Test des SoundCore Liberty 5 : une formule gagnante qui bouscule le milieu de gamme

Le marché des écouteurs true wireless est un champ de bataille. Entre les ténors historiques comme Sony ou Bose, le mastodonte Apple et une myriade de nouveaux acteurs, se faire une place au soleil relève de l’exploit. C’est pourtant ce que SoundCore pourrait accomplir avec des écouteurs du calibre des Liberty 5.

Née dans le giron d’Anker – le spécialiste des batteries et chargeurs, et maison mère des marques Eufy (domotique) et Nebula (projecteurs) – SoundCore a hérité d’un savoir-faire technique et d’une force de frappe industrielle considérables. La marque ne se contente pas de suivre ; elle innove, n’hésitant pas à intégrer des technologies complexes comme les doubles transducteurs dans ses Liberty 4 Pro, une prouesse technique généralement réservée au très haut de gamme.

Il n’y a donc aucune raison de ne pas s’intéresser de très près à ces nouveaux Liberty 5 qui, sur le papier, semblent cocher toutes les cases.

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par SoundCore.

Soundcore Liberty 5 Une recette classique

Au premier regard, les SoundCore Liberty 5 ne surprendront personne. Ils adoptent le format très populaire d’écouteurs à tige, ici relativement courte et discrète. Ce classicisme est un choix délibéré, celui de l’efficacité et du confort. Le plastique est roi, comme on pouvait s’y attendre sur cette gamme de prix, mais il est de très bonne qualité. L’ensemble est recouvert d’un traitement mat, agréable au toucher et qui a le bon goût de ne pas retenir les traces de doigts. L’assemblage est absolument impeccable, sans le moindre jeu ou interstice disgracieux. C’est propre, net et solide.

Rien ne craque sous la pression, et les écouteurs comme le boîtier semblent conçus pour endurer les affres du quotidien. Le boîtier, justement, est un modèle de compacité. Il se glisse dans une poche de jean sans la déformer. Son capot coulissant est une petite touche d’originalité bienvenue. L’ouverture se fait d’une seule main, révélant les deux écouteurs fermement maintenus par des aimants puissants. Pas de risque de les voir s’échapper au moindre choc. À l’intérieur, un petit bouton discret permet de forcer l’appairage Bluetooth, un détail bien pensé.

L’ergonomie est pensée pour de longues sessions d’écoute

Une fois les bons embouts choisis parmi la large sĂ©lection fournie, les Liberty 5 viennent se loger dans le conduit auditif avec une facilitĂ© dĂ©concertante. Ils sont lĂ©gers, ne crĂ©ent aucune pression dĂ©sagrĂ©able et se font oublier au bout de quelques minutes. On peut les porter durant des heures sans ressentir la moindre gĂŞne, que ce soit au bureau ou pendant une sĂ©ance de sport. Chaque Ă©couteur est flanquĂ© d’une longue grille noire qui dissimule les microphones dĂ©diĂ©s Ă la rĂ©duction de bruit et aux appels.

Cependant, tout n’est pas parfait au chapitre des interactions. Les Liberty 5 proposent un système de contrĂ´le par pincement sur la tige, Ă la manière des AirPods. Si l’intention est louable, l’exĂ©cution est perfectible. En effet, il faut pincer trop fortement la tige, et le retour haptique est Ă peine perceptible. Contrairement aux AirPods Pro oĂą le volume peut ĂŞtre ajustĂ© par glissement, il faut lĂ encore pincer trois fois de suite pour diminuer ou augmenter le volume. C’est un peu pĂ©nible et clairement un axe d’amĂ©lioration pour la prochaine gĂ©nĂ©ration.

Enfin, pour ne rien gâcher, les Ă©couteurs sont certifiĂ©s IPX5. Cela signifie qu’ils rĂ©sistent aux projections d’eau et Ă la sueur. Vous pourrez donc les utiliser sans crainte sous une pluie fine ou lors de vos entraĂ®nements les plus intensifs. Dans mon cas, ils ont tenu parfaitement en place pendant une heure de footing par plus de 30 degrĂ©s et malgrĂ© une sudation importante.

Soundcore Liberty 5 Le mystère du « papier de laine »

SoundCore est discret sur le diamètre exact des transducteurs dynamiques embarquĂ©s dans ses Liberty 5. La marque communique seulement sur un matĂ©riau pour le moins intrigant : leurs diaphragmes seraient conçus en « papier de laine ». Derrière cette appellation poĂ©tique se cache probablement une approche technique astucieuse. La fine membrane qui vibre pour produire le son, doit ĂŞtre Ă la fois rigide pour ne pas se dĂ©former et lĂ©gère pour rĂ©agir vite. L’hypothèse la plus probable est celle d’un composite : une âme en polymère ou en mĂ©tal lĂ©ger pour la rigiditĂ©, recouverte d’une fine couche de fibres textiles que Soundcore appelle « papier de laine ».

