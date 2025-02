Neomouv envoie du lourd avec 4 nouveaux vélos électriques prometteurs : il y en a pour tout le monde

Dynamique, la marque française Neomouv nous confirme l’arrivée de quatre nouveaux vélos électriques : le longtail Opia LT, ainsi qu’un VAE compact 20 pouces, un urbain Roller NG et le « SUV » Pomera tout suspendu.

Vous connaissez probablement cette marque de vélos électriques en parcourant les allées des magasins Decathlon (ou le site web). En effet, Neomouv a signé un partenariat de distribution au sein du réseau du grand groupe français, avec des modèles spécifiques. Arrivant au terme de cette collaboration en 2025, la marque sarthoise redonne un coup de fouet à sa propre gamme, disponible chez les revendeurs spécialisés traditionnels. Lors du Salon du 2 Roues à Lyon, Neomouv nous a confirmé 4 nouveautés, dont un vélo cargo électrique.

Neomouv Opia LT, le cargo tout équipé

Le longtail Neomouv Opia LT – version longue du « shortail » Opia mais avec un roue arrière 20 pouces – a été développé pour offrir un équipement pléthorique pour un prix séduisant. Tout ou presque est compris :

fixations MIK HD

Coussins arrière

Barres de maintien

Protections de roues

Repose-pieds rétractables

Béquille double

Porte-bagages avant

Antivol de roue avant,

Éclairage

Sacoche centrale imperméable

Même des stabilisateurs avec frein à main.

L’Opia LT veut surtout être un vrai vélo électrique pour deux enfants, avec un enjambement hyper facile d’accès et mesuré à 44 cm. Nous avons pu nous mettre au guidon de ce Neomouv Opia LT pendant quelques minutes, et vérifier la facilité d’enjambement, où l’on peut même poser notre pointure 45 sur la base du cadre. Ce dernier paraît certes un peu frêle, avec des tubes fins dont on avait perdu l’habitude de voir, exemple face au dernier Gazelle Cabby.

Un longtail très accessible

En conduite, ce n’est pas non plus le longtail le plus agile que l’on a expérimenté – conséquence des stabilisateurs – mais le confort est correct grâce à la suspension de selle et l’assise large et moelleuse. La position est très droite en raison du guidon courbé. La potence est réglable. Bref, c’est un longtail très pratique, sachant que l’on peut le stocker en position verticale, si l’on sait manier les dimensions imposantes et les quelques 45 kg de l’engin.

Contrairement à la version courte, Neomouv anime son vélo longtail électrique avec un moteur central d’un couple de 80 Nm. Ce bloc est vif, fonctionne en 48 V et est couplé à 5 modes d’assistance. L’Opia LT hérite d’un dérailleur 7 vitesses pour animer la roue arrière, et s’immobilise via des freins à disques hydrauliques. Enfin, la batterie 20,8 Ah devrait permettre quelques 70 km d’autonomie. Le Neomouv Opia LT débutera sa carrière en mars 2025, au prix de 3 500 euros.

Un urbain soigné et un VTC tout suspendu

Trois autres nouveaux vélos électriques Neomouv arriveront d’ici le début de l’été 2025. Le plus populaire sera certainement l’urbain Roller NG, qui se distingue par son style. Il étrenne un cadre à double barre diagonale, des soudures polies, une peinture verte flatteuse et un duo poignée-selle couleur cuir.

Le VAE urbain Neomouv Roller NG. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Moteur central de 60 Nm de couple, transmission Nexus 8 vitesses, batterie 504 Wh, fourche d’un débattement de 30 mm, freins hydrauliques et tout équipé, le Neomouv Roller NG affichera un tarif autour de 2 500 euros.

Plus polyvalent, le « SUV » Pomera est un VTC électrique tout suspendu avec un cadre ouvert. Amortisseur arrière de 87 mm de débattement, fourche avant 100 mm à air, il n’est pas taillé pour le tout-terrain. Mais son moteur 75 Nm Neoassist 3, son dérailleur 9 vitesses, sa batterie 706 Wh et les pneus larges assureront de longues sorties en tout-chemin. Seul hic, un poids élevé de 33 kg, tandis que le prix est promis à 3 500 euros, équipement compris.

Le VTC électrique Neomouv Pomera. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Même un vélo compact électrique 20 pouces

Dernière nouveauté plus abordable, le vélo compact 20 pouces est aussi soigné que le Roller NG avec ses soudures polies et une peinture grise irisée. Petit, ce VAE arbore un moteur central de 60 Nm, ainsi qu’une batterie totalement intégrée d’une capacité 522 Wh et un porte-bagages arrière. Le tarif de ce Neomouv Compact est attendu à 2 500 euros.

Le compact 20 pouces Neomouv. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ces nouveautés ainsi que le reste de la gamme Neomouv auront également le droit à un an de services offerts : intervention en cas de panne ou crevaison.