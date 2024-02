On a essayé le vélo électrique Canyon pensé pour la ville : un excellent concurrent du Moustache

En mars 2021, le Canyon Precede:ON était passé entre les mains de Frandroid. À l’époque, ce vélo électrique urbain s’appuyait sur une association de technologie complexe mêlant une transmission automatique Enviolo et un contrôleur capable de gérer le RPM (tour par minute). En 2024, ce modèle revient à la charge avec une formule simplifiée.

Cette nouvelle cuvée apporte dans sa besace une tripotée de nouveautés, du design aux pièces mécaniques en passant par les éléments électroniques, censées toucher un public citadin plus large. Il se positionne aussi et surtout en face du Moustache Lundi 27.3, vendu au même prix de 3 499 euros.

Nous avons pu rouler au guidon du Canyon Precede:ON Comfort sur une centaine de kilomètres, par temps sec, pluvieux et venteux. Voici notre test complet.

Canyon Precede:ON Comfort 7 Fiche technique

Modèle Canyon Precede:ON Comfort 7 Vitesse max 25 km/h Batterie amovible Oui Bluetooth Inconnu GPS Oui Écran Non Poids 27,27 kg Couleur Argent, Jaune, Marron Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Canyon Precede:ON Comfort 7 Design : résolument urbain, résolument typé SUV

Un terme de plus en plus courant ressurgit régulièrement dans l’univers du vélo électrique : SUV, en référence évidemment au fameux segment automobile, et qui tente ici de présenter une nouvelle catégorie de cycles. Ceux qui transpirent la robustesse, de par leur gabarit imposant, leur poids conséquent et leur aspect relativement massif.

Le Canyon Precede:ON Comfort appartient à cette famille de vélos. Attention : ceci n’est pas un reproche, mais un constat. De telles aptitudes lui confèrent en outre quelques avantages sur lesquels nous reviendrons. Le fait est que ce beau bébé affiche un poids de 27,27 kg tout de même, ce qui n’en fait pas un véhicule pratique à porter ou à transporter dans une cage d’escalier.

Par ailleurs, sa longueur ne m’a pas permis de l’insérer en entier, en diagonale, dans l’ascenseur de l’immeuble où se trouve la rédaction. Lorsqu’une majorité de vélos électriques déjà testés le pouvait. Heureusement, son excellent rayon de braquage permet d’effectuer des demi-tours sans encombre, même dans de petits espaces.

À 3500 euros, on pourrait très facilement tiquer sur les grossières soudures visibles un peu partout sur le vélo. En France, cela gêne. En Allemagne, pas du tout. Canyon est en l’occurrence un constructeur allemand, pays où les utilisateurs sont généralement moins regardants sur le niveau de finition, a-t-on eu l’habitude d’entendre.

Particularité de cette nouvelle génération : le cadre ouvert, qui permet d’enfourcher sa monture avec une facilité déconcertante. Canyon a semble-t-il compris que cette géométrie de cadre est un atout intéressant pour convaincre les cyclistes urbains, qui cherchent le plus de praticité possible.

Le guidon a également été retravaillé : il ressemble quelque peu à celui d’un Moustache, mais en plus arrondi et sans la barre verticale du milieu.

De très bons accessoires

À ce prix, nous sommes en droit d’attendre un niveau d’équipement à la fois garni et haut de gamme. Cela tombe bien, le Precede:ON Comfort 7 se montre généreux. Débutons par les excellents feux avant et arrière : à l’avant, il s’agit d’un Light Skin Ultra dont le lux (densité de la lumière sur la surface éclairée) n’est pas précisé.

De ce que nous avons pu expérimenter dans des rues plongées dans l’obscurité, c’est que ce feu avant est d’une redoutable efficacité pour vous guider dans la nuit. En outre, sa puissance de 150 lumens (qui permet d’être vu, elle assure votre visibilité auprès des autres usagers) est, elle aussi, très bonne. Le feu arrière Supernova E3 Tail Light 2 vient parfaire cet attirail.

La béquille (réglable) ne m’a jamais fait faux bond, quel que soit le lieu où le vélo a été stocké. En sus, un porte-bagages capable de supporter 25 kg peut accueillir des sacoches latérales de manière très pratique grâce à sa compatibilité QuickLock 3.1. La selle SR Royal Essenza+ fait quant à elle un sans-faute en termes d’assise et de confort : mon fessier la remercie.