Le rĂ´le de ces fibres est d’amortir les micro-vibrations parasites et les rĂ©sonances qui peuvent rendre le son imprĂ©cis et agressif. Ce choix technique explique certainement la douceur de restitution globale (on y reviendra).

L’ensemble est animĂ© par une puce moderne qui gère non seulement la connectivitĂ© Bluetooth mais aussi le traitement du signal audio (DSP). C’est ce DSP qui se charge de la rĂ©duction de bruit active, de l’Ă©galisation et de la spatialisation Dolby Audio.

Soundcore Liberty 5 Une application qui transforme l’expĂ©rience

Si les Liberty 5 sont parfaitement utilisables dès la sortie de la boĂ®te, il serait vraiment dommage de se priver de l’application compagnon SoundCore. C’est un modèle de clartĂ© et de richesse fonctionnelle. L’interface est soignĂ©e, la navigation intuitive, et on ne se sent jamais perdu sous une avalanche d’options.

Le Dolby Audio comme argument massue

La fonctionnalitĂ© phare est sans conteste l’intĂ©gration de l’Audio Spatial avec certification Dolby. C’est une raretĂ© Ă ce niveau de prix. Contrairement Ă certaines implĂ©mentations gadget, celle de SoundCore est Ă©tonnamment juste et bien maĂ®trisĂ©e. Le plus intĂ©ressant est qu’il n’est pas nĂ©cessaire de disposer d’une source encodĂ©e en Dolby Atmos pour en profiter. L’algorithme traite n’importe quel signal stĂ©rĂ©o pour en Ă©largir finement la scène sonore.

Trois modes sont proposĂ©s : « Musique », « CinĂ©ma » et « un mode personnalisĂ© « Podcast ». Le mode Musique offre une meilleure sĂ©paration des instruments et aère l’Ă©coute, tandis que le mode CinĂ©ma renforce l’immersion et la clartĂ© des dialogues. Le rĂ©sultat n’est pas aussi spectaculaire et prĂ©cis qu’avec les AirPods 4, mais il apporte une ampleur et une profondeur subtiles et apprĂ©ciables Ă l’Ă©coute.

Un son sur-mesure

L’application propose Ă©galement un processus de personnalisation de la signature sonore selon les capacitĂ©s auditives de l’utilisateur, ainsi qu’une mode prĂ©fĂ©rence, qui fait Ă©couter cinq extraits musicaux avec deux profils sonores (A et B) et demande de choisir son prĂ©fĂ©rĂ©. C’est une fonction ludique et bien faite, mĂŞme si, j’ai trouvĂ© le profil sonore par dĂ©faut parfaitement Ă©quilibrĂ©.

Une connectivité complète et stable

Avec les Liberty 5, on fait le plein de codecs. Outre les traditionnels SBC et AAC, ils prennent en charge le LDAC de Sony, qui permet une transmission Bluetooth Ă plus haut dĂ©bit avec les appareils compatibles. Si la diffĂ©rence Ă l’oreille reste subtile, c’est un gage de qualitĂ© et de pĂ©rennitĂ©. La connexion est d’ailleurs un modèle de stabilitĂ©, avec une portĂ©e d’une bonne dizaine de mètres, mĂŞme Ă travers une cloison mince.

La latence est négligeable dans les jeux vidéo et pour regarder des films, la synchronisation son/image est parfaite. Enfin, la connexion multipoint est de la partie, pour relier les écouteurs à deux appareils simultanément.

Soundcore Liberty 5 Une réduction de bruit active efficace

La technologie ANC embarquée est annoncée comme nouvelle, avec une analyse plus fréquente des bruits ambiants. Dans les transports, le ronronnement grave du moteur est drastiquement réduit. Dans un open space, les bruits de ventilation et les discussions lointaines sont bien atténués.

Les sons plus aigus et soudains (un klaxon, une sonnerie) passent toujours, mais leur intensitĂ© est suffisamment diminuĂ©e pour permettre une Ă©coute confortable Ă volume modĂ©rĂ©. C’est une rĂ©duction de bruit de confort, pas une bulle de silence, mais les rĂ©sultats sont vraiment très satisfaisants.

Soundcore Liberty 5 Une signature sonore généreuse et maîtrisée

Ă€ l’Ă©coute, les Liberty 5 ne déçoivent pas. SoundCore a optĂ© pour une signature sonore dite « physiologique ». Concrètement, cela signifie que les basses et les aigus sont lĂ©gèrement mis en avant, pour crĂ©er un son très dynamique, chaleureux et flatteur. Les basses frĂ©quences sont profondes et gĂ©nĂ©reuses, avec une excellente extension dans l’infragrave. Elles donnent du poids et de l’impact aux percussions sans jamais devenir baveuses ou envahissantes. Le contrĂ´le est manifeste.

Le mĂ©dium, qui porte les voix et l’essentiel des instruments, est traitĂ© avec douceur et prĂ©cision. Les voix sont claires, bien incarnĂ©es et ne sont pas noyĂ©es par le reste du spectre. L’aigu, en rĂ©ponse au grave, est brillant et dĂ©taillĂ©, apportant de l’air et de la clartĂ© Ă l’ensemble. Cette coloration est assumĂ©e, mais elle est rĂ©alisĂ©e avec savoir-faire et le son reste globalement très doux et agrĂ©able, mĂŞme Ă fort volume et sur de longues pĂ©riodes.

