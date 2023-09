Ce VTC électrique a (presque) tout pour vous taper dans l’œil

La marque néerlandaise Gazelle a levé le voile sur un tout nouveau VTC électrique répondant au nom d’Eclipse. Ce modèle est certes lancé à un prix onéreux, mais il embarque une ribambelle de composants haut de gamme qui tente de justifier son prix. En bonus, un GPS intégré est de mise.

Acteur néerlandais historique dans le monde du vélo, Gazelle est une marque connue et reconnue dans son pays natal. Celui qui fabrique des cycles depuis plus de 130 ans déjà a logiquement pris le virage de l’électrique, et consolide doucement mais sûrement son catalogue de vélos électriques.

Aux ProDays 2023 par exemple, la firme batave avait exhibé un tout nouveau modèle conçu pour les étudiants et les vélotafeurs, le Gazelle Esprit C7 HMS. Cette fois-ci, le constructeur vise une tout autre cible – plus aisée, comme vous le verrez – davantage intéressée par le trekking et les déplacements urbains.

Deux versions, deux transmissions

Voici donc le Gazelle Eclipse, un VTC électrique très haut de gamme qui cherche à apporter une solution fiable pour vos déplacements en ville, mais aussi une alternative pertinente pour vos balades en week-end. Au total, deux versions ont été imaginées : l’Eclipse C380 HMB et l’Eclipse T11 HMB.

En réalité, seule leur transmission diffère : le premier opte pour une transmission à variation continue Enviolo associée à une courroie – très pratique pour la ville et changer de rapport à l’arrêt -, contre une transmission Shimano Deore XT à 11 vitesses que l’on ne peut que saluer. Pour le reste, tout est identique.

En plus de leur aspect robuste qui tend à rassurer, ces Gazelle Eclipse sortent le grand jeu sur le terrain des composants. Comme beaucoup d’autres fabricants, le groupe fait appel à la grande référence du secteur, l’allemand Bosch, pour la partie motorisation et batterie. Aucune demi-mesure : vous avez ici affaire au meilleur de Bosch.

Ces Eclipse intègrent ainsi un moteur central Performance Line CX d’un généreux couple de 85 Nm, parfait pour apporter du dynamisme à ces belles bêtes de 28,9 et 27,2 kg. Ce système cohabite avec une batterie de 750 Wh : cette grosse capacité énergétique leur permet de rouler jusqu’à 130 km en mode Eco et 70 km en mode Turbo.

Une fourche suspendue modeste

Pour plus de praticité, l’accumulateur est amovible. Et pour ajouter une dose de confort, une fourche suspendue SR Suntour Mobie d’un débattement de 75 mm est de la partie. C’est correct, mais sans plus : en face, le Moustache J. all que Frandroid a déjà pu tester propose une fourche d’un débattement de 120 mm.

Évidemment, les composants Bosch sont éligibles au Smart System de la marque, qui garantit des mises à jour logicielles à distance, tout un tas de données de conduite via l’application eBike Flow, mais aussi des options de sécurité. Sur le guidon, l’écran Kiox 300 fait quant à lui office d’ordinateur de bord.

Il n’empêche, Gazelle propose ici sa propre solution de sécurité grâce à un GPS intégré et une application maison, depuis laquelle il sera possible de suivre sa monture. Toujours intéressant en cas de vol par exemple.

Gazelle Eclipse : des prix qui vont en éclipser beaucoup

Pneus anticrevaisons de 27,5 pouces Schwalbe Marathon Efficiency, freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT420 à 4 pistons, Selle Royal Essenza Plus gel, porte-bagage MIK HD en aluminium, poids supporté de 150 kg : voilà pour le reste de la fiche technique très séduisante sur le papier.

Le Gazelle Eclipse C380 HMB est vendu pour la bagatelle de 5999 euros tout de même, contre 5499 euros pour le Gazelle Eclipse T11 HMB. Déjà ajouté au catalogue français, ce duo ne semble néanmoins pas encore être mis en vente : un bouton « Tiens moi au courant » est cependant disponible pour vous prévenir de sa disponibilité prochaine.

