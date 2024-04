Comment le géant du vélo Pon Bike a résisté à la crise de 2023

Si l’année 2023 a été fatale pour plusieurs grands fabricants de vélos, à l’image de Scott ou Accell Group, elle semble néanmoins avoir été plus clémente pour Pon Bike, propriétaire d’une vingtaine de marques dont Cervélo, Gazelle, Cannondale ou encore Kalkhoff.

La baisse de la demande, l’inflation et surtout le surstockage sont les principales raisons qui expliquent la crise de 2023 traversée par la filière du cycle. Et ce après des années 2021 et 2022 exceptionnelles, dues à l’effet post Covid-19. L’an passé et encore aujourd’hui, les faillites et autres reventes sont nombreuses.

Des gros acteurs comme Scott et Accell Group ont tellement souffert que des investissements massifs ont été faits par leur maison-mère, à hauteur de 160 et 250 millions d’euros, respectivement. Un autre groupe répondant au nom de Pon Bike fait désormais parler de lui, mais d’une tout autre manière.

Un chiffre d’affaires maîtrisé

Pon Bike est aujourd’hui l’une des plus importantes entreprises dans les vélos électriques et vélos mécaniques. Elle possède en effet une vingtaine de marques, parmi lesquelles Cannondale, Gazelle, Cervélo, Kalkhoff, Urban Arrow et Swapfiets, pour ne citer qu’elles. Comme les autres, le chiffre d’affaires de Pon Bike a chuté, mais il n’est pas pour autant catastrophique.

Après un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2022, le groupe est tout de même parvenu à atteindre les 2,3 milliards en 2023. Soit une baisse de 100 millions d’une année à une autre, qui, mise en perspective avec les sommes astronomiques tout juste mentionnées, ne semble pas très alarmante non plus. Une donnée capitale manque cependant : le bénéfice net du groupe, passé sous silence.

Globalement, Pon Bike semble avoir sauvé les meubles. « La plupart de nos marques de qualité ont réussi à se maintenir grâce à leurs fortes positions sur le marché », explique Janus Smalbraak, PDG de Pon Holdings, dans les colonnes de Bike UE. « Ce fut le cas de Gazelle aux Pays-Bas, de Kalkhoff en Allemagne et de Cervélo aux États-Unis », apprend-on.

Des gros investissements industriels

La diversité de son portefeuille de marques et leur capacité à bien s’adapter à leurs marchés locaux ont donc permis à Pon Bike de mieux tirer son épingle que les autres. Janus Smalbraak estime d’ailleurs être dans « une excellente position pour bénéficier de la croissance à long terme du marché mondial du vélo ».

Pour ce faire, Pon Bike n’a pas lésiné sur les moyens avec d’importants investissements industriels : une nouvelle usine en Allemagne a vu le jour pour ses marques Cervélo et Santa Cruz, une autre a été ouverte en 2022 là aussi outre-Rhin, et une troisième sera opérationnelle à la fin de l’été en Lituanie, avec une capacité de production de 450 000 unités. Il faut ajouter à cela deux autres sites aux Pays-Bas, un aux USA et un dernier au Brésil.