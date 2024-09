Cette célèbre marque néerlandaise met à jour ses deux vélos de ville électriques polyvalents : tout ce qu’il faut savoir

Gazelle peaufine ses deux vélos électriques urbains polyvalents à courroie pour la rentrée 2024, le Grenoble C5 HMB à moteur Bosch et le Chamonix C5 HMB à assistance Shimano.

Source : Gazelle

Maîtrisant comme peu le vélo de ville, Gazelle est aussi experte dans le vélo électrique urbain. La marque néerlandaise possède un catalogue complet, qu’elle ne cesse de moderniser, à l’image de ses deux nouvelles mises à jour : les Chamonix C5 HMB et Grenoble C5 HMB 2025.

Des vélos électriques Gazelle galopant entre Bosch et Shimano

Ces deux modèles sont urbains mais assez performants pour les dénivelés et les balades tout-chemin (le nom des villes alpines n’est pas choisi par hasard). Ils semblent très proches, mais proposent deux offres distinctes. Le Grenoble C5 HMB est le plus confort du duo, proposant une fourche suspendue et une selle à faible débattement, ainsi qu’un guidon haut courbé doté d’une potence réglable. Il s’équipe du puissant moteur Bosch Performance Line au couple de 75 Nm, et de la nouvelle batterie 600 Wh.

Le Chamonix choisit l’assistance Shimano EP6. // Source : Gazelle Le Grenoble préfère le moteur Bosch. // Source : Gazelle

Le Gazelle Chamonix C5 HMB, muni d’une fourche fixe, opte pour une position légèrement plus active, notamment par son cintre droit. Ce vélo électrique préfère l’assistance Shimano EP6, encore plus coupleuse (85 Nm) mais au tempérament doux pour la conduite en ville. Sa batterie est encore plus grande, 630 Wh (ou 504 Wh au choix, plus abordable), de quoi dépasser les 70 km en mode maximal.

Moyeu Nexus et équipement complet

Les deux VAE ont en commun leur transmission par moyeu à vitesses intégrées, d’où le « C5 HMB ». De type Shimano Nexus à 5 vitesses, elle fonctionne par courroie. L’équipement est également pléthorique pour le duo : un écran central 3 pouces, des freins hydrauliques à disque, des garde-boues, un porte-bagages arrière, un antivol de roue et une béquille. Mais chacun a son petit truc en plus : des poignées en cuir pour le Grenoble et un éclairage avant intégré au garde-boue pour le Chamonix.

Le Gazelle Chamonix C5 HMB. // Source : Gazelle Le Grenoble C5 HMB en cadre bas // Source : Gazelle Le Gazelle Grenoble C5 HMB en cadre haut // Source : Gazelle

Les Gazelle Chamonix C5 HMB et Grenoble C5 HMB sont disponibles cette rentrée 2024, aux prix respectifs de 3 999 euros et 4 199 euros. Tous deux ont le choix entre un cadre haut et bas, mais seul le Grenoble propose deux coloris blanc et gris, le Chamonix étant obligatoirement bleu.