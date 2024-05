Ce joli vélo électrique intègre une courroie et une suspension pour un prix vraiment intéressant

Second modèle de la marque française, le Brumaire Folio est un vélo électrique urbain alliant style et simplicité, le tout à moins de 2 000 euros.

Nous avons beau être en mai, la nouveauté de ce jour se nomme Brumaire (octobre-novembre en calendrier Républicain). Cette marque française avait débuté en 2020 avec un scooter électrique puis un premier modèle de vélo électrique, le longtail Nebula. Mélangeant l’élégance d’un Voltaire avec un vélo cargo, la firme parisienne double sa gamme d’un nouveau VAE, le Brumaire Folio.

Elégance et simplicité

Le vélo électrique Brumaire Folio est un urbain classique, doté d’un cadre aluminium ouvert. L’objectif premier est le confort de conduite, puisqu’il apporte un guidon haut et courbé, ainsi qu’une fourche avant suspendue. La simplicité est aussi le crédo du VAE, utilisant une transmission monovitesse par courroie. L’assistance électrique, menée par le modeste moteur arrière Bafang de 35 Nm de couple, ne propose ainsi que cinq niveaux à sélectionner sur l’écran.

Le cadre unique est ouvert pour plus de praticité. // Source : Brumaire A position droite, le Folio est plutôt élégant. // Source : Brumaire La transmission est sans vitesse, par courroie via le moteur arrière Bafang. // Source : Brumaire Seuls des niveaux d’assistance sont à choisir sur l’écran. // Source : Brumaire

Le Folio n’en oublie pas le style. En associant un duo de selle et poignées couleur cuir, ainsi que des potences, tige de selle et éclairage avant chromés, le Brumaire se veut élégant. Reste des soudures très visibles et un câblage très voyant à l’avant. Néanmoins, le vélo possède un fourreau de suspension couleur cadre, et dissimule parfaitement sa batterie dans le tube diagonal. Cette dernière de 374 Wh fournirait environ 50 km d’autonomie. Elle est amovible et rechargeable en 5 heures.

Le Brumaire Folio à 2 000 euros, équipement inclus

Ce Brumaire Folio tente de regrouper toutes ses qualités dans un prix le plus accessible. Pour ce faire, le vélo électrique affiche un tarif de 1 890 euros, venant affronter un Shiftbikes ou un Decathlon Elops LD 920 E Connect.

Mais à ce prix, le brumaire n’inclut pas d’assemblage ni de fabrication en France. Brumaire précise disposer de partenaires au Portugal, Hongrie, Pologne et Chine pour la production du vélo et de ses composants. Ajoutons que le porte-bagages arrière (homologué à 22,5 kg), les freins hydrauliques à disques, les garde-boues et la béquille sont compris dans le prix. Par contre, la livraison coûte 139 euros, soit un VAE à 2 029 euros clé en main.

Disponible en livraison à partir de septembre 2024, le Brumaire Folio est d’ores-et-déjà disponible à la commande sur le site officiel.