La plupart du temps, j’ai activĂ© le mode Dolby, avec toujours d’excellents rĂ©sultats en termes de dĂ©coupage des Ă©lĂ©ments sonores et d’immersion. Les Liberty 5 sont des Ă©couteurs entraĂ®nants, qui s’Ă©coutent aussi bien Ă faible volume des heures durant, qu’avec une très forte intensitĂ©. L’amplification tient le choc, les transducteurs aussi et l’on prend beaucoup de plaisir Ă s’en mettre plein les oreilles, au-delĂ du raisonnable d’ailleurs car les Liberty 5 peuvent jouer très très fort.

Une courbe qui affole les yeux mais plaît aux oreilles

La courbe rĂ©ponse est chahutĂ©e mais explicite : un important renfort dans le grave, une bosse de prĂ©sence dans le bas-mĂ©dium au niveau des voix (300-400 Hz), une seconde (2 kHz) pour apporter beaucoup de clartĂ© — sans agressivitĂ© ! — puis un pic de brillance dans l’extrĂŞme aigu. C’est tout sauf neutre, mais diablement efficace et entraĂ®nant donc.

La courbe de rĂ©ponse en frĂ©quence des SoundCore Liberty 5, solide dans le grave, lumineuse dans l’aigu // Source : Tristan Jacquel

Le comportement dynamique des Liberty 5 est Ă©galement excellent, avec une très bonne capacitĂ© d’impact dans le grave et des Ă©carts de niveau bien marquĂ©s et sous contrĂ´le. La scène est large, immersive, les plans sonores convenablement Ă©tagĂ©s.

Sur Poor Poor Pitiful Me, la voix cristalline de Linda Ronstadt est superbement mise en avant, avec des guitares acoustiques ciselĂ©es et une ligne de basse simple mais efficace qui ancre le morceau. Changement de registre avec Levitating de Dua Lipa, le terrain de jeu idĂ©al pour ces Ă©couteurs, oĂą la basse synthĂ©tique se montre puissante et physique, tandis que la voix de l’artiste reste parfaitement intelligible au sein d’une production dense. Face Ă la production brute de Should I Stay or Should I Go des Clash, Les Liberty 5 conservent l’Ă©nergie punk du riff de guitare sans la rendre criarde. Enfin, Dragula de Rob Zombie sert d’excellent test pour la dynamique et l’organisation : mĂŞme Ă fort volume, le son reste propre, la guitare saturĂ©e et la batterie martiale sont restituĂ©es avec une puissance jouissive.

Soundcore Liberty 5 Des appels clairs et fiables

La qualité des appels téléphoniques est un autre bon point. Grâce aux six microphones et aux algorithmes de réduction de bruit, votre voix est captée de manière claire et intelligible pour votre interlocuteur, même dans un environnement modérément bruyant comme une rue passante.

On note parfois un lĂ©ger effet de « pompage » lorsque le logiciel travaille pour isoler la voix du bruit de fond, mais rien qui ne nuise Ă la conversation. C’est un outil de communication tout Ă fait fiable.

Soundcore Liberty 5 Une endurance de marathonien

La marque annonce jusqu’Ă 12 heures d’Ă©coute sur une seule charge (sans ANC) et un total de 48 heures avec les trois recharges complètes fournies par le boĂ®tier. Dans les faits, nos tests confirment ces excellentes dispositions. Avec la rĂ©duction de bruit active enclenchĂ©e en permanence et un volume d’Ă©coute Ă 50% via le codec LDAC, nous avons mesurĂ© une autonomie très solide de 10 heures et 30 minutes. C’est un score de premier plan, qui surpasse une grande partie de la concurrence, y compris des modèles bien plus chers.

Le boĂ®tier, compatible avec la charge sans fil (Qi), propose Ă©galement une fonction de charge rapide très pratique : 10 minutes de charge suffisent pour rĂ©cupĂ©rer environ 4 Ă 5 heures d’Ă©coute, de quoi vous dĂ©panner en cas d’oubli. La recharge complète des Ă©couteurs et du boĂ®tier via le port USB-C prend environ 2 heures.

Soundcore Liberty 5 Prix et disponibilité

ProposĂ©s Ă 99 euros, les SoundCore Liberty 5 se positionnent de manière extrĂŞmement agressive sur le segment très disputĂ© du milieu de gamme. Ă€ ce prix, ils entrent en concurrence directe avec des rĂ©fĂ©rences comme les Nothing Ear (a). Face Ă ces derniers, qui jouent la carte d’un design plus audacieux et d’une balance tonale plus rigoureuse, les Liberty 5 opposent une polyvalence supĂ©rieure et une liste de fonctionnalitĂ©s plus exhaustive, avec en tĂŞte le Dolby Audio et une autonomie record.