Pour pinailler – et à 3500 euros, nous pouvons nous le permettre -, j’aurais apprécié de plus grandes ailettes sur les poignées ergonomiques Ergon GA3, afin d’accueillir plus amplement mes éminences thénars. Enfin, les garde-boue AL Fenders – très solides et rigides au demeurant – ont failli une fois sur une large flaque d’eau : mes chaussettes et le bas de mon pantalon s’en souviennent encore. Rassurez-vous : ils font l’affaire la majorité du temps.

En bonus, Canyon vous fournit même un antivol pliable Abus Bordo que l’on trouve à 60 euros dans le commerce. C’est un geste louable et généreux suffisamment rare pour le souligner. C’est un antivol que nous avons au passage utilisé tous les jours : en plus d’être suffisamment grand pour l’attacher à peu près n’importe où, son poids d’1,3 kg n’est pas hyper contraignant.

Canyon Precede:ON Comfort 7 Un écosystème Bosch au poil

Canyon fait appel à Bosch et à son écosystème Smart System – qui s’invite aussi bien dans la batterie que le moteur et l’ordinateur de bord – pour gérer toute la partie connectivité. Nous avons rédigé un dossier complet sur le Smart System, que nous vous invitons à consulter pour en découvrir tous les tenants et les aboutissants.

Sachez juste qu’en associant votre vélo électrique à l’application Flow, vous aurez droit à une flopée de personnalisations (mode d’assistance, dynamisme, vitesse maximale, couple maximal), au mode Ride (bien pratique si vous fixez votre smartphone à un support), vos statistiques et historique d’itinéraires, votre autonomie restante selon chaque mode d’assistance et des mises à jour à distance.

L’application et l’écosystème Smart System sont une valeur sûre très appréciable.

Le Precede:ON Comfort 7 s’équipe de série du Bosch ConnectModule, qui donne accès à une multitude de fonctions de sécurité (GPS, alerte mouvement, alarme visuelle et sonore)… à condition de vous abonner à un forfait Bosch. Bonne nouvelle : la première année est gratuite, et la seconde année facturée 39,99 euros par an, ou 4,99 euros par mois.

En achetant ce vélo, vous avez donc accès pendant 1 an aux systèmes de sécurité Bosch, que nous considérons comme fiables. Canyon a au moins la décence d’intégrer par défaut la puce Bosch ConnectModule, quand d’autres constructeurs ne le font pas, parfois sur des vélos électriques plus chers.

Le constructeur allemand poursuit sa bonne copie en proposant l’ordinateur de bord Purion 200, une nouveauté Bosch présentée l’été dernier et qui devrait progressivement se démocratiser sur le marché. Fluide, ergonomique, simple à utiliser, design et complet (vitesse, compteur kilométrique, temps de trajet, puissance, RPM) cet écran est exemplaire en tous points.

Le seul problème, c’est que la langue française n’était pas disponible sur notre modèle.

Canyon Precede:ON Comfort 7 Une conduite rassurante

À l’instar des Moustache Lundi 27 et Samedi 28, le Canyon Precede:ON Comfort 7 a été conçu pour adopter une position de conduite bien droite. Oubliez les postures sportives et engageantes où votre corps est penché vers l’avant. Ce n’est pas le cas ici, et c’est important de bien le saisir. Chacun et chacune ayant ses préférences.

Ce Canyon est avant tout conçu pour la ville. Il ne dispose pas de l’équipement idéal pour les balades en forêt ou sur de petits sentiers battus – aucune fourche suspendue, notamment -, mais rien ne vous empêche pour autant de vous y aventurer.

En ville, soyez vigilants si vous devez vous faufiler entre les voitures. Le guidon du Canyon est un poil large – 71 cm tout de même – pour manœuvrer en toute aisance. C’est aussi une histoire d’habitude, mais je me suis personnellement moins senti à l’aise avec ce vélo comparé à d’autres.

Là où le Precede:ON Comfort 7 se démarque, c’est dans sa capacité à vous rassurer une fois à son guidon. Son gabarit robuste et sa taille imposante apportent un véritable sentiment de sécurité, un peu à l’instar du Riese & Muller Charger4 GT Vario.

