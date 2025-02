Ce PC portable continue d’évoluer depuis 2021, Framework tient sa promesse

Framework remet le couvert avec un Laptop 13 dopé aux Ryzen AI 300 Series.

Framework frappe à nouveau un grand coup avec une annonce qui va ravir les fans de tech durable.

L’entreprise, connue pour ses ordinateurs portables modulaires et réparables comme le Framework Laptop 13 et le Laptop 16, vient de dévoiler une nouvelle version de son Laptop 13, propulsée par les tout derniers processeurs AMD Ryzen AI 300 Series.

Leur mission reste inchangée : proposer des machines évolutives, transparentes et pensées pour durer. Précommandes ouvertes dès aujourd’hui, 25 février 2025, avec les premières livraisons prévues pour avril.

Et ce n’est pas tout : cette nouveauté s’ajoute au Framework Desktop, un mini PC survitaminé, et au Laptop 12, un convertible 2-en-1 coloré, tous deux annoncés récemment pour élargir la gamme.

Le Laptop 13 évolue

Le gros changement, c’est l’arrivée des processeurs AMD Ryzen AI 300 Series. Avec des cœurs Zen 5 pour le CPU et des graphismes Radeon RDNA 3.5, on parle d’un sacré bond en performance.

Vous avez le choix entre un Ryzen 5 à 6 cœurs, un Ryzen 7 à 8 cœurs, et même un Ryzen 9 HX 370 avec 12 cœurs (jusqu’à 5,1 GHz) et 16 cœurs GPU. Résultat ? Vous pouvez jouer à des jeux récents avec des framerates corrects, sans carte graphique dédiée – un exploit pour un laptop aussi fin et léger (13,5 pouces, moins de 1,3 kg). Et avec un NPU de 50 TOPS (une unité qui gère les calculs d’IA), il est compatible Copilot+ et prêt pour les outils d’intelligence artificielle open source via ROCm.

Côté technique, Framework a revu son système thermique avec un gros caloduc de 10 mm et un matériau magique (le PTM7958 de Honeywell) pour garder le tout frais et silencieux sous la charge. Vous pouvez toujours pousser la RAM jusqu’à 96 Go (DDR5-5600) et le stockage jusqu’à 8 To via un slot M.2 PCIe 4. Le Wi-Fi 7 fait aussi son entrée grâce au module AMD RZ717, et les ports évoluent : les deux arrière passent en USB4, et les deux avant gèrent USB 3.2 plus DisplayPort – de quoi brancher jusqu’à quatre écrans en même temps.

Toujours modulable, avec une touche de fun

Le design extérieur reste quasi identique, et c’est une bonne nouvelle : ça garantit que tous les propriétaires d’un Framework Laptop 13, même le tout premier de 2021 avec Intel 11e génération, peuvent upgrader leur machine avec ces nouveaux modules.

Batterie de 61 Wh et écran mat 2.8K 120 Hz en option sont toujours là. Le clavier, lui, passe en seconde génération : même toucher agréable (1,5 mm de course), mais avec une structure améliorée pour réduire les vibrations quand vous mettez le son à fond.

Pour les versions pré-assemblées sous Windows 11, une touche Copilot fait son apparition, mais les fans de Linux ou BSD ont des options sans logo Windows via l’édition DIY (où vous apportez RAM, stockage et OS).

Et pour le style ? Framework remet la transparence au goût du jour avec des bordures d’écran en plastique translucide – purple, vert, noir ou classique – et des cartes d’extension USB-C assorties. Un clin d’œil aux designs rétro des années 90 qui donne un look unique !

Prix et disponibilité : pour tous les budgets

Le Framework Laptop 13 avec Ryzen AI 300 Series démarre à 899 dollars pour l’édition DIY et 1099 dollars pour les versions pré-assemblées. La carte mère seule est à partir de 449 dollars.

Bonne nouvelle pour les petits budgets : les modèles avec Ryzen 7040 Series restent en production, désormais à partir de 749 dollars.

Tout est dispo en précommande dès maintenant, avec livraison dans 32 pays (c’était déjà le cas en France). C’est la septième itération du Laptop 13, et Framework ne compte pas s’arrêter là !