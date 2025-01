Gazelle, plus grande marque néerlandaise de vélos, sort son premier longtail électrique : et ça envoie du lourd

C’est dans le cadre des VeloFollies 2025, organisés à Courtrai en Belgique, que la plus grande marque de vélos électriques des Pays-Bas, Gazelle, a révélé son tout premier longtail électrique : le Cabby C380. Au menu du jour : une fiche technique très solide, qui s’accompagne d’un prix forcément salé.

Source : Gazelle

Depuis le premier déconfinement en 2020, les vélos cargos électriques sont devenus l’une des catégories de cycles parmi les plus en vogue. Durant ces cinq dernières années, on pourrait presque parler de « folie cargo » tant les modèles ont proliféré sur le marché, et tant les parts de marché de ce segment ont explosé d’année en année.

Sans grande surprise, la marque néerlandaise Gazelle, plus important acteur des Pays-Bas, a tout récemment levé le voile sur son premier longtail électrique. Pour rappel, la particularité d’un longtail réside dans son format allongé au niveau de son train arrière : il est alors capable d’accueillir jusqu’à 2 enfants, parfait pour une famille.

Le meilleur de Bosch

Le Cabby C380, de son nom, ne fait pas dans la dentelle : sa fiche technique est de haute volée, avec des composants relativement haut de gamme à tous les niveaux. À commencer par le moteur, un Bosch Performance Line CX (85 Nm) qui fait l’unanimité, accompagné d’un écran Kiox 300 très confortable. Le tout est évidemment compatible Smart System.

La transmission à variation continue Enviolo est aussi un choix excellent : avec, le passage de vitesses dit « en escalier » n’est plus. Vous disposez d’une poignée rotative pour gérer votre braquet de manière linéaire, à l’arrêt comme à vitesse élevée. C’est d’une utilité et d’une praticité sans faille en ville.

Trois batteries au choix

Du côté de la batterie, trois options Bosch sont proposées :

Batterie 400 Wh : 35 km d’autonomie en mode Turbo, 6h30 (chargeur 2A) ou 3h30 de charge (chargeur 4A) ;

Batterie 545 Wh : 50 km d’autonomie en mode Turbo, 7h30 (chargeur 2A) ou 4h54 de charge (chargeur 4A) ;

Batterie 800 Wh : 70 km d’autonomie en mode Turbo, 10h10 (chargeur 2A) ou 6h30 de charge (chargeur 4A).

On imagine que de série, la batterie 400 Wh sera imposée aux clients. Le cas échéant, il faudra passer à la caisse pour accéder aux accumulateurs plus généreux.

Le porte-bagages compatible avec le standard MIK HD – toujours bon à prendre – est capable de supporter 80 kg de charge. Au total, le Cabby C380 peut encaisser jusqu’à 200 kg. La double béquille présente sur ce modèle est un must have pour tout longtail électrique, et un gage de sécurité et d’assurance au moment de stationner votre vélo.

Prix et disponibilité

Fourche suspendue SR Suntour MOBIE 34-D Boost Air, pneus Schwalbe Pick Up de 26 pouces ou encore freins à disque hydrauliques Tektro HD-T535 (disque de 180 mm) : voici ce qu’il faut retenir de cette belle fiche technique.

D’un poids de 32,3 kg, le Cabby C380 sera bientôt disponible – c’est en tout cas ce qu’indique le site officiel de Gazelle – au prix de 5699 €, nous apprend Bright.nl, en coloris Bleu et Noir et en deux tailles. Le cadre et la peinture sont garantis 5 ans, contre 2 ans pour la fourche, la batterie, le moteur et l’ordinateur de bord.