Que ce soit sur sol sec ou mouillé, ce Predece ne flanche pas et jouit d’une très bonne stabilité globale. Merci les gros pneus Schwalbe Big Ben Plus d’une section de 2,15 pouces. Disons que vous pouvez vous amuser sans avoir peur que votre pneu se dérobe sur un sol un peu glissant.

Notons que ce Canyon n’est pas le plus joueur du marché. C’est normal, eu égard à sa géométrie et ses choix de conception. L’agilité reste pour autant correcte, sans faire partie des meilleurs.

Un excellent moteur

Le Precede:ON Comfort 7 s’appuie sur un moteur Bosch Performance Line d’un couple de 75 Nm. C’est largement suffisant pour un environnement urbain : il n’y a clairement pas besoin du Performance Line CX, au risque de faire grimper la note finale. Et franchement, le comportement électrique du vélo est tout bonnement exemplaire.

Est-ce étonnant ? Non, tant Bosch nous a habitués à des motorisations excellentes en tous points. Associé à un capteur de couple – l’assistance est donc proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales -, le moteur vous accompagne tout en puissance qu’importe la typologie de la route, mais sans vous brusquer. C’est fluide, progressif, nerveux et dynamique. Et qu’est-ce que c’est bon, croyez-nous.

Que ce soit pour les reprises ou les démarrages, sur du plat ou des côtes, le Performance Line est un allié parfait pour la ville. Bref, notre avis est dithyrambique, vous l’avez compris. Ce système reflète à nouveau tout le savoir-faire de Bosch en matière de moteur.

Tout ceci vaut pour le mode Turbo. Pour les autres modes (Sport, Eco), ce beau petit manège est également de la partie, mais avec moins de puissance… ou une puissance adaptée selon vos besoins grâce au mode Auto.

Quid de la boîte de vitesses Shimano Nexus 5 ? Ce moyeu arrière mécanique doté de cinq vitesses intégrées a bien des avantages sur le papier : passage de vitesses à l’arrêt, impossible de dérailler, pas d’entretien et très peu d’usure sur le temps.

Pour en profiter parfaitement, il convient de bien l’utiliser. Et les habitudes que vous avez développées avec une transmission à chaîne sont légèrement à revoir : ici, pensez à ralentir votre cadence de pédalage et la pression que vous exercez sur les pédales, pour switcher de rapports sans encombre. Au risque de faire « claquer » le système.

Ce claquement est matérialisé par un gros « crac » que vous sentez sous la pédale. Il m’est arrivé à plusieurs reprises d’en faire les frais. Il faut donc le dompter en douceur, sans jouer avec les rapports comme un « bourrin ».

Une petite anomalie s’est par ailleurs manifestée au fil de l’essai. Au moment d’appuyer sur la gâchette pour, par exemple, passer de la vitesse 2 à la vitesse 3, le système sautait parfois le rapport n°3 pour directement se caler sur le rapport n°4. Le phénomène était relativement courant sur la fin, mais cela ne rend pas le vélo inconduisible. Nous soupçonnons un problème propre à ce modèle de prêt.

Enfin, la plage de développement est bonne, mais peut-être un poil juste à mon goût. Je me suis souvent appuyé sur les vitesses 3 et 4 sur des légères côtes : la vitesse 3 m’a paru un poil trop moulinante, quand la vitesse 4 un peu trop résistante. Un rapport intermédiaire n’aurait pas été de trop… chose que la version munie d’une transmission Shimano Cues – le Precede:ON Comfort 5 – propose.

Un confort modeste

Est-ce que, comme son nom le laisse penser, le Precede:ON Comfort 7 séduit par son confort ? Oui et non. Oui, dans le sens où les larges pneus Schwalbe Big Ben Plus permettent de filtrer les petites aspérités de la route et quelques passages de trottoirs. Non, car sans fourche suspendue et autre système de suspension, le vélo ne fait pas de miracle.

Le confort est donc modeste, sans être époustouflant. Ce vélo électrique fait avec ce qu’il a, à savoir des gros pneus, mais c’est bien tout. Il aurait peut-être été intéressant d’ajouter au moins une petite fourche suspendue. Notons la présence d’une tige de selle légèrement suspendue, mais son efficacité reste limitée.

