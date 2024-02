Moustache lance le Lundi 27.6, une version encore plus haut de gamme de son vélo électrique urbain phare

Moustache lance une toute nouvelle version de son vélo électrique urbain Lundi 27. Voici donc le Lundi 27.6, qui s’offre plusieurs petites améliorations, dont une courroie en lieu et place d’une chaîne traditionnelle. L’ordinateur de bord Kiox 500 fait aussi son entrée.

Moustache est aujourd’hui une marque de vélos électriques parmi les plus célèbres en France. Elle compte à son catalogue des modèles aussi bien taillés pour la ville que pour la pratique du VTT, du gravel ou encore du tout-chemin. Nous avons d’ailleurs écrit un guide explicatif complet pour vous aider à mieux s’y retrouver dans son catalogue très tentaculaire.

Le Lundi 27 est probablement l’un des VAE iconiques du constructeur tricolore. Iconique, car c’est le tout premier modèle qui a été dessiné par ses ingénieurs. Diverses générations se sont succédé au fil des années, pour toujours plus d’améliorations apportées à ce biclou urbain. En ce début d’année 2024, une toute nouvelle version fait son apparition.

Une courroie à la place de la chaîne : ça change quoi ?

Voici donc le Moustache Lundi 27.6, qui cohabite désormais avec les Lundi 27.1, 27.3 (que nous avons testé) et 27.5. Cette itération 27.6 est la plus haut de gamme des quatre. Elle reprend en fait une très grande partie de la fiche technique du Lundi 27.5, à quelques différences près. Moustache y a en effet intégré une transmission à courroie, une Gates CDX plus précisément.

Quels sont les avantages d’une courroie sur un vélo électrique ? Déjà, elle ne se salit pas. Surtout, elle ne fonctionne avec aucun dérailleur : de fait, vous ne pouvez pas dérailler. Au volet de l’entretien, elle se montre aussi bien plus pratique : il n’y a pas besoin de la lubrifier ou de la nettoyer régulièrement pour parfaitement fonctionner.

Par ailleurs, sa durée de vie est considérée comme plus longue qu’une chaîne. Et si vous souhaitez rouler dans un silence absolu, bonne nouvelle, la courroie apporte cette dose de tranquillité sonore. Le seul gros inconvénient à mettre en exergue, c’est son prix : elle coûte plus cher qu’une chaîne, et fait donc grimper, par extension, le prix d’un vélo.

Un écran plus grand

Le Lundi 27.6 fait donc monter la note à hauteur de 4399 euros (batterie de 500 Wh), voire 4599 euros (batterie de 625 Wh). Pour rappel, le Lundi 27.5 débute à partir de 3999 euros. Cette différence de prix s’explique par d’autres ajouts : notre protagoniste du jour s’offre par exemple un écran Kiox 500 (40 % plus grand que le Kiox 300) de 2,8 pouces.

En revanche, la puissance du chargeur est en recul : 2 Ah, contre un bloc de 4 Ah pour le Moustache 27.5. Attendez à des sessions de charge bien plus longues.

Quelques caractéristiques principales :

Moteur : Bosch Performance Line, 250W, Smart System, 75 Nm ;

Batterie : Bosch PowerTube 500 Wh ou 625 Wh ;

Pneus : Schwalbe Super Moto-X, 27,5 pouces ;

Transmission : Enviolo avec poignée tournante ;

Freins : à disque hydraulique, Shimano MT200 ;

Porte-bagages arrière : fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD ;

Poids : 27,6 kg ;

Taille unique (1,57 – 1,90 m) ;

Garantie : 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes – 2 ans moteur et batterie.

Le Moustache Lundi 27.6 est d’ores et déjà présent sur le catalogue en ligne de Moustache. Il suffit ensuite de trouver un magasin partenaire pour aller l’essayer et l’acheter en cas de coup de cœur. Une belle palette de coloris est proposée : Gris Pierre brillant, Terracota brillant, Noir brillant, Bleu nuit mat et Menthe mat.