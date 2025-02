Le Framework Desktop, un mini PC modulaire qui envoie du lourd

Un mini PC puissant, personnalisable et durable : voici le Framework Desktop, l’ordinateur signé Framework et AMD.

Voici un PC de bureau compact, puissant, personnalisable et conçu avec une philosophie qui met l’utilisateur au centre. C’est exactement ce que Framework vient de dévoiler avec son tout nouveau Framework Desktop.

Si vous ne les connaissez pas encore, Framework, c’est une boîte américaine qui s’est fait un nom avec ses PC portables modulaires et réparables, comme le Framework Laptop 13 et le Laptop 16.

Leur credo ? Des appareils durables, évolutifs et transparents, où vous avez le contrôle total. Et maintenant, après avoir annoncé le premier convertible réparable, le Laptop 12, ils s’attaquent au monde des PC de bureau avec un engin dopé par le processeur Ryzen AI Max d’AMD.

Un monstre miniature

Le Framework Desktop, c’est un mini PC qui ne fait pas semblant. À l’intérieur, on trouve le Ryzen AI Max, un processeur tout frais signé AMD, surnommé « Strix Halo ».

Pour aller plus loin

Ryzen AI Max et Max Pro dévoilés : la carte maîtresse d’AMD pour des PC portables surpuissants

Cette puce embarque des cœurs Zen 5 (la dernière architecture d’AMD et un GPU intégré qui peut rivaliser avec des cartes graphiques dédiées comme la Nvidia RTX 4070 pour laptops.

En clair, ça veut dire que vous pouvez jouer à des jeux gourmands comme Cyberpunk 2077 en 1440p à plus de 60 images par seconde, sans avoir besoin d’une carte graphique externe. Pas mal pour un processeur qui tient dans un boîtier de 4,5 litres.

Mais ce n’est pas tout. Ce Ryzen AI Max est aussi taillé pour l’intelligence artificielle. Vous voulez faire tourner un modèle de langage comme Llama 3.3 70B directement sur votre bureau, sans envoyer vos données dans le cloud ? C’est possible, et en temps réel. Framework croit dur comme fer que vous ne devriez pas sacrifier votre vie privée pour profiter de la puissance de l’IA. Et avec ce Desktop, ils mettent cette idée à portée de main.

Personnalisation et simplicité : le DIY à l’honneur

Framework reste fidèle à ses racines avec ce Desktop. Comme pour leurs laptops (le 13 et le 16), ils misent sur le « Do It Yourself » – faites-le vous-même. Vous achetez le Framework Desktop, et c’est à vous de jouer : vous apportez votre disque dur (ou plutôt SSD), votre système d’exploitation (Windows 11 ou une distribution GNU/Linux comme Ubuntu, au choix), et vous l’assemblez en cinq minutes avec le tournevis fourni. Oui, un seul outil, c’est tout ce qu’il faut.

Le boîtier est ultra personnalisable. Panneaux latéraux noirs ou translucides, ventilateur RGB en option, poignée pour le trimballer à une LAN party (comme celles du Mac Pro), et même un système de « tuiles » pour le panneau avant avec 21 couleurs au choix. Pas fan des options proposées ? Pas de souci : Framework a mis les plans en open source, donc vous pouvez imprimer vos propres designs en 3D.

À l’intérieur, tout est standard – une carte mère mini-ITX, des ports ATX, un slot PCIe – donc si vous voulez, vous pouvez même sortir la carte mère et la mettre dans un autre boîtier.

Côté prix, ça commence à 1099 dollars pour la version de base avec 32 Go de RAM et le Ryzen AI Max 385 (8 cœurs), et ça monte à 1999 dollars pour le modèle haut de gamme avec 128 Go de RAM et le Ryzen AI Max+ 395.

Les précommandes sont ouvertes, et les livraisons démarrent début juillet 2025.

Vous pouvez même acheter la carte mère seule à partir de 799 dollars si vous voulez construire votre propre setup.