Ce VTC électrique Gazelle adopte toutes les nouveautés récentes de Bosch, avec quelques mauvaises surprises

Le VTC électrique Gazelle Medeo accueille la connectivité Bosch Smart System et plus d’aptitudes tout-chemin. La version T9 est un poil derrière en performances, tandis que la déclinaison T10 est plus chère.

La gamme de VTC électriques Gazelle est en ce moment même renouvelée. Après le nouvel Ultimate testé l’an dernier, suivi du haut de gamme Eclipse, c’est au tour du plus modeste Medeo d’évoluer. Le Gazelle Medeo 2024 arrive avec de nombreuses nouveautés Bosch et autres composants, mais aussi quelques mauvaises surprises.

Un VTC électrique plus confort et tout-chemin

Reposons déjà les bases : le Gazelle Medeo existe en deux modèles, T9 HMB et T10 HMB. Le Medeo T9 est le plus abordable, avec un cadre ouvert qui intègre une batterie dans le tube diagonal et non plus dans le porte-bagages arrière. Il se rapproche donc esthétiquement de la seconde variante au cadre fermé, identique à la version précédente. Le Medeo T10 est plus haut de gamme, et conserve la même offre de cadre fermé ou semi-ouvert, tous deux avec une batterie intégrée (mais amovible).

Des suspensions plus large et à meilleur débattement. // Source : Gazelle Le Medeo T9 HMB à batterie sur le tube. // Source : Gazelle Le T10 à batterie intégrée. // Source : Gazelle

Pour être plus polyvalent, le Gazelle Medeo accueille deux modifications importantes. La première est une fourche suspendue SR Suntour Mobie A32 DS, dont le débattement serait de 63 mm, meilleure que l’ancienne fourche NEX (50 mm) et aussi plus large. La seconde différence sont les roues de 27,5 pouces du modèle T9, contre 28 pouces précédemment. Les deux versions T10 troquent les jantes Mach1 pour des Ryde Big Bull, ainsi que des pneus Schwalbe 2 pouces pour des pneus plus larges, des Continental de 2,4 pouces.

Le Gazelle Medeo galope vers la connectivité Bosch

Toujours un vélo à assistance électrique Bosch, le Gazelle Medeo reçoit les récentes évolutions de la firme allemande. D’abord, le moteur Performance Line passe à la “Gen 3”, à savoir un couple de 75 Nm, contre 65 Nm auparavant. Hélas, le T9 perd en couple, puisqu’il délaisse le Performance Line pour l’Active Line Plus (50 Nm contre 65 Nm).

Les T9 et T10 disent adieu aux vieux écrans monochromes, les Purion et Intuvia 100 en l’occurrence. Ils sont remplacés par l’unique Purion 200, le nouvel affichage compact et en couleur calé à gauche du guidon. C’est un avantage, car un certain nombre de marques le laissent en option et préfèrent équiper leur vélo avec le périphérique le plus entrée de gamme, le LED Remote (sans écran).

Enfin, la dernière nouveauté électronique est le Bosch Smart System. Auparavant non connecté, le Medeo est désormais lié à l’application eBike Flow pour proposer des informations supplémentaires, les modes personnalisés, la navigation et divers systèmes de sécurité.

Néanmoins, dans ce lot d‘améliorations, Gazelle a dégradé le chargeur 4A vers du 2A sur le T10 : les recharges seront donc plus longues. Cela est notable, surtout qu’il propose en option une batterie de 625 Wh, tandis que celle du T9 gonfle à 545 Wh (contre 500 Wh auparavant) avec le même chargeur 2A. De série, les Gazelle Medeo T9 et T10 intègrent toujours les mêmes capacités de 400 et 500 Wh.

Prix en hausse sur le Gazelle Medeo T10

Le T9 HMB conserve son prix de 2 699 euros, alors que le T10 HMB grimpe de 3 299 à 3 499 euros. Au moins, on pourra se satisfaire de la garantie de 10 ans sur le cadre et de 5 ans sur la fourche et la peinture.

Niveau coloris justement, le jaune apparaît sur le T10 (aux côtés du vert pin) et le rouge accompagne le bleu et le gris sur le T9. Quatre tailles sont également au choix, entre 45 et 60, soit pour personnes mesurant entre 1,60 et 1,95 m. Ces VTC électriques sont uniquement disponibles chez des revendeurs, parmi de nombreux réseaux tels que Holland Bikes (importateur officiel), Cyclable, Ecox ou encore Culture Vélo.