Nouveau vélo électrique à courroie chez Lidl : pourquoi on a hâte de les voir débarquer en France

Alors que Lidl ne propose pas encore de vélos électriques en France, nos voisins allemands et belges ont la chance de profiter d'un nouveau modèle équipé d'une courroie.

Lidl a dévoilé son nouveau vélo électrique, le Crivit Urban E-Bike X.2, sa particularité : il est équipé d’une courroie et d’un moteur de moyeu arrière de 250 watts de Mivice (modèle M080) avec un couple de 40 Nm.

Ce vélo électrique est intéressant, par sa courroie Gates et ses trois niveaux d’assistance au pédalage (Eco, Tour, Race), facilement sélectionnables grâce aux micro-boutons sur le guidon.

Quels sont les avantages d’une courroie ?

L’avantage principal d’une courroie sur un vélo électrique est qu’elle ne nécessite presque aucun entretien, contrairement à une chaîne traditionnelle qui doit être régulièrement nettoyée, graissée et tendue. De plus, une courroie est plus silencieuse, offre une meilleure résistance à l’étirement et à l’usure, et ne rouille pas. Enfin, l’utilisation d’une courroie réduit également les risques de se salir les mains ou les vêtements avec de la graisse ou de la boue (et ça c’est top, vous pouvez me croire).

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le Crivit Urban E-Bike X.2 est doté de freins à disque hydrauliques Shimano (modèle MT200) et de pneus Schwalbe Big Ben de 50 mm de large, qui offrent une très bonne adhérence. Pour améliorer la visibilité du conducteur, et respecter la législation, le vélo est équipé de réflecteurs sur les pneus et d’un éclairage avec un phare avant de 80 lumens de Sate-lite.

Des accessoires pratiques intégrés

Un support SP Connect pour smartphones est fixé au cadre en aluminium de 50 cm, et un traceur GPS peut être caché dans le cadre pour localiser le vélo, qui pèse au total 21 kg.

Il est équipé de porte-bagages d’AtranVelo, de garde-boue et d’une béquille, le rendant ainsi adapté à un usage quotidien. Le poids maximum du conducteur est de 100 kg, et le poids total du vélo, utilisateur, poids propre et charge utile compris, ne doit pas dépasser 140 kg.

Lidl propose le Crivit Urban E-Bike X.2 au prix de 1 299 euros, ainsi qu’une variante d’entrée de gamme, le Crivit Urban E-Bike Y.2, au même prix. Les deux modèles sont disponibles dans différentes couleurs de cadre.

Pour l’instant, ces vélos électriques ne sont commercialisés qu’en Allemagne et en Belgique, mais on espère les voir arriver un jour dans les magasins Lidl en France.

En attendant, il y a le choix si vous voulez un vélo électrique avec courroie en France : comme le Moustache Lundi 27.6, le Cowboy ST Cruiser, et même des vélos chinois comme l’Ado Air 20.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vélos électriques en 2024 : notre guide d’achat