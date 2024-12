Très pratique, cette batterie externe Anker 622 MagGo à petit prix permet de prolonger considérablement l’autonomie de votre iPhone

Si vous utilisez intensément votre iPhone et qu’il vous arrive souvent d’être à court de batterie avant la fin de la journée, cette batterie externe par Anker, magnétique, en promo à -36 %, pourrait vous rendre service.

Anker est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’accessoires et périphériques qui viennent améliorer notre quotidien en l’améliorant. Ils le prouvent une fois de plus avec cette batterie externe compatible MagSafe, donc faite pour les iPhone, d’une capacité de 5000 mAh, magnétique, qui est actuellement avec 12,64 euros de réduction et passe donc sous les 25 euros. Le top si vous comptez immortaliser les fêtes de Noël.

Les points forts de l’Anker 622 MagGo

Elle ne fait que 12,8 mm d’épaisseur pour 200g

La charge magnétique a une puissance de 7,5 W

Magnétisée sur l’iPhone, elle tient bien en place

Le prix de base de cette batterie externe Anker 622 MagGo est de 34,99 euros, mais avec la promo du moment sur Amazon, vous pouvez la commander pour 22,35 euros.

Une batterie de 5000 mAh bien pratique

La batterie Anker 622 MagGo présentée ici est un modèle magnétique. Elle se pose sur un stand avec lequel vous pouvez la recharger via le câble USB-C fourni. Pendant ce temps, vous pouvez fixer votre iPhone dessus et l’utiliser pour regarder une série ou naviguer dessus durant qu’il recharge.

Là où ça devient intéressant, c’est que la partie batterie peut être détachée du stand et restée collée à votre iPhone tout en continuer de le charger via le système MagSafe des smartphones d’Apple. En moyenne, elle peut charger entre 0,65 et 0,8 fois votre iPhone. Elle est compatible depuis l’iPhone 12 jusqu’aux derniers modèles, par contre, il ne faut pas l’utiliser avec les versions « mini« .

Une utilisation on ne peut plus simple au quotidien

Une fois fixée à votre iPhone, la charge magnétique peut fournir jusqu’à 7,5W de puissance maximale. Pensez bien à l’éteindre quand vous ne l’utilisez pas, car il ne le fait pas automatiquement. Aussi, vous ne pouvez pas charger deux appareils simultanément. Celui qui est connecté par câble aura toujours la priorité sur celui sans-fil.

Pour garantir un fonctionnement optimal, il est conseillé d’utiliser un chargeur d’au moins 12W. Celui-ci n’est d’ailleurs pas fourni. Vous avez des indicateurs visuels pour savoir où en est la charge : quand c’est terminé, les 4 témoins de gauche s’éteignent au bout de 10 minutes et celui de droite continue de clignoter. Enfin, évitez toute interférence avec des objets magnétiques et métalliques qui pourraient gêner la charge.

Si vous n’utilisez pas d’iPhone ou cherchez un modèle différent, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleures batteries externes du moment.

