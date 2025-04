Il est important de prendre plusieurs paramètres en compte pour bien charger sa batterie et ainsi maximiser l’autonomie de votre scooter. Ces quelques gestes simples garantissent ainsi une meilleure autonomie et prolongent la durée de vie de votre batterie.

Avec la démocratisation des scooters électriques, la charge de leur batterie devient un enjeu de taille. En effet, bien qu’elle soit particulièrement simple et économe, il est essentiel de la réaliser soigneusement, permettant de maximiser la durée de vie de la batterie et par conséquent l’autonomie de votre deux-roues.

Que votre batterie soit amovible ou fixe, il convient d’y prêter attention et de la recharger en tenant compte de nombreux paramètres. Voici quelques astuces qui vous permettront d’en tirer le meilleur parti, tout en n’étant que peu contraignantes au quotidien.

Comprendre les batteries

La quasi-totalité des scooters et motos électriques sont équipés de batteries lithium-ion. C’est exactement la même technologie que l’on retrouve dans nos smartphones, tablettes et ordinateurs. Cette popularité s’explique notamment par la grande fiabilité de ces batteries, mais également leur capacité et surtout les coûts de production maitrisés. Ce sont donc ces batteries qui nous intéressent aujourd’hui, puisqu’il convient d’en prendre soin et de ne pas les charger n’importe comment, afin notamment de maximiser l’autonomie de votre deux-roues.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

À terme, le lithium-ion laissera très probablement sa place à des technologies plus avancées, comme par exemple les batteries semi-solides, qui permettront d’atteindre des capacités et des temps de charge records d’ici quelques années. En effet, bien que les batteries et piles au lithium soient adaptées à nos appareils de poche, elles sont lourdes et peu efficaces dans des véhicules, comparativement à ce que pourraient offrir d’autres technologies en développement.

Première utilisation

Après avoir enfourché votre nouveau scooter, ne vous précipitez pas trop vite sur la route et prenez le temps de bien le charger. En effet, il est préférable de partir avec une batterie pleine, idéalement chargée entre 80 et 100 % pour vos premiers trajets. Cela vous permettra de bénéficier de toute la puissance de votre deux-roues et d’éviter de la décharger trop vite.

Le BMS

Si l’on devait vulgariser le fonctionnement d’une batterie, celle-ci n’est ni plus ni moins qu’un simple accumulateur qui se charge, comme son nom l’indique, d’emmagasiner l’énergie pendant la charge, puis de la restituer lors de la conduite. Bien entendu, les batteries de nos scooters sont plus évoluées, puisqu’un deux-roues électrique digne de ce nom dispose d’un Battery Management System (BMS).

Source : Anthony Wonner pour Frandroid

C’est cette carte électronique qui se charge de réguler différents paramètres de la batterie, comme notamment sa puissance, mais aussi sa tension et même sa température. C’est également le BMS qui décide si les conditions sont réunies pour activer le freinage régénératif ou non, c’est d’ailleurs pour ça que cette fonctionnalité se retrouve automatiquement désactivée lorsqu’il fait très froid, pour épargner la batterie. Le rôle du BMS est donc de protéger la batterie et de la prémunir de différents problèmes, comme par exemple une surchauffe ou une surtension.

Les cycles

Une batterie est conçue pour durer en général 1 000 cycles, ce qui signifie qu’elle peut être entièrement chargée et déchargée 1 000 fois. Comprenez donc qu’une charge de 50 % ne compte donc que pour 0,5 cycle. Selon votre scooter et vos besoins, il est simple d’estimer la durée de vie de votre batterie.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Ainsi, si vous chargez votre scooter deux fois par semaine dès qu’il atteint 50 %, vous réalisez donc un cycle complet par semaine. Sur la base de cette estimation, votre batterie devrait donc durer 19 ans. Par ailleurs, ce n’est pas parce que vous dépassez 1 000 cycles que votre batterie va subitement cesser de fonctionner. En effet, on estime qu’après avoir atteint le nombre de cycles prévus, la batterie commence à perdre de sa capacité. L’autonomie de votre deux-roues s’en voit donc diminuer, sans risque sur l’utilisation à long terme.

