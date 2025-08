Faut-il acheter un scooter électrique à batterie amovible ? Les avantages et inconvénients

Sur le vaste marché des scooters électriques, on fait souvent la distinction entre ceux qui ont une batterie amovible, et ceux qui n’en ont pas. Alors quels sont les modèles concernés ? Quels sont les avantages et inconvénients de cette technologie ? On fait le point.

Honda EM1 e: / Crédit : Honda

Si vous vous intéressez un tant soit peu aux scooters électriques, soit par curiosité, soit parce que l’achat de l’un d’entre eux vous intéresse, alors vous n’êtes sans doute pas passé à côté de cette possibilité d’opter pour un deux-roues à « batterie amovible ».

En effet, si le système ne date pas d’hier, il gagne de plus en plus en popularité. En atteste des modèles qui ne proposaient pas cette alternative jusqu’à tout récemment (à l’instar du Easy-Watts E-Trax Air ou des nouveaux Vespa).

Mais c’est quoi au juste une batterie amovible ? Et qu’est ce que ça apporte de plus, ou de moins, par rapport à un scooter électrique « classique » ? Et quels sont les modèles qui proposent cette possibilité ? On fait le point complet sur le sujet.

La batterie amovible, c’est quoi ?

Comme son nom l’indique, la batterie amovible permet d’être enlevée d’un scooter. Par opposition à une batterie qui serait fixe, et solidaire du scooter. Quasiment systématiquement placée sous la selle, la batterie peut être sortie du scooter pour être transportée où l’on veut. Dans le but évidemment de la charger puisque c’est bien là l’intérêt.

Ces batteries amovibles peuvent se trouver sur une large gamme de scooters, des équivalents 50 cc à des équivalents 125 cc, tout en sachant que plus la batterie offre une capacité importante, plus elle sera lourde. C’est pour ça qu’on les retrouve quand même en grande majorité sur des scooters à vocation urbaine et à autonomie relativement faible. Dans la grande majorité des cas, il s’agit de batteries à composition lithium-ion.

Honda EM1 e: / Crédit : Honda

Quels sont les avantages de la batterie amovible ?

L’avantage premier de la batterie amovible sur un scooter électrique, c’est qu’il n’y a pas à aller garer son véhicule devant une prise pour pouvoir recharger, comme c’est le cas pour un deux-roues à batterie fixe. À la place, il suffit donc de soulever la selle, d’enlever la batterie déchargée, comme celle d’un vélo à assistance électrique par exemple, et de la brancher sur une prise. Que ce soit, chez vous, chez un ami à qui vous rendez visite ou au bureau. Pas besoin donc d’avoir de garage attitré. Ce qui permet de s’adresser à un plus grand nombre de personnes.

Le système de batterie amovible est aussi un gain de temps dans certains cas, comme avec des services qui permettent d’échanger une batterie vide contre une batterie pleine en quelques secondes à certaines stations de recharge.

Cela permet aussi d’éviter l’obsolescence des batteries, en remplaçant facilement une batterie dégradée (ou défectueuse) par une batterie plus récente, sans passer par le garagiste. Pour certains constructeurs, comme Honda avec son dernier EM1 e:, c’est aussi la possibilité de garder le contrôle sur le recyclage des batteries.

Dernier avantage, et pas des moindres, un coût d’achat qui peut être inférieur. Cette bonne nouvelle est en revanche souvent liée directement à un inconvénient que l’on va voir dans la partie suivante : une puissance et une autonomie qui peuvent être moindres.

Quels sont les inconvénients de la batterie amovible ?

La plupart des inconvénients que l’on peut imputer aux batteries amovibles sont liés directement à des avantages. En effet, si c’est très pratique de pouvoir enlever la batterie de son scooter, il ne faut pas qu’elle soit trop lourde. Et pour que le poids reste contenu autour des 15 kilos (en général), cela veut dire que la capacité, et donc l’autonomie est plus limitée que sur un scooter équivalent à batterie fixe, qui a souvent des batteries de plus grande capacité, souvent beaucoup plus lourdes.

De plus ce poids de 15 kilos n’est pas anodin et il est difficile de le transporter sur de longs trajets à pied. Ou même, si vous êtes en immeuble, que vous n’avez pas d’ascenseur et que vous devez monter au dernier étage, ça vous promet une bonne séance de sport !

Les scooters à batterie amovible

Les scooters électriques 50 cc

C’est sur le segment des scooters électriques 50 cc, ou « équivalents 50 cc » que l’on trouve le plus de modèles à batterie amovible. Ce qui est parfaitement logique puisque ce sont ceux dont la capacité de batterie est la moins forte, et donc la batterie est moins lourde.

Le Yamaha Neo // Source : Yamaha

Parmi les modèles que l’on peut citer on peut évoquer les Piaggio One, le Niu NQi Sport 50, le Easy-Watts e-Bonsaï ou encore le Lveng X1 qui sont sur le marché depuis déjà un certain temps. Plus récemment nous avons pu voir arriver (et surtout essayer) le Honda EM1 ou encore le Yamaha Neo. Et l’on sait aussi que Vespa arrive sur le créneau avec les nouveaux Primavera et Sprint S Elettrica. Tandis que l’on attend avec impatience au printemps 2024 l’arrivée sur les routes du Peugeot e-Streetzone avec des versions à une ou deux batteries amovibles.

Et puis si vous préférez le look moto, mais toujours pour un équivalent 50 cc, citons aussi le Super Soco TS Street Hunter

Les scooters électriques 125 cc

Coté équivalent 125 cc il y a un peu moins de choix si vous souhaitez opter pour un scooter électrique à batterie amovible. On peut commencer par citer le Silence S01 Plus qui nous avait vraiment plu lors de sa prise en main à l’été 2022, ou ses cousins directs les Seat Mo 125 et 125 Performance essayé récemment. Les trois partagent leur physique et leur solution originale pour la batterie amovible : celle-ci s’extrait du châssis et laisse apparaître des roulettes et une poignée télescopique pour la transporter comme une valise. Heureusement car c’est l’une des plus lourdes également, à plus de 40 kilos.

On peut aussi citer le Murtas MX2 au rapport qualité-prix très intéressant, à batterie amovible aussi. Et puis des marques françaises proposent également des modèles 125 cc dont la batterie peut se charger chez soi, l’instar de Easy-Watts et propose le e-PResto Max et qui fait évoluer aussi le E-Trax dans ce sens avec la présentation du E-Trax Air. Sans oublier le Bolide E-Trail.