, on vous explique ce que ça change

Le mot de passe, pilier de notre sécurité numérique depuis des décennies, vit ses derniers jours chez Microsoft.

Les mots de passe nous accompagnent depuis toujours. Mais ils posent de nombreux problèmes : difficiles à retenir, souvent réutilisés, et très vulnérables aux pirates.

Selon Microsoft, les attaques visant les mots de passe ont atteint plus de 7 000 tentatives par seconde l’an dernier, soit deux fois plus qu’en 2023.

La solution ? Les clés d’accès (ou passkeys en anglais). Ce sont des clés numériques spéciales qui fonctionnent différemment des mots de passe. Au lieu de mémoriser une phrase compliquée, vous utilisez simplement votre empreinte digitale, votre visage ou votre code PIN – comme quand vous déverrouillez votre téléphone. La partie technique reste invisible et gérée automatiquement par votre appareil.

Microsoft a décidé d’utiliser les clés d’accès par défaut, lorsque l’on créé un nouveau compte.

Créer un compte Microsoft est devenu étonnamment simple. Quand vous allez sur account.microsoft.com et cliquez sur « Créer un compte », le site vous demande votre email, vous envoie un code de vérification, puis vous propose directement de « vous connecter avec votre visage, votre empreinte digitale ou votre code PIN ». Fini les règles compliquées pour créer un mot de passe.

Votre clé d’accès est alors automatiquement enregistrée dans votre appareil ou votre navigateur. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les utilisateurs qui se connectent avec une clé d’accès réussissent leur connexion dans 98 % des cas, contre seulement 32 % pour ceux qui utilisent un mot de passe avec vérification en deux étapes. Mieux encore, se connecter avec une clé d’accès serait jusqu’à huit fois plus rapide.

Un changement qui s’étend progressivement

Cette nouvelle approche fait partie d’un mouvement plus large. L’Alliance FIDO, qui regroupe de nombreuses entreprises technologiques dont Microsoft, estime que plus de 15 milliards de comptes peuvent déjà utiliser des clés d’accès. D’autres géants comme Google, PayPal et Apple adoptent aussi cette technologie.

Rassurez-vous, les mots de passe ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Microsoft garde cette option pour les comptes existants, tout en encourageant les utilisateurs à s’en passer.