Des bons freins, mais pas assez mordants

Les freins à disque hydrauliques – des Canyon GP0404 Urban brakes by Promax – permettent de freiner et de s’arrêter très convenablement, grâce à une très bonne progressivité et un mordant correct. Même si, il faut l’avouer, le frein avant manquait de mordant par rapport au frein arrière.

Que ce soit sur sol sec ou mouillé, je n’ai jamais rencontré de problèmes pour m’arrêter en toute urgence. Sur un freinage fort et soudain, la roue va inévitablement bloquer, sans pour autant beaucoup chasser. Simplement, à 3500 euros, il aurait été préférable de proposer des freins globalement plus mordants.

Canyon Precede:ON Comfort 7 Une généreuse autonomie

L’autonomie du Precede:ON Comfort 7 fait plaisir à voir. Grâce à sa généreuse batterie de 625 Wh, ce biclou est capable de parcourir 60 km en mode Turbo, d’après nos relevés. Vous avez bien lu, en mode Turbo. Avec un mode moins énergivore, comme le Sport voire l’Auto (qui s’adapte à vos besoins selon la typologie du terrain), vous pourrez largement dépasser cette limite.

Ce vélo électrique fait partie des bons élèves en la matière, avec lequel vous ne vous sentirez jamais à court de batterie – à moins de parcourir 40 km par jour. N’hésitez pas à jouer avec les différents modes pour prolonger toujours plus votre rayon d’action. Bref, ce Canyon a de la bouteille.

Une recharge très longue

Si l’autonomie remporte des bons points, la charge et la praticité de la batterie un peu moins. Déjà, l’accumulateur est lourd : 3,65 kg. À la main ou dans un sac, c’est un poids que vous sentez. En plus, son retrait n’est pas pratique : une fois la clé insérée dans le loquet, la batterie s’extrait automatiquement de quelques centimètres.

Vous devez ensuite appuyer sur un petit bouton poussoir pour complètement la retirer. Et là, ça fait mal. Ça fait mal, dans le sens où les arêtes de la batterie sont particulièrement saillantes. Un phénomène exacerbé par le froid. Vous n’avez qu’une envie : rapidement vous en débarrasser. Pour recaler la batterie, il est aussi nécessaire de réinsérer la clé dans le loquet, puis de la tourner. Une étape fastidieuse qui aurait pu être supprimée.

Malheureusement, Canyon ne fournit qu’un chargeur 2A… alors que cette batterie est compatible avec un chargeur Bosch 4 A. On vous prévient, votre patience sera mise à rude épreuve pour récupérer 100 % d’énergie : un poil plus de 9h au total, contre 4,6 heures pour retrouver 50 %. C’est terriblement long.

Autre bémol : l’emplacement où vient se loger la batterie regorge de fils et de câbles à tout va. D’un, ce n’est pas très joli. De deux, ce n’est pas très rassurant de laisser tout ça « à l’air libre » une fois l’accumulateur retiré. J’ai à titre personnel laissé ce vélo « dormir » dehors pendant plusieurs semaines – en retirant à chaque fois la batterie -, sans que les intempéries ne viennent pour autant perturber le système.

Canyon Precede:ON Comfort 7 Prix et disponibilité

Le Canyon Precede:ON Comfort 7 est disponible au prix de 3499 euros – ou 583 euros en six fois – uniquement sur le site officiel de la marque. Une version plus abordable vendue 2999 euros est aussi disponible, mais avec une plus petite batterie (500 Wh) et une transmission Shimano CUES U6000 à 10 vitesses. Notre modèle testé est décliné en une unique taille, pour les personnes mesurant entre 160 et 195 cm.

Cette monture propose trois coloris – Moov Silver, Light Yellow et Brick – et une garantie de 6 ans sur les composants Canyon. Attention, l’usure n’entre pas en compte. À noter que 50 euros de livraison vous sont facturés au moment de l’achat, et qu’aucun code Bicycode n’est gravé dans le vélo – une option à 10 euros est disponible pour le faire.

Selon votre région et département, des aides à l’achat sont disponibles pour faire chuter la note de plusieurs centaines d’euros.