La recharge

Maintenant que vous y voyez plus clair sur le fonctionnement de votre batterie, il est désormais temps de la recharger. Comme mentionné plus haut, il faut prendre en considération certains éléments avant de brancher aveuglement votre scooter :

Niveau de charge

Comme pour un smartphone, il n’est pas recommandé de laisser le niveau de votre batterie passer sous les 10 %. Cette règle est à appliquer autant que possible, mais il n’est bien évidemment pas grave si vous rentrez chez vous avec 3 % restants occasionnellement, le but étant d’éviter autant que possible de trop décharger la batterie. De même, il faut idéalement ne pas dépasser 80 % de charge, tant que possible. Cette règle est plus difficile à respecter au quotidien, mais vous pouvez tout de même éviter de charger votre deux-roues lorsque votre batterie a plus de 80 % de charge.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

Il faut donc, dans la mesure du possible, garder le pourcentage de charge dans les valeurs comprises entre 20 et 80. Ceci permettra d’éviter une dégradation trop rapide des composants de votre batterie. Ce phénomène ne survient bien entendu pas soudainement, mais se produit à la longue. C’est donc pour ça qu’un manquement occasionnel est sans conséquence sur l’autonomie de votre deux-roues.

La charge à chaud

Il est également recommandé de ne pas recharger la batterie immédiatement après un long trajet. Il vaut mieux laisser la batterie refroidir avant de la brancher. Même si cette recommandation peut souvent être ignorée grâce au BMS, il vaut mieux prendre son mal en patience et attendre une heure ou deux avant de recharger son scooter.

Température

Ce paramètre est moins évident à prendre en considération, mais il est pourtant primordial pour une recharge efficace de votre batterie. Ainsi, il vaut mieux charger sa batterie dans des températures comprises entre 10 et 30 degrés, dans la mesure du possible. Au-delà de 30 degrés, le risque de surchauffe devient important et le BMS peut temporairement limiter la charge afin de protéger votre batterie.

Source : Anthony Wonner — Frandroid

De la même manière, des températures négatives ne permettront pas une charge dans de bonnes conditions, il faut donc éviter de brancher votre scooter sous zéro degrés. Des températures plus froides déchargent aussi plus rapidement la batterie, ce qui a un impact direct sur l’autonomie du deux-roues.

La charge nocturne

Même si l’heure à laquelle vous branchez votre scooter n’a pas d’impact sur la batterie, il peut en avoir un sur votre facture d’électricité. Pensez donc à charger votre deux-roues durant les heures creuses. Certains modèles offrent la possibilité de paramétrer les heures auxquelles commencer la charge, alors que d’autres doivent composer avec une simple prise programmable, qui permet de désencombrer le réseau la journée et de bénéficier du tarif de nuit sans avoir à y penser.

La décharge profonde

Dans l’éventualité où vous n’utilisez pas votre scooter pendant une longue période, il est préférable de charger la batterie à environ 50 ou 60 % et si possible de la retirer du scooter. Si elle n’est pas amovible, il suffit d’éteindre le disjoncteur situé sous la selle. Dans tous les cas, la batterie continue de se décharger même sans utiliser le scooter. Bien que cette décharge soit très lente, il est impératif d’avoir un niveau de charge suffisant afin d’éviter une décharge profonde de la batterie, qui peut dans certains cas annuler la garantie.

Branchez-vous, avec modération !

Avec ces quelques conseils, vous allez pouvoir maximiser la durée de vie de votre batterie, mais aussi ses performances, ce qui aura un impact positif sur l’autonomie de votre deux-roues. Ces quelques gestes ne sont que peu chronophages, pensez donc à les appliquer autant que possible, votre batterie vous en remerciera !