Steam vous montre les vraies performances de votre jeu avec son nouvel outil très complet

Marre que Steam ne vous affiche que le nombre de FPS en cours de partie ? Eh bien bonne nouvelle, le client de Valve permet désormais (en bêta) d’afficher un monitoring précis des performances de votre PC en jeu.

Source : Valve

Le compteur de FPS intégré est probablement la fonction la plus utilisée de l’overlay Steam. Rudimentaire, mais discrète et efficace, cette dernière donne depuis de nombreuses années un point de repère pour estimer les performances en jeu. Cette fonction bien-aimée est sur le point de considérablement s’enrichir en gagnant un panel complet d’outils de monitoring, que l’on pourra bien sûr activer ou non.

Ce panel comprend le compteur de FPS, désormais divisé en deux parties pour détailler les images « réelles » générées par le GPU des « fake frames » générées par l’IA lorsque le DLSS, le FSR ou le XeSS sont actifs. On y retrouve en outre un graphique voué aux FPS, ainsi qu’un indicateur d’utilisation du CPU, du GPU et de la mémoire vive.

Un outil complet de monitoring, maintenant intégré à l’overlay Steam !

Comme avec le compteur de FPS classique, l’overlay Steam nous permet une nouvelle fois de choisir dans quel coin de l’écran on souhaite afficher ces informations, mais aussi de régler l’opacité et le contraste des caractères.

Source : PC Gamer Source : PC Gamer

Comme le souligne PC Gamer, cette nouveauté ne devrait toutefois pas dépayser les utilisateurs du Steam Deck, puisqu’elle reprend pratiquement à l’identique l’overlay de performances de la console de Valve.

Attendu de longue date (à tel point qu’on ne l’attendait plus tellement à vrai dire), cet ajout très utile à l’overlay de Steam devrait en tout cas ravir de nombreux utilisateurs… qui n’auront plus à se tourner vers un logiciel tiers pour garder facilement un oeil sur les performances de leur PC pendant une partie.

Steam Télécharger gratuitement

On arguera toutefois que cette nouvelle fonction se réserve aux jeux Steam, et qu’elle ne pourra donc pas servir sur les jeux lancés depuis un autre Launcher. Si vous cherchez une solution de monitoring « diagonale », qui fonctionne sur n’importe quel jeu, lancé depuis n’importe quelle plateforme, le HUD de la Nvidia App reste probablement la solution la plus pratique à ce stade… si vous avez un GPU Nvidia bien sûr.

Notons enfin que cette mise à jour de l’overlay Steam n’est pour l’instant disponible que sur la dernière bêta du client de Valve (accessible en quelques clics depuis les réglages de Steam, sous l’onglet Interface). Il faudra donc attendre encore un peu pour en profiter en version finale.