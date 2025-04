On a vu ce cadenas vélo 3-en-1 qu’on a trouvé ultra pratique et pas forcément très cher

Race&Lock, c’est la promesse d’un cadenas 3-en-1 qui peut à la fois attacher votre vélo, faire office de prolongateur de guidon et se transformer en porte-bagage. Le tout à prix très raisonnable. Frandroid a rencontré la marque au salon Vélo in Paris 2025.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Concevoir un cadenas qui sécurise votre vélo, c’est bien. Mais inventer un cadenas qui peut aussi faire office de porte-bagage et de prolongateur de guidon, c’est encore mieux. Et c’est exactement ce qu’ont imaginé les frères Hirschauer – Gaétan et Lucas – avec Race&Lock, découvert sur le salon Vélo in Paris 2025.

Un projet secondaire

Cela fait en réalité trois ans que ce produit existe déjà sur le marché. « Mais c’est un projet en side, on a tous un métier à côté », nous confie Gaétan. « De mon côté, je suis ingénieur aéronautique, et on fait ce salon pour relancer un peu la communication » de la marque, admet notre interlocuteur.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Licencier durant de longues années au Club Issy Triathlon, Gaétan Hirschauer a justement trouvé son inspiration grâce à cette même discipline, où les prolongateurs de guidon sont souvent légion. « On a donc eu l’idée de transformer le cadenas en prolongateur de guidon, avec justement une fixation dédiée ». En posant ses bras dessus, le cycliste adopte alors une position plus aérodynamique.

Des prix modestes

Le système complet – cadenas et fixation – coûte la somme de 69 euros. Les fixations seules chutent à 29 euros. L’avantage avec cette dernière solution, « c’est qu’il est possible de l’adapter au diamètre du cadenas du client. On change notamment le diamètre de l’entretoise », nous explique-t-il.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Race&Lock va plus loin, puisqu’il offre aussi une fonction porte-bagage. « On a identifié et référencé quelques produits sur nos sites », comme des tendeurs mais aussi un support smartphone placé pile dans l’axe du regard du cycliste. « Vous pouvez aussi enlever les petits coussins du prolongateur, et venir y caler un rétroviseur ou une sonnette grâce à une série de 4 trous », poursuit notre Gaétan.

Pratique et efficace

« On a breveté notre solution il y a 3 ans, qui reste assez simple mais il fallait y penser », nous confie Gaétan. Mine de rien, Race&Lock transpire la praticité et la simplicité sur les quelques simulations faites sur le stand. Avec, c’est aussi la garantie de ne plus avoir son antivol pendant au cintre. Le tout à un prix franchement décent. Parfois, les idées simples sont souvent les meilleures.