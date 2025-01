Oled, Intel ou AMD, IA : les Acer Swift Go 14 et 16 ont tout pour plaire

Acer renouvelle sa gamme de PC portables pour accompagner les nouvelles puces Intel. La gamme Acer Swift Go 14 et 16 pouces en est le résultat.

Quand on pense à des marques de PC, on peut souvent penser à Apple, Lenovo, HP ou encore Asus, mais peut-être moins à Acer.

Pourtant, la marque enchaine les machines avec de vraies qualités pour un prix plutôt contenu. Le fabricant présente au CES 2025 sa nouvelle gamme Acer Swift Go : des ultraportables performants et haut de gamme.

Les caractéristiques

Comme leurs noms l’indiquent, les Acer Swift Go proposent la même base déclinée en 14 ou 16 pouces de diagonale.

Dans les deux cas, on retrouve un processeur jusqu’à de l’Intel core Ultra 9 285, 32 Go de LPDRR5X et jusqu’à 2 To de SSD PCie Gen 4.

Acer annonce aussi une version AMD Ryzen AI 7 340 ou 350 de ces deux machines. Pour montrer l’importance du NPU AMD intégré, la marque les références sous les noms Acer Swift Go 14 AI et Acer Swift Go 16 AI.

Pour l’écran, on aura donc le choix entre une dalle Oled 14 ou 16 pouces, de 1920 x 1080 pixels ou 2880 x 1880 pixels. La version 14 pouces aura aussi le droit à une configuration LCD IPS Ful HD pour baisser la facture.

La connectique est complète : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, deux USB-C Thunderbolt (USB 4 sur les références AMD), deux USB Type-A, du HDMI 2.1 et un lecteur de carte microSD.

Il faut noter qu’Acer a mis le paquet sur la caméra de son PC portable. Il promet une caméra compatible Windows Hello avec une définition 1440p et une gestion du HDR. De quoi briller pendant les réunions Zoom ou Google Meet.

Un prix maitrisé

Pour un PC haut de gamme comme celui-ci, on dépasse la barre des 1000 euros, mais Acer promet tout de même de ne pas faire envoler la facture : à partir de 1249 euros pour la version 14 pouces et 1299 euros pour la version 16 pouces. La marque ne semble pas faire de différence tarifaire entre les versions AMD et Intel.

Les PC seront disponibles à partir du 2e trimestre 2025 en Europe.