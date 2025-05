Cette remorque électrique et amovible redouble d’ingéniosité pour être ultra pratique

Prochainement présenté à l’Eurobike 2025, organisé à Francfort du 25 au 29 juin, la remorque à assistance électrique Convoy C-01 tente d’apporter une solution tout aussi pratique que les vélos cargo en termes de transport, sans les inconvénients qui vont avec.

Source : Micro Mobility Labs

Fondée par la start-up britannique Micro Mobility Labs, la remorque Convoy C-01 risque d’attirer les professionnels et le grand public à l’Eurobike 2025. Cette remorque à assistance électrique veut être aussi pratique qu’un vélo cargo, mais sans les inconvénients qui vont avec. Comment ? Par son aspect modulable et amovible.

Pratique et intelligent

La C-01 peut en effet se fixer à n’importe quel vélo mécanique, directement sur l’axe de roue arrière en un simple geste de clipsage. Sur le papier et selon la vidéo relayée par New Atlas, cela paraît hyper accessible et clé en main. Et là où la C-01 fait fort, c’est sa capacité à s’adapter à la conduite du pilote.

Un système de direction automatique a ainsi été intégré à la remorque, associé à un capteur placé sur la fourche du vélo qui détecte les variations d’angle de la roue avant. De ce fait, ledit système de direction automatique offre un pilotage assisté en ajustant l’angle de la petite roue de 14 pouces qui soutient la remorque.

Source : Micro Mobility Labs Source : Micro Mobility Labs Source : Micro Mobility Labs

Côté praticité, la C-01 peut aussi bien accueillir des sacoches que deux sièges enfants. Des compartiments latéraux semblent disponibles de série, alors qu’un feu arrière permet de renforcer sa visibilité auprès des autres usagers. Un gage de sécurité intéressant, d’autant plus lorsqu’on transporte ses progénitures.

D’un poids de 13 kg, la remorque Convoy embarque un moteur de 250 W dans sa roue, qui apporte une assistance électrique jusqu’à 25 km/h. Le tout est associé à un capteur de couple censé assurer un comportement électrique naturel et maîtrisé. L’autonomie, elle, grimpe jusqu’à 30 km.

Prix et disponibilité

Poussé comme un diable, sur sa béquille ou encore rangé verticalement si l’espace le permet, le Convoy C-01 offre beaucoup de possibilités de rangement et de transport. En bonus, une application mobile a même été développée pour gérer le niveau d’assistance, consulter le kilométrage et bloquer la roue électroniquement.

Une première production de 500 unités est prévue. Prix de cette remorque à assistance électrique : 2200 euros, après un acompte de 100 euros qu’il sera possible de verser le mois prochain.